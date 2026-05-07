Последние новости о модели Марии Ковальчук, избитой в Дубае: получает угрозы, привыкает к шраму на все лицо

Украинская модель Мария Ковальчук, ставшая жертвой нападения в Дубае, сообщила новые детали этой трагической истории. Пострадавшая дала интервью британскому изданию Daily Mail.

Манекенщица, которую в 2025 году обнаружили без сознания на обочине дороги в ОАЭ с серьезными травмами, рассказала, что до сих пор получает угрозы от злоумышленников.

Она также выразила негодование тем, что виновные до сих пор не понесли наказания и остаются на свободе.

«По сей день четверо людей, которые это со мной сделали, остаются на свободе и не понесли никакого наказания. Власти даже не установили, что произошло. Они просто закрыли дело», — отметила Мария.

В настоящее время Ковальчук проживает в Норвегии и проходит процесс реабилитации. Есть вероятность, что проблемы со здоровьем могут сопровождать ее всю жизнь.

Что случилось с Марией Ковальчук

Весной 2025 года СМИ активно обсуждали трагедию, случившуюся с моделью Марией Ковальчук. В марте ее обнаружили с тяжелыми травмами на улице в Дубае.

Пока врачи боролись за жизнь девушки, в Интернете распространялись самые разные версии, вплоть до того, что Мария стала жертвой жестокой вечеринки арабских шейхов.

Лишь спустя некоторое время Мария смогла дать показания, а также дала интервью Ксении Собчак. На момент беседы модель передвигалась в инвалидном кресле, проходя реабилитацию. Ковальчук призналась: она все еще заново учится ходить, а коляска стала ее основным средством передвижения.

Версия самой Марии

По словам девушки, она прилетела в Дубай, чтобы отдохнуть, сделать красивые снимки, посетить модные места и отметить день рождения подруги. Также у нее была запланирована фотосессия. Однако после отъезда подруг в Россию Ковальчук осталась одна.

Модель купила билет в Таиланд, но проспала рейс. Чтобы не терять время даром, она вспомнила о парне по имени Артем, с которым познакомилась в караоке. Он жил в той же гостинице и пообещал помочь с перелетом на частном самолете его отца. Мария поверила парню.

При следующей встрече Артем пришел с друзьями и предложил подняться в номер. Поначалу все было спокойно: девушка даже позвонила матери и сказала, что ребята хорошие. Но после этого Ковальчук перестала выходить на связь. На следующий день ее мама забила тревогу, обратилась в консульство и разыскала подругу дочери.