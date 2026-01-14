Подружку Лепса будут судить за длинный язык, а Ларису Долину победил Темный Попутчик

Виктория Боня и болтливая Киба
Блогерши ругаются - только оскорбления друг в друга летят. Но иногда за слова приходится отвечать. Осенью 2025 года было принято к производству исковое заявление Виктории Бони к юной подружке Григория Лепса Авроре Кибе. Боня подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации (статья 152 ГК РФ). Боня вправе требовать по суду опровержения порочащих ее честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Есть право требовать компенсации морального вреда, но Боне достаточно опровержений и публичных извинений от студентки, блогерши и невесты Лепса 19-летней Авроры Кибы.
Фото: личная страница Авроры Кибы в социальной сети
45-летняя Виктория Боня - выпускница "Дома-2" - на таких делах собаку съела. Дамы сами в суд не ходят - поручили это своим адвокатам. Из-за чего поругались? Аврора обиделась на намеки Вики о том, что ее семья не слишком богата, а мама невесты Лепса даже выплачивала долг в 25 млн руб. Киба заверила, что ее семья весьма обеспечена и такую сумму они тратят за лето, никаких долгов у них не было:
"Моя семья - это мое все! И я не позволю никому клеветать на нее… Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за €3000, имеет права открывать свой рот, судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни! Пусть в своей разберется! Это знает вся светская Москва!".
Это сообщение Кибы и стало поводом подачи иска Боней. Если≈Аврора не сможет доказать информацию, которую распространила о Виктории Боне, то, скорее всего, иск будет удовлетворен.
В конце года Киба была настроена оптимистично:
"Давайте мы доживем до заседания. Мы не проигрываем. Наши адвокаты перебьют всех..."
Родители Кунгурова и недобрая невестка
Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press
В конце 2025-го отец певца, офицер в отставке Виктор Кунгуров, сообщил, что они с женой полтора года не видели внуков - жена сына перестала с ними общаться. Старики плачут, утверждают, что до смерти сына постоянно общались с его семьей, отдыхали с внуками в Севастополе, ездили друг к другу в гости, говорили по видеосвязи, а теперь мама детей вычеркнула бабушку и дедушку из их жизни. У Евгения и его жены Ирины Мелединой двое детей: сын Иван (9 лет), дочь Ариадна (3 года).
Все попытки наладить общение с невесткой остались без результата. Поэтому Виктор Кунгуров с женой подали иск, чтобы через суд установить порядок встреч с внуками. Вдова в суде пытается доказать, что делать этого нельзя - мол, старики выставляли фото с внуками в соцсети, могут как-то не так влиять на детей… Старики Кунгуровы говорят, что подали иск от бессилия, чтобы "расшевелить" жену сына Ирину Меледину, которая просто перестала отвечать на их звонки. А недавно они узнали, что Ирина поменяла детям фамилию - Кунгуровы стали Меледиными, а это фамилия первого бывшего мужа Ирины.
У вдовы Кунгурова своя правда. Но она о ней молчит. Фото: Ирины Мелединой в социальной сети
Сама вдова комментариев не дает, а ее знакомые утверждают, что Ирина - отличная мать, а фамилию детям поменяла, чтобы в будущем их не травили из-за отца. Точку в этом деле поставит суд в наступившем году. Как показывает практика (к примеру, история взаимоотношений Дмитрия Шепелева с родителями Жанны Фриске), в таких семейных делах лучше договариваться. Однако не всегда это возможно из-за категоричного настроя одной из сторон.
Лариса Долина и пропавшая репутация
В канун Нового года артистка вынуждена была собирать вещички. Фото: Владимир Веленгурин/"КП"
История с "нехорошей квартирой" Ларисы Долиной известна всей стране во всех нюансах. После решения Верховного суда, который в декабре 2025 года вернул квартиру добросовестной покупательнице Полине Лурье, люди поздравили женщину и ее адвоката с победой. В ближайшее время нового года певица должна покинуть квартиру в центре Москвы, которую сначала продала за 112 млн руб., а потом отдала деньги квартирным мошенникам. Сначала суды первой инстанции вернули квартиру Долиной, оставив Лурье без денег и квартиры. А Верховный суд восстановил справедливость.
Поведение Долиной народ осудил, так как певица через суд пыталась вернуть квартиру, которую у нее добросовестно купили, оставив покупательницу ни с чем. За полтора года судебных баталий певица ни разу не позвонила Полине Лурье и не извинилась. Словно в милую Ларису Александровну вселился кто-то нехороший...
Как самый резонансный суд года отразился на карьере Долиной? Первый концерт в 2026 году должен был пройти 4 января в Туле. Зал на 724 места был распродан только на 30%, мероприятие отменили. На записях новогодних концертов, которые мы смотрим в эти каникулы, певице публика аплодировала крайне сдержанно. Через месяц узнаем, состоятся ли большие концерты Долиной в Питере и Москве.
Валя Карнавал и злые шантажисты
Теперь Валентина следит, не снимают ли ее исподтишка. Фото: личная страница Вали Карнавал в социальной сети
В этом году будут осуждены шантажисты, которых задержали благодаря заявлению в полицию Вали Карнавал. Блогер, телеведущая и певица посещала фитнес-клуб, где в раздевалке к ней подошли с комплиментами другие посетительницы. Затем одна из женщин тайно сделала фото, когда Валентина переодевалась и была полностью без одежды. Мошенница передала снимки своему парню, который создал анонимную страницу в одном из мессенджеров и стал шантажировать звезду - требовал деньги за снимки с ее изображением, в противном случае грозил их опубликовать. После обращения Вали в полицию злоумышленников вычислили и задержали. Им грозят реальные сроки по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном обороте порнографии.
