Погоня за молодостью: Штурм восстановила девственность в 57 лет, а Зудина нашла своего косметолога

Недавно телеведущая Ольга Бузова заявила, что в свои 39 выглядит на 25 лет. А заслуга ее хорошей формы — это спорт и ограничения в еде. Теледива призналась, что питается вареной грудкой с рисом, салатиками и другими подобными блюдами.

"Вы видите, я не выгляжу на свой возраст, я такая же, как в 25 лет, и главное — чувствую себя на столько же. Я осваиваю серф и уже на пятом занятии отлично еду на доске. Мой тренер в восторге, говорит, что у него такое впервые", — поделилась Бузова в интервью.

Комментаторы в Интернете тут же вылили на светскую львицу ушат критики. Мол, Ольга Бузова молодится, как и все женщины, выглядит прекрасно, но 25-летним девушкам она не конкурентка.

Бузова, конечно, не единственная звезда, которая стремится казаться моложе своих лет. А кто еще?

3 сентября актриса Марина Зудина отметит 60 лет. Недавно она появилась на первом запуске поезда "Кот Табаков", посвященного 90-летию со дня рождения ее супруга Олега Табакова. И многие отметили, что выглядит артистка очень свежо и моложаво для своего возраста. Но это, конечно, плоды большой работы над собой!

В одном из своих интервью актриса рассказывала, что после рождения сына Павла у нее появились морщины под глазами из-за недосыпания. Пытаясь бороться с возрастными изменениями, она прибегала к различным инъекциям и ботоксу. Однако врачи ограничили частоту таких процедур. Поэтому Марина Зудина уделяет внимание уходу за кожей и выполняет специальные упражнения.

Некоторые блогеры предполагают, что звезда экрана все же прибегала и к услугам пластических хирургов, но она не подтверждает это.