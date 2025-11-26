Подробности о состоянии Евгения Алдонина, заболевшего раком: лечится в Германии, перенес несколько операций

Общественность потрясла печальная новость: у 45-летнего футболиста, экс-мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина, известного по выступлениям за ЦСКА и национальную сборную, обнаружена тяжелая форма рака поджелудочной железы. Борьба с недугом потребует от спортсмена долгого и дорогостоящего курса терапии.

В ответ на эту беду Российская премьер-лига незамедлительно организовала сбор пожертвований для известного футболиста. В своем обращении организация подчеркнула, что перед лицом жизненных испытаний все клубные амбиции отступают на второй план, уступая место единству и взаимопомощи. Представители РПЛ призвали не оставаться безучастными к беде Евгения Алдонина клубы и его болельщиков.

Евгений Алдонин проходит лечение в Германии

По сведениям футболиста Дмитрия Булыкина, близкого друга Алдонина, тот в настоящее время проходит лечение в Германии. После перенесенной операции ему потребуются дорогостоящие лекарства.

Булыкин был одним из первых, кто узнал о диагнозе коллеги. Поводом для вопросов стали частые пропуски работы Алдонина. И лишь отреагировав на многочисленные вопросы, он сообщил о своем лечении, детали которого известны только узкому кругу близких.

"Женя держится бодрячком, собирается выздороветь, но ему очень нужна моральная и финансовая поддержка. Будет здорово, если подключится вся футбольная общественность", — пояснил Дмитрий Булыкин.

Что могло спровоцировать болезнь

Говорят, что одним из факторов развития онкологии является сильный стресс. А учитывая, что Евгений пережил уход родителей и первой жены, серьезный стресс был неизбежен.

В 2005 году в ДТП погиб его отец, а в декабре 2021-го ушла из жизни его мать.

В 2019 году семья Евгения Алдонина столкнулась еще с одной тяжелой утратой — в 38 лет умерла его первая жена, певица Юлия Началова. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная сепсисом, который развился на фоне нескольких серьезных заболеваний.