Погоня за молодостью: Штурм восстановила девственность в 57 лет, а Зудина нашла своего косметолога

Недавно телеведущая Ольга Бузова заявила, что в свои 39 выглядит на 25 лет. А заслуга ее хорошей формы — это спорт и ограничения в еде. Теледива призналась, что питается вареной грудкой с рисом, салатиками и другими подобными блюдами.
"Вы видите, я не выгляжу на свой возраст, я такая же, как в 25 лет, и главное — чувствую себя на столько же. Я осваиваю серф и уже на пятом занятии отлично еду на доске. Мой тренер в восторге, говорит, что у него такое впервые", — поделилась Бузова в интервью.
Комментаторы в Интернете тут же вылили на светскую львицу ушат критики. Мол, Ольга Бузова молодится, как и все женщины, выглядит прекрасно, но 25-летним девушкам она не конкурентка.
Бузова, конечно, не единственная звезда, которая стремится казаться моложе своих лет. А кто еще?
Марина Зудина
3 сентября актриса Марина Зудина отметит 60 лет. Недавно она появилась на первом запуске поезда "Кот Табаков", посвященного 90-летию со дня рождения ее супруга Олега Табакова. И многие отметили, что выглядит артистка очень свежо и моложаво для своего возраста. Но это, конечно, плоды большой работы над собой!
В одном из своих интервью актриса рассказывала, что после рождения сына Павла у нее появились морщины под глазами из-за недосыпания. Пытаясь бороться с возрастными изменениями, она прибегала к различным инъекциям и ботоксу. Однако врачи ограничили частоту таких процедур. Поэтому Марина Зудина уделяет внимание уходу за кожей и выполняет специальные упражнения.
Некоторые блогеры предполагают, что звезда экрана все же прибегала и к услугам пластических хирургов, но она не подтверждает это.
Марина Зудина и Владимир Машков на запуске поезда "Кот Табаков". Фото: Global Look Press
"Мне говорят: "Вы так хорошо выглядите после чего-то". А я думаю: "Как? Как выглядела, так и выгляжу". Я советую найти своего косметолога и не бросаться во все тяжкие. Просто чего-то там периодически делать", — пояснила Марина Зудина в программе "Ты не поверишь" на НТВ.
Звезда признается, что и ботокс, и уколы гиуалорона, и применение лазера связано с болезненными ощущениями. Но эти процедуры необходимы для поддержания привлекательной внешности.
В свою очередь, пластический хирург Артур Дзотцоев высказал мнение, что Зудина, вероятно, перенесла подтяжку лица. И, возможно, не один раз.
Он отметил наличие шва в области висков, что может свидетельствовать о хирургическом вмешательстве. Кроме того, врач полагает, что актриса также прошла процедуру блефаропластики верхнего и нижнего века.
Елена Проклова
В начале 2022 года Елена Проклова перенесла инсульт. А восстанавливалась она в одной из столичных клиник. Затем актриса уехала заниматься своим здоровьем в Сочи, поближе к морю.
Сейчас все нормально. Елена по-прежнему блистает на театральных подмостках и прекрасно выглядит.
Елена Проклова. Фото: Global Look Press
Кстати, сама актриса не скрывает, что своим преображением она обязана врачам. В 44 года она перенесла круговую подтяжку лица, а теперь регулярно посещает косметолога.
А несколько лет назад в интервью одному из изданий Елена Проклова призналась, что сделала уже все пластические процедуры, которые хотела. Теперь же она старается заниматься спортом, больше плавать в море, когда бывает в Сочи, правильно питаться, а также делать из чистотела, пшеницы и алоэ домашние маски и кремы. 2 сентября Елене Игоревне исполняется 72 года.
Наталья Штурм
В 2023 году 57-летняя певица Наталья Штурм в интервью YouTube-шоу "Алена, блин!" рассказала о своих пластических операциях, раскрывая детали и стоимость бьюти-процедур
Штурм сообщила, что комплекс вмешательств, включавший липосакцию, лифтинг и липофилинг, обошелся ей в "приемлемую сумму'. Она также отметила, что для обычной пациентки без известного имени подобные операции стоили бы значительно дороже. При этом Наталья подчеркнула, что произвела оплату по полной стоимости, без скидок или бартерных условий, как это нередко бывает среди звезд.
"Обошлось до миллиона, где-то полмиллиона… Я деталей всех не знаю, потому что у меня, конечно, скидка есть", — отметила звезда.
Наталья Штурм. Фото: Global Look Press
Тогда же Наталья Штурм сделала и неожиданное признание, рассказав о цели обращения в клинику. Оказалось, она хотела сделать интимную пластику. На уточняющий вопрос ведущей, удалось ли это, Штурм воскликнула: “Да! Сейчас Наталья Штурм — девственница!”
По словам Штурм, она намеревалась восстановить девственность перед свадьбой. В ноябре прошлого года певица сообщила в своем микроблоге, что ее возлюбленный, миллионер по имени Альберт, сделал ей предложение. Точную дату торжества пара пока не назвала, но артистка отметила, что свадьба может состояться в любой момент.
Наталья подчеркнула, что замужество ей пока не требуется, поскольку она уже была замужем несколько раз. При этом пара уже успела совершить свадебное путешествие на Сен-Барт.
Но вот, к сожалению, сейчас в соцсетях Натальи никаких миллионеров не видно. А в июне она вообще предложила своим подписчикам погадать на жениха. Ну и, конечно, сама не отказалась от этой затеи.
Екатерина Климова
А вот Екатерина Климова не делает никаких громких заявлений, не рассказывает о своих операциях, но выглядит гораздо моложе своих 47 лет.
Актриса считает, что главный секрет ее молодости кроется в детях. По ее мнению, вникая в их заботы и проблемы, она видит мир их глазами, что помогает ей чувствовать себя моложе. Кроме того, Екатерина убеждена, что внешняя привлекательность является отражением внутреннего здоровья.
Екатерина Климова. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Секрет ее красоты, по ее словам, кроется в правильном питании, занятиях спортом и обращении к хорошим специалистам в области красоты. Она подчеркивает, что речь идет не о пластических операциях, а исключительно об уходовых процедурах у мастеров, которые ей нравятся.
Климова также считает, что при стремлении к красоте не следует гнаться за модными трендами, а ориентироваться только на себя и на свое здоровье.
