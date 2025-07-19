Похудели и омолодились: кто из звезд изменился до неузнаваемости

Эвелина Блёданс (56 лет)
Фото: личная страница Эвелины Бледанс в социальной сети
Артистку с прошлой недели в соцсетях сравнивают со звездой "Дома-2" Аленой Водонаевой - говорят, что Эвелина после похудения и омоложения стала на нее похожа. Хотя скорее актриса напоминает себя саму 15 лет назад.
Бледанс похудела и почти год делала процедуры аппаратной косметологии. Актриса избавилась от выраженных возрастных изменений - часть морщинок и складок разгладилась, овал подтянулся, ушли отеки и провисания.
Анна Седокова (42 года)
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета. Фото: личная страница Анны Седаковой в социальной сети
Певица сделала пластическую операцию и получила новое лицо. Чтобы избавиться от поплывшего овала, брылей, провисаний и прочих возрастных изменений, а также от отеков и фиброза после многочисленных «уколов красоты», пришлось действовать кардинально. Пластический хирург смог убрать с лица Анны Седоковой "отпечаток возраста и образа жизни", только изменив черты лица, и певица на это согласилась.
В итоге подтяжка и блефаропластика обеспечили артистке визуальные минус 10 лет и новую внешность. Кстати, новую грудь Анна сделала давным-давно - после первого замужества. От последствий инъекций и возрастных изменений на лице Седокова избавилась легко, а вот некоторые факты из своей биографии стереть пытается, но не может.
Михаил Галустян (45 лет)
Фото: Евгения Гусева "КП". Фото: личная страница Михаила Галустяна в социальной сети
Шоумен и продюсер сначала похудел благодаря правильному питанию и занятиям спортом. При росте 163 см Галустян весил 80 кг, а с прошлого года его вес в норме - 66 кг. Этим летом, как только наступили жаркие июльские деньки, Михаил сбрил свою фирменную бороду и одним махом помолодел лет на 15. Если женщины после развода часто меняют прическу, то у мужчин свой путь в новую жизнь.
Никита Джигурда (64 года)
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета. Фото: личная страница Никиты Джигурды в социальной сети
Актер, музыкант и шоумен сначала сменил имидж ради съемки, а потом ему это так понравилось, что он решил и в жизни перевоплотиться из хулигана в респектабельного отца семейства. Джигурда последние полтора года не пил - поклялся жене завязать после скандального видео с балериной Анастасией Волочковой, где они «неприлично шалили» в пьяном виде.
Сразу после того скандала жена Джигурды фигуристка Марина Анисина с детьми вернулась из Франции в Россию и держит мужа в ежовых рукавицах. А он и рад слушаться. Теперь тонирует седину, ходит в барбершоп, сменил гардероб.
Ольга Орлова (47 лет)
Фото: Михаил Фролов/"КП". Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети