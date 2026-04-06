Последние новости о Маргарите Симоньян: с новой прической, пишет о муже книгу, собирается в монастырь

6 апреля известной журналистке, руководителю канала RT Маргарите Симоньян исполняется 46 лет. Это первый день рождения, который Маргарита проведет без своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

И к тому же в борьбе с тяжелой болезнью – раком груди. Однако она с оптимизмом смотрит в будущее.

Как проходит лечение Маргариты Симоньян

На сегодняшний день журналистка уже завершила несколько этапов химио- и лучевой терапии. Лечение, включающее агрессивные препараты, существенно ослабило ее организм. В первые месяцы терапии Маргарита Симоньян почти не появлялась на публике, но последнее время начала выходить в люди и давать интервью.

Например, недавно она побывала на программе у Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Также в Сети появилось новое фото Маргариты Симоньян, опубликованное телеведущей канала "Спас" Вероникой Иващенко.

На фотографии видно, что глава канала RT сильно похудела, но выглядит улыбающейся. А также у нее начали отрастать волосы, которые она сбрила после начала химиотерапии. И даже с новой прической Маргарита выглядит великолепно.

Долгожданная встреча

Эта встреча была крайне важна для Вероники Иващенко. Десять лет назад, будучи начинающим журналистом, она и не мечтала познакомиться с Маргаритой Симоньян лично, ограничиваясь чтением ее блогов, использованием кулинарных рецептов и просмотром интервью.

Для нее Симоньян была скорее внутренним наставником, этаким кумиром в мире журналистики.

Несмотря на знакомства с десятками профессионалов за годы карьеры на телевидении, встреча с Маргаритой Симоньян долго оставалась для Вероники недостижимой целью. Теперь же ее мечта осуществилась. Правда, в самый тяжелый период жизни самой Маргариты.