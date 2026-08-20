Последние новости о Маргарите Симоньян: проходит терапию, чувствует себя «больной старухой», написала книгу о великой любви

Маргарита Симоньян продолжает рассказывать читателям о своем состоянии на фоне онкологии. Благодаря помощи российских врачей ей удалось хоть немного восстановить здоровье, но терапия продолжается.
Маргарита Симоньян: «Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир»
При этом Маргарита Симоньян призналась, что болезнь оставила на ее внешности следы, из-за чего она чувствует себя «обыкновенной больной старухой». Вдова Тиграна Кеосаяна перенесла несколько операций и прошла курсы лучевой и химиотерапии, в результате чего полностью потеряла волосы, брови и ресницы.
В личном блоге она опубликовала фрагмент новой книги «Непервая любовь», где так описывает свои изменения.
«Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир. Кожа, высушенная химией, при солнечном свете сереет, как накипь на старом чайнике», - разместила она в личном блоге отрывок из своей рукописи.
Ранее Маргарита рассказывала, что ей искусственно вызвали раннюю менопаузу — это мера, направленная на повышение эффективности лечения рака груди и увеличение шансов на выздоровление. Журналистка поделилась, что из-за этого страдает от сильных приливов: внезапный жар охватывает ее так сильно, что кажется, будто хочется снять с себя кожу, а пот льется как мощный водопад.
Напомним, что сейчас Маргарита Симоньян проходит комплексное лечение: лучевую терапию, химиотерапию и гормональную поддержку. Ранее она поделилась, что генетических предрасположенностей к онкологии у нее не было, поэтому диагноз стал полной неожиданностью.
Тем не менее, журналистка решилась на операцию, после которой ей удалили обе молочные железы.
Также вместе с молочными железами пришлось удалить пораженные лимфоузлы. По словам Симоньян, операцию и лучевую терапию она оплатила самостоятельно, а химиотерапию проходила по программе обязательного медицинского страхования.
Маргарита Симоньян. Фото: телеканал «Россия»
«Непервая любовь»
Справляться с перипетиями судьбы Маргарите помогает творчество.
Сейчас все мысли телеведущей сосредоточены на предстоящем выходе ее книги «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», в которой она честно рассказала о совместной жизни с Тиграном Кеосаяном. Первый тираж издания поступит в розничную продажу уже 26 сентября.
Как пояснила сама Маргарита, идея написать книгу пришла к ней в конце 2025 года, сразу после возвращения из Адлера. Эта мысль настолько захватила ее, что она полностью погрузилась в работу над текстом.
«Я писала и не могла остановиться», — призналась журналистка.
Правда, ей пришлось прерваться на курсы лучевой терапии, после которых последовали серьезные осложнения.
«Весь январь была лучевая терапия, и мне было ни до чего. А в феврале началась побочка — лучевой дерматит. Это похуже, чем химия. Я не могла сказать: «Мама», не то что писать.. Только в конце февраля вернулась к тексту и за весну дописала книгу», — объясняет знаменитая журналистка.
Она называет свою книгу делом всей жизни и старается не упоминать об умершем муже в прошедшем времени, так как для нее любимый Тигран до сих пор живой. Маргарита учредила премию имени Тиграна Кеосаяна — денежный приз в размере одного миллиона рублей, который вручается людям за совершенный подвиг. При этом она всегда добавляет фразу: «Мы с Тиграном решили…».
Маргарита Симоньян понимает, что сейчас она опора для всей семьи, поэтому не может позволить себе сдаваться. Трое маленьких детей, мать Тиграна Кеосаяна, ее родные — все нуждаются в ее заботе и внимании. Кстати, почти все главы книги Маргарита согласовывала с Лаурой (так она называет свекровь), кроме одной — последней.
«Остальные я по многу раз сама перечитывала, показывала свекрови, родным, друзьям — чтобы потом поправить неточные моменты. Но эту главу Лаурочке, маме Тиграна, не читала и не допущу, чтобы она когда-нибудь ее увидела.
И сама читала тот страшный фрагмент только один раз и сразу под запись для аудиокниги. Читала небольшую главу часа два, потому что постоянно рыдала.
И в какой-то момент мне даже стало плохо так, что друзья хотели скорую вызывать», — вспоминала Маргарита.
Напомним, что Тигран Кеосаян ушел из жизни 26 сентября 2025 года после девятимесячной комы. Из-за сильных переживаний за мужа у Маргариты Симоньян развился рак.
Пожелаем ей скорейшего выздоровления!