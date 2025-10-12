Последние новости о Диброве: после развода Дмитрий нарасхват на работе и у столичных невест

Телеведущий Дмитрий Дибров вновь на пике популярности. Карьера телезвезды 90-х и нулевых пошла в гору после долгого штиля. Любой скандал в шоу-бизнесе - двигатель карьеры. Вот и развод обернулся для Диброва большой перезагрузкой.
Жизнь после развода
65-летний Дмитрий Дибров скоро появится в рекламе крупного бренда, он записывает собственный онлайн-проект и новый сезон музыкально-психологического шоу "Сессия" 18+ в VK Видео, где берет интервью у модных музыкантов. Продолжают выходить свежие выпуски "Антропологии" 16+ на Первом канале в рамках ночного канала "Подкаст. Лаб".
Диброва вернули в интеллектуальную телеигру "Кто хочет стать миллионером?" 12+. Он вел этот проект с 2008-го по июнь 2022 года. Потом был перерыв. Возвращение шоу в телесетку состоялось в апреле 2023 года с новой ведущей Юлианной Карауловой. Проект перезагрузили с новыми декорациями, молодой симпатичной ведущей и с обычными телезрителями в роли игроков. В то время как у Диброва в кресле участников сидели звезды. Кстати, выбор певицы Карауловой был не случаен. В 2017 году она в паре с телеведущим Тимуром Соловьевым дошла до максимальной суммы 3 млн рублей.
Увольнение из "Миллионера" стало неприятной неожиданностью для Диброва, но он вел себя благородно и хвалил Юлианну в роли ведущей. Однако от перемены слагаемых сумма не изменилась - рейтинги проекта остались по-прежнему скромными. Теперь Дибров будет вести "Кто хочет стать миллионером?" по очереди с Карауловой. Стартовали с выпуска, где Дмитрий Александрович и Юлианна были вдвоем - по очереди побывали в роли игрока и ведущего. Рейтинг этого выпуска оказался выше, чем обычно. Интерес к персоне Диброва пока остается высоким!
Напомним, публика сочувствует Дмитрию Диброву из-за измены его четвертой жены. 36-летняя Полина Диброва решила уйти от мужа к их соседу. Теперь женщина живет с миллиардером, совладельцем компании по производству витаминов, БАДов 51-летним Романом Товстиком.
Сам Дибров не скучает - теперь у него еще и заказов на ведение частных мероприятий стало раз в 5 больше, чем обычно. Тем временем в дорогих ресторанах в центре Москвы, где любит ужинать Дмитрий Александрович, началась охота на холостяка из ТВ. Молодые и красивые женщины надеются окольцевать телезвезду. Говорят, что подходят сами, чтобы познакомиться и выразить слова сочувствия, уверяя, что "они не такие, как неблагодарная Полина".
Тем более что после развода Дибров остался и при доме на Рублевке, и при квартире в Москве, и при личных сбережениях, и при солидном автопарке.
Вилла, которую Дибров назвал "Полиной" в честь жены, осталась у телеведущего. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
Полине отдал только одно авто, плюс будет платить алименты на троих сыновей-школьников, которые живут с матерью, но много времени проводят и в доме отца. Роман Товстик арендовал коттедж рядом с местом проживания Дмитрия Диброва, чтобы сыновьям Полины было удобно перемещаться между своими комнатами в домах отца и матери. К концу года Полина с Романом переедут в новый дом, где завершаются ремонтные работы. Роман приобрел его за 141 млн рублей.
Тем временем Полина Диброва раздает интервью в надежде спасти репутацию с помощью сомнительного и единственного аргумента всех женщин, кто встречается с женатыми мужчинами: "У них в семье все давно было плохо".
Конечно, Дибров переживал из-за измены жены, но ради сыновей решил не давать интервью на этот счет. Говорит, что если и решится на откровения, то не раньше чем через год. Пока говорит о своей новой жизни с долей иронии. Но по существу. Маэстро понимает, что ренессанс его карьеры - это как награда за крах супружеской жизни. Вот ведущий в свойственной ему манере (с нагромождением знаний из разных сфер) рассуждает о том, как великим писателям шел на пользу развод (в плане творчества) и насколько эта тема была востребована в мировой литературе: "Может быть, Господь так управил, чтобы и я что-то написал…"
Так как уничтожать репутацию матери своих детей Дибров не хочет, иронизирует над собственными «рогами» и даже в эфире просит Юлианну Караулову познакомить его с незамужней подругой.
Раздел имущества продолжается…
Роман Товстик и Полина Диброва уже официально разведены со своими вторыми половинами. Фото: личная страница Романа Товстика и Полины Дибровой в социальной сети
Если Дибровы оформили развод и ничего не делили, то в семействе Товстик после оформления развода начинается суд по разделу имущества - 15 октября состоится первое заседание. Дело в том, что 40-летняя Елена Товстик хочет получить от отца своих шестерых детей больше денег и недвижимости, чем сейчас прописано в брачном договоре, который она подписала год назад.
Адвокат бизнесмена Филипп Рябченко рассказал журналистам, что получит Елена Товстик согласно брачному договору: "Во-первых, ей тоже предусмотрена выплата ежемесячная, достаточно внушительная. Во-вторых, алименты. До того времени, пока дети проживают в доме, естественно, что дом будет оплачиваться. Но когда дети вырастут и съедут из дома, я не уверен, что Елене нужен такой большой дом, она его сможет продать или сдавать, это будет хороший доход. Плюс имущество, которое дополнительно сейчас ей предлагается, если она там жить не будет, тоже сможет его сдавать и получать очень хороший доход. С учетом интересов детей, Роман готов передать Елене еще часть активов".
Этот дом Товстиков достанется Елене. Фото: кадр из передачи "Малахов"/Канал "Россия 1"
Теперь Елена пытается получить от мужа еще часть имущества, которое он приобрел за 20 лет их союза. По слухам, это недвижимость в Турции, ОАЭ, на Кипре, в Италии (дом за 1,5 млн долларов). Трое старших детей Товстик по собственному решению живут с отцом. И получается, что с Полиной Дибровой и ее детьми. А трое младших - с матерью. Тем временем Елена сейчас в Дубае - планирует делать пластическую операцию по замене грудных имплантов. Роман Товстик - на одном из курортов Турции, где проходит корпоративное мероприятие его компании, а Полина - рядом с возлюбленным. Вероятно, что в это время дети Товстиков находятся с нянями. А дети Дибровых - с отцом и нянями. Как известно, богатые тоже плачут. Но в более комфортных условиях…