Почему Яна Кошкина не может забыть бывшего мужа и что ее связывает с Гариком Мартиросяном

Ведущую Ташу Белую атакует ночными звонками ее коллега по цеху, актриса Яна Кошкина. Причем Кошкина может позвонить или написать сообщение примерно полпятого утра.

Ночные звонки

В своих посланиях Яна просила просила Ташу держаться подальше от ее бывшего мужа, Анатолия. При этом Таша — в гражданском браке с другими мужчиной. И, как говорит директор Белой Юлия, его сильно напрягают эти звонки.

Как рассказала "Комсомольской правде" Юлия, когда-то Таша дружила с Анатолием. Девушки общались и между собой.

Но после того как Черкасов женился на Кошкиной, Яна запретила супругу даже здороваться с ней.

"Сам Толик и Таша пытались объяснить Яне, что их дружба не имеет романтического подтекста и у нее нет причин для ревности, но это не помогало", — рассказала изданию Юлия.

Почему Яна до сих пор не может забыть бывшего супруга? Давайте вспомним их историю.

Как Яна Кошкина вышла замуж за Анатолия Черкасова, а затем быстро развелась с ним

Свадьба Яны Кошкиной и Анатолия Черкасова прошла в обстановке строгой секретности осенью 2023 года. Но информация о ней появилась в прессе лишь спустя несколько дней.

24 октября 2023 года актриса опубликовала в социальных сетях фотографию в свадебном наряде со спины, сопроводив ее лаконичной подписью: "Всем спасибо! Всем пока!" Тогда журналистам удалось выяснить, что супругом Кошкиной является предприниматель Анатолий Черкасов. И мужчина моложе избранницы на семь лет.

А потом Яна Кошкина старалась оберегать счастье от посторонних глаз, редко делилась совместными фотографиями с мужем, и не называла его имени.