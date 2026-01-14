Подружку Лепса будут судить за длинный язык, а Ларису Долину победил Темный Попутчик

45-летняя Виктория Боня - выпускница "Дома-2" - на таких делах собаку съела. Дамы сами в суд не ходят - поручили это своим адвокатам. Из-за чего поругались? Аврора обиделась на намеки Вики о том, что ее семья не слишком богата, а мама невесты Лепса даже выплачивала долг в 25 млн руб. Киба заверила, что ее семья весьма обеспечена и такую сумму они тратят за лето, никаких долгов у них не было:

"Моя семья - это мое все! И я не позволю никому клеветать на нее… Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за €3000, имеет права открывать свой рот, судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни! Пусть в своей разберется! Это знает вся светская Москва!".

Это сообщение Кибы и стало поводом подачи иска Боней. Если≈Аврора не сможет доказать информацию, которую распространила о Виктории Боне, то, скорее всего, иск будет удовлетворен.

В конце года Киба была настроена оптимистично:

"Давайте мы доживем до заседания. Мы не проигрываем. Наши адвокаты перебьют всех..."

Родители Кунгурова и недобрая невестка