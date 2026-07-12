Полина Верещагина сдала два ЕГЭ на 100 баллов, а дочь Юлии Пересильд поступает в ГИТИС к Меньшикову

Вчерашние выпускники школ подают документы в вузы. Они уже абитуриенты. А еще вчера они с родителями прятали слезы радости на выпускных вечерах в школе.

Эмилия Кузнецова (дочь певицы Кати Лель)

На выпускном дочери Катя Лель спела свой хит «Мой мармеладный» - говорит, что это была импровизация по просьбе ребят. Певица светилась от счастья рядом с дочерью-выпускницей Эмилией, которая получила серебряную медаль. «Очень горжусь Эми! Впереди поступление в медицинский. Эми хочет стать врачом-стоматологом», - рассказала «Телепрограмме» артистка.

Эмилия сдала ЕГЭ по биологии, химии и русскому языку на высокие баллы. Училась в химико-биологическом классе, два последних года усиленно готовилась к ЕГЭ.

Певица рассказала, что выпускники отмечали событие в известном московском заведении. Деньги родители сдавали в течение учебного года в несколько этапов, всего вышло около 70 тыс. руб.

Яна Аршавина (дочь телеведущей Юлии Барановской)

Юлия утирала слезы счастья на вручении аттестатов в гимназии им. Примакова: «Моя Яночка, моя девочка, окончила школу с золотой медалью!» Яна Аршавина на выпускном была как принцесса - сама придумала модель платья, которое ей отшили в модном ателье. Отличница, еще и активистка: участвует в благотворительных, волонтерских проектах. Документы подает в Высшую школу экономики и другие вузы.

Корней Фаддеев (сын актрисы Глафиры Тархановой)

Глафира Тарханова рядом со старшим сыном Корнеем на его выпускном - как дюймовочка: парень статный, с шикарными кудрями. Поступать будет в вузы на гуманитарную специальность. Костюм на выпускной выбрала мама - остановились на сером, а потом уже актриса подобрала розовое платье для себя, чтобы сочетание цветов было идеальным.

Макар Смехов (сын актрисы Алики Смеховой)

Алика Смехова гуляла на выпускном в окрестностях Лондона. Сын артистки Макар с 2021 года учился в Англии, в частной школе Аппингем. Актриса с тех пор и сама часто бывает в Лондоне. Год учебы в этой школе-пансионе обходился примерно в 4 млн руб. Макар продолжит получать образование за границей.

Полина Верещагина (дочь актера Олега Верещагина)

Полина окончила столичную школу № 1415 с золотой медалью. Дочь артиста Олега Верещагина отлично сдала ЕГЭ: русский язык - 100 баллов, литература - 100, английский язык - 92. При поступлении в РУДН к проходному баллу приплюсуют дополнительные, полученные Полиной Верещагиной за победу в олимпиаде по английскому языку в этом вузе. Мама выпускницы Александра (на фото она с мужем в центре, слева и справа - учителя дочери) не сдерживала слез радости на вручении аттестатов: «Невероятная гордость за дочь. Золотая медаль, красный аттестат, медаль за успехи в учебе от Департамента образования Москвы! Спасибо, дорогая Полиночка. Любим сильно!»

А кто еще

Дочь актера Николая Добрынина Нина поступает на дизайнера в Строгановку.

Дочь Сосо Павлиашвили Сандра будет артисткой, она окончила школу с театральным уклоном.

Сын Марии Головинской Павел Погребняк, а также сын Екатерины Климовой Корней Петренко выбрали специальности в IT-сфере.

Дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева Евдокия Бероева поступает на юридический факультет.

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна Пересильд проходит туры в ГИТИС, в мастерскую Олега Меньшикова.

Сын певицы Ксении Новиковой Мирон подал документы на юридический факультет в Российский экономический университет им. Плеханова.

В большинстве престижных московских вузов абитуриентов ждут дополнительные вступительные испытания - тестирования или творческие задания.