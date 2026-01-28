Последние новости о состоянии Маргариты Симоньян: сняла парик, прошла операцию, не верит в порчу

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала фотографию, на которой впервые запечатлена без парика после сеанса химиотерапии.

Журналистка продолжает открыто делиться с аудиторией историей своей борьбы с онкологическим заболеванием.

"Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет", - подписала Маргарита под снимком.

Подписчики активно поддерживают Маргариту, отмечая, что даже в период тяжелого лечения она прекрасно выглядит.

Какой курс лечения проходит Маргарита Симоньян

До этого момента Симоньян появлялась на публике только в париках, хотя всегда подробно и откровенно комментировала процесс лечения. Например, она шутила о выборе рыжего оттенка парика: она давно хотела попробовать такой цвет, но не красила свои волосы, так как в них не было седины. Теперь же в ее парике сочетаются и рыжие, и седые пряди, с юмором отмечала журналистка.

Маргарита Симоньян прошла операцию по удалению молочной железы и к настоящему моменту завершила, как минимум, три курса химиотерапии. Лечение она получает в государственном медицинском учреждении в рамках системы обязательного медицинского страхования.

По словам журналистки, самочувствие во время терапии меняется. Сразу после введения химиопрепаратов наступает наиболее тяжелый период, иногда требующий повторной госпитализации для стабилизации состояния — например, при критическом падении показателей крови или сильном поражении слизистых желудка и пищевода.

Симоньян отмечает, что такие побочные эффекты, как выпадение волос, ухудшение состояния кожи или потеря вкуса, ее не беспокоят. Временами, особенно ближе к следующему курсу, она чувствует себя лучше и может вести почти обычную жизнь, хотя испытывает постоянную слабость в ногах и терпимые боли.

При этом журналистка подчеркивает, что подобные симптомы встречаются и у людей без онкологических диагнозов.

В связи с лечением, которое также ослабляет иммунитет и повышает риск инфекций, Симоньян приносит извинения коллегам и аудитории за то, что не может присутствовать на многих мероприятиях. Ее физическое состояние не всегда позволяет активно участвовать в публичной жизни.