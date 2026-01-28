Последние новости о состоянии Маргариты Симоньян: сняла парик, прошла операцию, не верит в порчу

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале опубликовала фотографию, на которой впервые запечатлена без парика после сеанса химиотерапии.
Журналистка продолжает открыто делиться с аудиторией историей своей борьбы с онкологическим заболеванием.
"Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет", - подписала Маргарита под снимком.
Подписчики активно поддерживают Маргариту, отмечая, что даже в период тяжелого лечения она прекрасно выглядит.
Какой курс лечения проходит Маргарита Симоньян
До этого момента Симоньян появлялась на публике только в париках, хотя всегда подробно и откровенно комментировала процесс лечения. Например, она шутила о выборе рыжего оттенка парика: она давно хотела попробовать такой цвет, но не красила свои волосы, так как в них не было седины. Теперь же в ее парике сочетаются и рыжие, и седые пряди, с юмором отмечала журналистка.
Маргарита Симоньян прошла операцию по удалению молочной железы и к настоящему моменту завершила, как минимум, три курса химиотерапии. Лечение она получает в государственном медицинском учреждении в рамках системы обязательного медицинского страхования.
По словам журналистки, самочувствие во время терапии меняется. Сразу после введения химиопрепаратов наступает наиболее тяжелый период, иногда требующий повторной госпитализации для стабилизации состояния — например, при критическом падении показателей крови или сильном поражении слизистых желудка и пищевода.
Симоньян отмечает, что такие побочные эффекты, как выпадение волос, ухудшение состояния кожи или потеря вкуса, ее не беспокоят. Временами, особенно ближе к следующему курсу, она чувствует себя лучше и может вести почти обычную жизнь, хотя испытывает постоянную слабость в ногах и терпимые боли.
При этом журналистка подчеркивает, что подобные симптомы встречаются и у людей без онкологических диагнозов.
В связи с лечением, которое также ослабляет иммунитет и повышает риск инфекций, Симоньян приносит извинения коллегам и аудитории за то, что не может присутствовать на многих мероприятиях. Ее физическое состояние не всегда позволяет активно участвовать в публичной жизни.
Маргарита Симоньян. Фото: телеканал "Россия"
Как Маргарита ведет профессиональную жизнь
Впрочем, борьба с онкологическим заболеванием не мешает Маргарите Симоньян вести насыщенную профессиональную жизнь. Среди ее недавних проектов — запуск индийской версии RT и выпуск книги "В начале было Слово – в конце будет Цифра".
В планах журналистки — издание книги об ушедшем муже, Тигране Кеосаяне. Несмотря на частые появления на федеральном телевидении, для Симоньян на первом месте всегда остается семья.
"Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Все в руках Господа. Как будет, так и будет. А вам огромное спасибо, что думаете обо мне, молитесь и не оставляете", – писала она.
Симоньян неоднократно подчеркивала, что не боится смерти и не верит в нее. Но и сдаваться раку без боя она тоже не собирается.
Верит ли Маргарита Симоньян в порчу?
Напомним, о своем недуге Маргарита узнала случайно. Поводом для беспокойства летом 2025 года стал дискомфорт в груди, который она изначально объяснила межреберной невралгией. Однако 1 сентября врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание.
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Фото: Global Look Press
Уже вскоре после этого Маргарита открыто рассказала о своем состоянии телезрителям. С тех пор главред RT активно борется за жизнь.
Сама Маргарита Симоньян считает, что болезнь стала следствием пережитого стресса. Ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, после клинической смерти в конце 2024 года девять месяцев находился в коме. Симоньян проводила с ним в больнице все возможное время, но спасти его не удалось. 26 сентября Тигран Кеосаян ушел из жизни.
Когда в январе одна из подписчиц Маргариты предположила, что на нее, возможно, навели порчу, Маргарита Симоньян поблагодарила за проявленную заботу. При этом главред RT уточнила, что не верит в сглаз и колдовство, а вера ее принадлежит Господу.