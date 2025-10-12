Последние новости о Диброве: после развода Дмитрий нарасхват на работе и у столичных невест

Телеведущий Дмитрий Дибров вновь на пике популярности. Карьера телезвезды 90-х и нулевых пошла в гору после долгого штиля. Любой скандал в шоу-бизнесе - двигатель карьеры. Вот и развод обернулся для Диброва большой перезагрузкой.

Жизнь после развода

65-летний Дмитрий Дибров скоро появится в рекламе крупного бренда, он записывает собственный онлайн-проект и новый сезон музыкально-психологического шоу "Сессия" 18+ в VK Видео, где берет интервью у модных музыкантов. Продолжают выходить свежие выпуски "Антропологии" 16+ на Первом канале в рамках ночного канала "Подкаст. Лаб".

Диброва вернули в интеллектуальную телеигру "Кто хочет стать миллионером?" 12+. Он вел этот проект с 2008-го по июнь 2022 года. Потом был перерыв. Возвращение шоу в телесетку состоялось в апреле 2023 года с новой ведущей Юлианной Карауловой. Проект перезагрузили с новыми декорациями, молодой симпатичной ведущей и с обычными телезрителями в роли игроков. В то время как у Диброва в кресле участников сидели звезды. Кстати, выбор певицы Карауловой был не случаен. В 2017 году она в паре с телеведущим Тимуром Соловьевым дошла до максимальной суммы 3 млн рублей.

Увольнение из "Миллионера" стало неприятной неожиданностью для Диброва, но он вел себя благородно и хвалил Юлианну в роли ведущей. Однако от перемены слагаемых сумма не изменилась - рейтинги проекта остались по-прежнему скромными. Теперь Дибров будет вести "Кто хочет стать миллионером?" по очереди с Карауловой. Стартовали с выпуска, где Дмитрий Александрович и Юлианна были вдвоем - по очереди побывали в роли игрока и ведущего. Рейтинг этого выпуска оказался выше, чем обычно. Интерес к персоне Диброва пока остается высоким!

Напомним, публика сочувствует Дмитрию Диброву из-за измены его четвертой жены. 36-летняя Полина Диброва решила уйти от мужа к их соседу. Теперь женщина живет с миллиардером, совладельцем компании по производству витаминов, БАДов 51-летним Романом Товстиком.

Сам Дибров не скучает - теперь у него еще и заказов на ведение частных мероприятий стало раз в 5 больше, чем обычно. Тем временем в дорогих ресторанах в центре Москвы, где любит ужинать Дмитрий Александрович, началась охота на холостяка из ТВ. Молодые и красивые женщины надеются окольцевать телезвезду. Говорят, что подходят сами, чтобы познакомиться и выразить слова сочувствия, уверяя, что "они не такие, как неблагодарная Полина".

Тем более что после развода Дибров остался и при доме на Рублевке, и при квартире в Москве, и при личных сбережениях, и при солидном автопарке.