А Карнавал теперь тренируется дома:
"После этого случая у меня пропало все желание ходить в зал, я теперь не чувствую себя в безопасности даже в женской раздевалке или общественном туалете..."
Дмитрий Дибров и неуемное либидо
Фото: Михаил Фролов/"КП"
Иногда развод запускает у звезд новый виток карьеры, как, например, случилось у Алсу. Так же могло быть и в случае Дмитрия Диброва - ему тоже изменили, и поначалу публика сочувствовала телеведущему. 36-летняя жена Полина бросила 66-летнего Дмитрия и сбежала к 51-летнему миллиардеру Роману Товстику. От адюльтера Диброву не удержали ни трое несовершеннолетних детей, ни брак длиной в 15 лет.
У Дмитрия Диброва наладилась личная жизнь - он встречается с 43-летней Катей Гусевой, она мама троих детей и модный нутрициолог в фитнес-клубе на Рублевке. В сентябре карьера ведущего медленно, но пошла в гору - он провел в очередь с Юлианной Карауловой несколько выпусков шоу «Кто хочет стать миллионером?», из которого ушел два с половиной года назад. Кроме того, заговорили, что Дибров станет одним из соведущих новогодней ночи на Первом.
Попавший впросак Дмитрий нашел утешение с милой Катей. Фото: личная страница Екатерины Гусевой в социальной сети
Однако в начале ноября на РЕН ТВ вышло скандальное расследование "Тайная жизнь богатых и знаменитых", одним из героев которого стал Дибров - мягко говоря, в весьма неподобающем виде (Дмитрий публично занимался самоудовлетворением). После этого у Диброва сорвался намечавшийся рекламный контракт, не оправдались ожидания по поводу ведения новогодних мероприятий. Процесс возвращения Дмитрия Диброва в программу "Кто хочет стать миллионером?" был оперативно завершен, и в новогоднюю ночь он не появился на наших экранах. Собрать медийный урожай от развода Диброву толком не удалось.
Анна Седокова и призрак бывшего мужа
Янис не смог простить Анне, что она его разлюбила. Фото: личная страница Анны Седоковой в социальной сети
Латвийский баскетболист Янис Тимма решился уйти из жизни в день рождения любимой женщины - певицы Анны Седоковой. Трагедия случилась в декабре 2024 года, через полгода после расставания пары и через несколько дней после официального развода.
Седокова прожила в браке с Тиммой четыре года. Пока баскетболист был на пике карьеры и хорошо зарабатывал, у пары все было отлично. Когда заработки у Яниса закончились и начались проблемы, Анна решила развестись, а он этого не хотел. Седокову стали обвинять в жестокости по отношению к мужчине, она отвечала, что публика и предположить не может, как ей было тяжело с Янисом.
После смерти Тиммы его наследники - родители и сын от первого брака - не получили ничего. Им сообщили, что у мужчины не было ни сбережений, ни имущества. Родители Яниса наняли юриста и намерены отсудить около 70 млн руб. - так они оценивают половину совместно нажитого имущества в браке Тиммы и Седоковой. Якобы Анна до развода продала пять квартир, купленных в браке с Янисом. Певица эту информацию не подтверждает и говорит, что чиста перед законом. Кому верить в этой истории, покажет 2026 год.
Сын Кадышевой и брошенные женщины
Маменькин сынок - главное призвание Гриши. Фото: Екатерина Гусева/"КП"
Едва Надежда Кадышева с песнями ансамбля «Золотое кольцо» оказалась на пике популярности, как на ток-шоу сразу появились бывшие женщины ее сына - две жены и одна возлюбленная. Григорий Костюк (поет под фамилией Кадышев) сейчас холост, помогает папе Александру Костюку руководить командой "Золотого кольца".
У Гриши есть два сына - по одному ребенку от каждой из бывших жен. Обе женщины из очень состоятельных семей. С сыновьями Костюк-младший не видится, не общается. Первая экс-жена лишила Григория Костюка родительских прав. Вторая получает минимальные алименты и тоже планирует лишить мужчину родительских прав, так как он ни разу не видел ребенка и вообще бросил его маму на последних сроках беременности.
Последняя возлюбленная мужчины жаловалась, что Григорий несколько лет назад занял у нее почти 20 млн руб. для погашения долгов театра "Золотое кольцо" и никак не отдаст всю сумму. Как стало известно в конце года, Гриша этот долг погасил.
Информацию о своей личной жизни он не комментирует и грозит судом всем, кто в нее вмешивается. А его мама отказалась петь в «огоньках» того канала, который выпустил в эфир экс-жен Гриши.
Ближайший год у Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое кольцо", как и прошлый, обещает стать успешным - планируются стадионные концерты по всей стране. 66-летняя Кадышева выходит на сцену с мужем, автором большинства своих песен, а по совместительству аккордеонистом, а последние два года и с сыном - он поет с мамой, а когда она уходит менять наряды и немного отдохнуть, распевает свои сольные песни. Говорят, что баба Надя с внуками не видится, но мечтает, чтобы 41-летний Гриша женился. Наладил ли Григорий общение с детьми после того, как стал хорошо зарабатывать, узнаем из новых интервью его бывших.