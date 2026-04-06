Последние новости о Маргарите Симоньян: с новой прической, пишет о муже книгу, собирается в монастырь

6 апреля известной журналистке, руководителю канала RT Маргарите Симоньян исполняется 46 лет. Это первый день рождения, который Маргарита проведет без своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.
И к тому же в борьбе с тяжелой болезнью – раком груди. Однако она с оптимизмом смотрит в будущее.
Как проходит лечение Маргариты Симоньян
На сегодняшний день журналистка уже завершила несколько этапов химио- и лучевой терапии. Лечение, включающее агрессивные препараты, существенно ослабило ее организм. В первые месяцы терапии Маргарита Симоньян почти не появлялась на публике, но последнее время начала выходить в люди и давать интервью.
Например, недавно она побывала на программе у Бориса Корчевникова "Судьба человека".
Также в Сети появилось новое фото Маргариты Симоньян, опубликованное телеведущей канала "Спас" Вероникой Иващенко.
На фотографии видно, что глава канала RT сильно похудела, но выглядит улыбающейся. А также у нее начали отрастать волосы, которые она сбрила после начала химиотерапии. И даже с новой прической Маргарита выглядит великолепно.
Долгожданная встреча
Эта встреча была крайне важна для Вероники Иващенко. Десять лет назад, будучи начинающим журналистом, она и не мечтала познакомиться с Маргаритой Симоньян лично, ограничиваясь чтением ее блогов, использованием кулинарных рецептов и просмотром интервью.
Для нее Симоньян была скорее внутренним наставником, этаким кумиром в мире журналистики.
Несмотря на знакомства с десятками профессионалов за годы карьеры на телевидении, встреча с Маргаритой Симоньян долго оставалась для Вероники недостижимой целью. Теперь же ее мечта осуществилась. Правда, в самый тяжелый период жизни самой Маргариты.
Маргарита Симоньян и Вероника Иващенко. Фото: соцсети
Маргарита Симоньян: "Я знаю, что меня ждет монастырь"
Напомним, известная журналистка узнала о своем диагнозе 1 сентября 2025 года. При этом в ноябре 2024 года ее комплексное обследование не выявило никаких проблем.
Специалисты связали "ураганное" развитие онкологии с психологическим потрясением от болезни мужа. К тому же вскоре Маргарита узнала и о том, что один из ее детей неизлечимо болен. Процесс был настолько быстрым, что при обнаружении недуга в организме журналистки уже имелись метастазы.
В ее семье никто не болел раком груди, а женщины в роду доживали до старости, поэтому диагноз стал полной неожиданностью для Маргариты.
Журналистка оперативно приняла реальность и приступила к интенсивному лечению. Ввиду агрессивного характера заболевания пришлось сразу задействовать несколько подходов: хирургическое вмешательство, химиотерапию, облучение и многолетнюю гормональную терапию.
Как она сама признавалась, особенно мучительным было осознание, что все эти испытания обрушились на нее уже после утраты супруга. Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть в конце декабря 2024 года, так и не пришел в сознание и умер 26 сентября 2025 года.
В интервью Борису Корчевникову Маргарита призналась, что пересмотрела многие вещи в своей жизни.
"Я думаю, если Господь мне даст, и я переживу эту свою онкологию, успею вырастить своих детей, я знаю, что меня ждет монастырь. Я это просто знаю про себя — уйду в монастырь, безусловно", - рассказала она.
Также журналистка подчеркнула, не возьмет ни копейки от наследства мужа. Все средства пойдут на учрежденную премию его имени.
Также Маргарита призналась, что пишет книгу о муже и читает отрывки из нее свекрови Лауре Геворкян, с которой они живут в одном доме. Обе женщины поддерживают друг друга. И, конечно, вспоминают то хорошее, что Тигран Кеосаян привнес в их жизнь.