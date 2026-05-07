Последние новости о модели Марии Ковальчук, избитой в Дубае: получает угрозы, привыкает к шраму на все лицо

Украинская модель Мария Ковальчук, ставшая жертвой нападения в Дубае, сообщила новые детали этой трагической истории. Пострадавшая дала интервью британскому изданию Daily Mail.
Манекенщица, которую в 2025 году обнаружили без сознания на обочине дороги в ОАЭ с серьезными травмами, рассказала, что до сих пор получает угрозы от злоумышленников.
Она также выразила негодование тем, что виновные до сих пор не понесли наказания и остаются на свободе.
«По сей день четверо людей, которые это со мной сделали, остаются на свободе и не понесли никакого наказания. Власти даже не установили, что произошло. Они просто закрыли дело», — отметила Мария.
В настоящее время Ковальчук проживает в Норвегии и проходит процесс реабилитации. Есть вероятность, что проблемы со здоровьем могут сопровождать ее всю жизнь.
Что случилось с Марией Ковальчук
Весной 2025 года СМИ активно обсуждали трагедию, случившуюся с моделью Марией Ковальчук. В марте ее обнаружили с тяжелыми травмами на улице в Дубае.
Пока врачи боролись за жизнь девушки, в Интернете распространялись самые разные версии, вплоть до того, что Мария стала жертвой жестокой вечеринки арабских шейхов.
Лишь спустя некоторое время Мария смогла дать показания, а также дала интервью Ксении Собчак. На момент беседы модель передвигалась в инвалидном кресле, проходя реабилитацию. Ковальчук призналась: она все еще заново учится ходить, а коляска стала ее основным средством передвижения.
Версия самой Марии
По словам девушки, она прилетела в Дубай, чтобы отдохнуть, сделать красивые снимки, посетить модные места и отметить день рождения подруги. Также у нее была запланирована фотосессия. Однако после отъезда подруг в Россию Ковальчук осталась одна.
Модель купила билет в Таиланд, но проспала рейс. Чтобы не терять время даром, она вспомнила о парне по имени Артем, с которым познакомилась в караоке. Он жил в той же гостинице и пообещал помочь с перелетом на частном самолете его отца. Мария поверила парню.
При следующей встрече Артем пришел с друзьями и предложил подняться в номер. Поначалу все было спокойно: девушка даже позвонила матери и сказала, что ребята хорошие. Но после этого Ковальчук перестала выходить на связь. На следующий день ее мама забила тревогу, обратилась в консульство и разыскала подругу дочери.
Что произошло в отеле
В интервью Ксении Собчак модель вспоминала: сначала в номере всё казалось нормальным. Никакой «вечеринки шейхов» не было. Однако после того, как молодые люди принесли алкоголь и выпили, их поведение резко изменилось.
Они стали агрессивными, цинично заявляли Марии: «Ты наша, мы будем делать все, что захотим». Девушка пыталась отнестись к этому как к шутке, но ситуация накалялась. Парни разбили бутылки, пол усыпало осколками, они отобрали у пострадавшей личные вещи и паспорт.
Одна из участниц компании — некая Александра М. — надела вещи Марии и, несмотря на просьбы, покинула номер. Модель отмечала, что ее не слушали, а настаивали на том, чтобы она осталась.
Когда Ковальчук захотела уйти, агрессия усилилась. Она попыталась выбежать на балкон и позвать на помощь, но ее вернули обратно.
«Я вырвалась из номера, они побежали за мной, захлопнули дверь. На улице я забежала в недостроенное здание и спряталась», — рассказала тогда она.
Дальнейшее стерлось из памяти девушки. Мария предполагает, что ее сильно ударили по голове. Последнее, что она помнит, — как лежит на дороге в халате и просит помощи у проезжающей машины.
«На мне был халат. Возможно, меня сбросили или избили. Сексуального насилия не было. Скорее всего, меня оглушили и сбросили с этажа, чтобы я не рассказала о том, как они говорили, что я им принадлежу, что они могут делать, что хотят», – рассказывала тогда Мария.
В соцсетях многие усомнились в ее версии, предполагая, что полная картина произошедшего будет раскрываться постепенно.
Здоровье Марии сейчас
Все же сейчас Марии немного лучше. В сентябре 2025 года сообщалось, что Мария уже встает с инвалидного кресла. Поначалу она передвигалась на костылях. А потом сообщила, что может делать это самостоятельно.
Как признавалась Мария Ковальчук, тяжелее всего после трагедии было видеть в зеркале шрам, исполосовавший лицо. По признанию девушки, она чувствовала себя сломанной куклой, но постепенно стала адаптироваться к окружающей действительности. Ну а теперь Мария жаждет справедливости и наказания виновных.
