Подробности о состоянии Евгения Алдонина, заболевшего раком: лечится в Германии, перенес несколько операций

Общественность потрясла печальная новость: у 45-летнего футболиста, экс-мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина, известного по выступлениям за ЦСКА и национальную сборную, обнаружена тяжелая форма рака поджелудочной железы. Борьба с недугом потребует от спортсмена долгого и дорогостоящего курса терапии.
В ответ на эту беду Российская премьер-лига незамедлительно организовала сбор пожертвований для известного футболиста. В своем обращении организация подчеркнула, что перед лицом жизненных испытаний все клубные амбиции отступают на второй план, уступая место единству и взаимопомощи. Представители РПЛ призвали не оставаться безучастными к беде Евгения Алдонина клубы и его болельщиков.
Евгений Алдонин проходит лечение в Германии
По сведениям футболиста Дмитрия Булыкина, близкого друга Алдонина, тот в настоящее время проходит лечение в Германии. После перенесенной операции ему потребуются дорогостоящие лекарства.
Булыкин был одним из первых, кто узнал о диагнозе коллеги. Поводом для вопросов стали частые пропуски работы Алдонина. И лишь отреагировав на многочисленные вопросы, он сообщил о своем лечении, детали которого известны только узкому кругу близких.
"Женя держится бодрячком, собирается выздороветь, но ему очень нужна моральная и финансовая поддержка. Будет здорово, если подключится вся футбольная общественность", — пояснил Дмитрий Булыкин.
Что могло спровоцировать болезнь
Говорят, что одним из факторов развития онкологии является сильный стресс. А учитывая, что Евгений пережил уход родителей и первой жены, серьезный стресс был неизбежен.
В 2005 году в ДТП погиб его отец, а в декабре 2021-го ушла из жизни его мать.
В 2019 году семья Евгения Алдонина столкнулась еще с одной тяжелой утратой — в 38 лет умерла его первая жена, певица Юлия Началова. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная сепсисом, который развился на фоне нескольких серьезных заболеваний.
Евгений Алдонин, Юлия Началова и Диана Гурцкая в 2018 году. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
После этой трагедии футболист активно поддерживал их общую дочь Веру. Он лично сообщил ей печальную новость и сразу предложил переехать к нему. Сейчас Вера живет с бабушкой и дедушкой по материнской линии, но часто навещает отца. Девушка увлекается пением и стала студенткой ВГИКа.
В 2014 году Алдонин женился во второй раз. Его избранницей стала Ольга — девушка, не связанная с шоу-бизнесом. В браке у них родились сын Артем (2016) и дочь Анжелика (2019). Ольге удалось найти общий язык с Верой и создать дома теплую, дружескую атмосферу.
Как на болезнь Евгения Алдонина отреагировали коллеги
Новость о болезни Алдонина вызвала шок в спортивном сообществе. Так, журналист Андрей Панков в своем Telegram-канале пояснил, что не верит в случившееся, поскольку Евгений Алдонин находится в идеальной спортивной форме.
Telegram-канал "Первый спорт" сообщает о тяжелой стадии онкологического заболевания. По данным инсайдера Ивана Карпова, Алдонин перенес несколько операций, а сейчас проходит курс химиотерапии в одной из немецких клиник, но болезнь продолжает прогрессировать.
Евгений Алдонин. Фото: Александр Черных / Global Look Press
Журналист Дмитрий Шнякин также признался, что новость о болезни стала для него шоком, так как Алдонин всегда был для него примером человека идеальной спортивной формы — подтянутый, активный, постоянно игравший в футбол и падел.
Шнякин связался с Евгением в Германии и передал его слова: "Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь".
Сам Алдонин также вышел на связь, опубликовав в соцсетях фото с поднятым большим пальцем, символизирующее его оптимистичный настрой.
А нам только остается пожелать Евгению крепкого здоровья!
