Последние новости о Диане Шурыгиной: камера на 12 человек, тайный покровитель и слухи об эскорте

История Дианы Шурыгиной обрастает новыми подробностями. О них рассказали в программе «Малахов» на канале «Россия».

Там же появился и Сергей Семенов, тот самый, что когда-то побывал в местах, не столь отдаленных после его обвинения в изнасиловании девушки.

Как сложилась судьба Сергея Семенова, когда-то обвиненного в изнасиловании Шурыгиной

В то же время Сергей сумел наладить жизнь: он работает в сфере защиты прав человека и получает второе высшее образование по юридической специальности.

Напомним, десять лет назад Семенова приговорили к 8 годам и 3 месяцам, затем срок пересмотрели и сократили до 3 лет 3 месяцев. В итоге Сергей отбыл лишь год и вышел на свободу. Статью переквалифицировали после того, как выяснилось, что Диана солгала о своем возрасте, назвав себя 18‑летней, тогда как ей было 17. По словам Сергея Семенова, он ни о чем не жалеет даже при таких обстоятельствах.

«Я встретил многих людей благодаря этой ситуации… Такова судьба, такова жизнь. Случается всякое. Я не говорю каждый божий день, какой я бедный, несчастный», — поделился Сергей Семенов.

После известий о задержании Шурыгиной к Семенову обращались журналисты с вопросом, готов ли он ее защищать; он ответил, что согласен взяться за это дело за миллион рублей.

Оказалось, именно такую сумму просила семья Шурыгиных за благополучный исход дела десять лет назад. Но на самом деле защищать Диану Сергей не собирался. Он лишь шутил в разговоре с журналистами.

Юрист отметил, что в СИЗО, где сейчас содержат Диану, весьма тяжелые условия — не пожелаешь и врагу. Так, блогер находится в камере на 12 человек.

Слухи об эскорте и тайном покровителе

Причем фанатов у Дианы не так много. В родном Ульяновске считают, что она практически расплачивается за ошибки и грехи молодости. Соседи Дианы рассказали Андрею Малахову, что девушка с ранних лет встречалась с разными мужчинами. А в инциденте с изнасилованием они на стороне Сергея Семенова. Соседи уверены, что интимная связь случилась не без согласия самой Шурыгиной.

Через пару лет после этого инцидента Диана вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. Но увы, этот союз, не продлился долго. Диана не была настроена на семью и детей. По словам ее подруги и продюсера Дианы Бичаровой, на самом деле девушка хотела известности, но стала медиажертвой.

По слухам, Диана Шурыгина несколько лет назад якобы занялась эскорт‑услугами. Об этом сообщала «Комсомольская правда» еще в 2023 году. Говорили, что у нее был состоятельный и влиятельный покровитель, однако сама Диана отрицала этот факт.

Продюсер Бичарова также отметила, что Шурыгина «не занималась эскортом» все десять лет. У Дианы якобы был женский клуб, где она помогала девушкам, а потом вплотную занялась вокалом.

По одной из версий, после переезда на Бали у Шурыгина вошла не в ту дверь. По слухам, там работала секс-секта, в которые вербовали девушек.

В настоящее время Бичарова передает продукты подруге в СИЗО. Она даже опубликовала список снеков, которые просила Шурыгина. В нем в основном сладости, чипсы и газировка.