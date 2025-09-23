Почему зрители недовольны финалом 'Большого куша': "Тут тебе и "Мафия", и соревнования, и "Дом-2" на выезде"

На канале ТНТ завершилось реалити-шоу "Большой куш. Бангкок". В финал вышли три пары: юмористы и ведущие Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома, певцы Анатолий Цой и KAYA, а также силовые атлеты Василий Пельмень Камоцкий и Кирилл Сарычев. Последние и стали победителями.

Кто победил в шоу "Большой куш. Бангкок"

Ведущий шоу Павел Воля похвалил Василия словами: "Вася, ты открытие для всех нас. Ты большой классный ребенок. Спасибо тебе за то, что сохранил эту молодость души, мальчишескую радость".

Кирилл Сарычев же сравнил происходящее на программе с детским лагерем. По его словам, несмотря на все интриги шоу, все получилось очень круто.

"Мы вынесли с этого проекта мораль: если вы договорились и если в детство ударяться — первое слово дороже второго. Так и получилось", — сказал Кирилл.

Также он передал привет невесте Екатерине и заверил ее, что скоро они поженятся. Часть выигрыша спортсмены пообещали передать детскому дому.

А что говорят о победителях программы и самом шоу в Сети?

Комментарии пользователей Интернета

Олеся Кличук: "Какое милое шоу стало, когда ушли противные Гасанханова, Кравченко, Айза… Реально добро победило".

Влада Кравчук: "Олеся, вы ошибаетесь, победило зло".

Ириш Рюгина: "Не поняла прикола ведущих. Что за осуждение Жени с Димой? Да, они тупили, да, запутались. Но вы, как казалось бы профессиональные ведущие, не должны допускать такого поведения в адрес игроков, имхо. Это было просто некрасиво — вместо поддержки осуждением бить.

Ну в целом ни Паша, ни Ляся уже давно в качестве ведущих не нравятся, что-то человеческое в них потерялось, как в ведущих".