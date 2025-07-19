Похудели и омолодились: кто из звезд изменился до неузнаваемости

Артистку с прошлой недели в соцсетях сравнивают со звездой "Дома-2" Аленой Водонаевой - говорят, что Эвелина после похудения и омоложения стала на нее похожа. Хотя скорее актриса напоминает себя саму 15 лет назад.

Бледанс похудела и почти год делала процедуры аппаратной косметологии. Актриса избавилась от выраженных возрастных изменений - часть морщинок и складок разгладилась, овал подтянулся, ушли отеки и провисания.

Анна Седокова (42 года)