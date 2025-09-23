Почему зрители недовольны финалом 'Большого куша': "Тут тебе и "Мафия", и соревнования, и "Дом-2" на выезде"

На канале ТНТ завершилось реалити-шоу "Большой куш. Бангкок". В финал вышли три пары: юмористы и ведущие Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома, певцы Анатолий Цой и KAYA, а также силовые атлеты Василий Пельмень Камоцкий и Кирилл Сарычев. Последние и стали победителями.
Кто победил в шоу "Большой куш. Бангкок"
Ведущий шоу Павел Воля похвалил Василия словами: "Вася, ты открытие для всех нас. Ты большой классный ребенок. Спасибо тебе за то, что сохранил эту молодость души, мальчишескую радость".
Кирилл Сарычев же сравнил происходящее на программе с детским лагерем. По его словам, несмотря на все интриги шоу, все получилось очень круто.
"Мы вынесли с этого проекта мораль: если вы договорились и если в детство ударяться — первое слово дороже второго. Так и получилось", — сказал Кирилл.
Также он передал привет невесте Екатерине и заверил ее, что скоро они поженятся. Часть выигрыша спортсмены пообещали передать детскому дому.
А что говорят о победителях программы и самом шоу в Сети?
Комментарии пользователей Интернета
Олеся Кличук: "Какое милое шоу стало, когда ушли противные Гасанханова, Кравченко, Айза… Реально добро победило".
Влада Кравчук: "Олеся, вы ошибаетесь, победило зло".
Ириш Рюгина: "Не поняла прикола ведущих. Что за осуждение Жени с Димой? Да, они тупили, да, запутались. Но вы, как казалось бы профессиональные ведущие, не должны допускать такого поведения в адрес игроков, имхо. Это было просто некрасиво — вместо поддержки осуждением бить.
Ну в целом ни Паша, ни Ляся уже давно в качестве ведущих не нравятся, что-то человеческое в них потерялось, как в ведущих".
Василий Пельмень и Кирилл Сарычев. Фото: кадр из шоу "Большой куш. Бангкок"
Влада Кравчук: "Самые недостойные пары в финале. Хилькевич, которая не очень благородно проявила себя в "Выжить в Дубае", Самойловы, также очень некрасиво себя показали в "Выжить в...", в этом шоу прям раскрылись. Очень достойные, сильные пары. В финале должны были быть они.
Ну никак не беспринципный Цой, сидящий на трех стульях, ни Кожомы, просидевшие за грязной спиной Цоя и не выигравшие ни одного испытания, и недобогатыри, сыгравшие грязно с девочками".
Кинокритик седьмого уровня: "В шоу захотели смешать все. Тут тебе и "Мафия", и соревнования, и "Дом-2" на выезде".
Володя Голубовский: "Пельменей с победой!"
Олеся Кличук: "Какие классные достойные финалисты. Приятно смотреть на этих людей. Даже тупость Кожомы забылась после такого крутого финала. Спасибо участникам за честность, за благородство. Победителям поздравления".
Юлия Васильева: "Кирилла и Васю узнала только благодаря этому шоу. Кирилл Сарычев просто краш, а Вася — милашка. Очень рада, что ребята выиграли! Топила за них весь сезон".
Марченко Ирина: "Пельмени супер! Молодцы! Сразу сказала, что победят, сделали это провальное шоу, самые классные и позитивные. Очень рада, что деньги достались достойным".