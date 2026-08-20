Последние новости о Маргарите Симоньян: проходит терапию, чувствует себя «больной старухой», написала книгу о великой любви

Маргарита Симоньян продолжает рассказывать читателям о своем состоянии на фоне онкологии. Благодаря помощи российских врачей ей удалось хоть немного восстановить здоровье, но терапия продолжается.

Маргарита Симоньян: «Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир»

При этом Маргарита Симоньян призналась, что болезнь оставила на ее внешности следы, из-за чего она чувствует себя «обыкновенной больной старухой». Вдова Тиграна Кеосаяна перенесла несколько операций и прошла курсы лучевой и химиотерапии, в результате чего полностью потеряла волосы, брови и ресницы.

В личном блоге она опубликовала фрагмент новой книги «Непервая любовь», где так описывает свои изменения.

«Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир. Кожа, высушенная химией, при солнечном свете сереет, как накипь на старом чайнике», - разместила она в личном блоге отрывок из своей рукописи.

Ранее Маргарита рассказывала, что ей искусственно вызвали раннюю менопаузу — это мера, направленная на повышение эффективности лечения рака груди и увеличение шансов на выздоровление. Журналистка поделилась, что из-за этого страдает от сильных приливов: внезапный жар охватывает ее так сильно, что кажется, будто хочется снять с себя кожу, а пот льется как мощный водопад.

Напомним, что сейчас Маргарита Симоньян проходит комплексное лечение: лучевую терапию, химиотерапию и гормональную поддержку. Ранее она поделилась, что генетических предрасположенностей к онкологии у нее не было, поэтому диагноз стал полной неожиданностью.

Тем не менее, журналистка решилась на операцию, после которой ей удалили обе молочные железы.

Также вместе с молочными железами пришлось удалить пораженные лимфоузлы. По словам Симоньян, операцию и лучевую терапию она оплатила самостоятельно, а химиотерапию проходила по программе обязательного медицинского страхования.