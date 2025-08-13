Почему Яна Кошкина не может забыть бывшего мужа и что ее связывает с Гариком Мартиросяном

Ведущую Ташу Белую атакует ночными звонками ее коллега по цеху, актриса Яна Кошкина. Причем Кошкина может позвонить или написать сообщение примерно полпятого утра.
Ночные звонки
В своих посланиях Яна просила просила Ташу держаться подальше от ее бывшего мужа, Анатолия. При этом Таша — в гражданском браке с другими мужчиной. И, как говорит директор Белой Юлия, его сильно напрягают эти звонки.
Как рассказала "Комсомольской правде" Юлия, когда-то Таша дружила с Анатолием. Девушки общались и между собой.
Но после того как Черкасов женился на Кошкиной, Яна запретила супругу даже здороваться с ней.
"Сам Толик и Таша пытались объяснить Яне, что их дружба не имеет романтического подтекста и у нее нет причин для ревности, но это не помогало", — рассказала изданию Юлия.
Почему Яна до сих пор не может забыть бывшего супруга? Давайте вспомним их историю.
Как Яна Кошкина вышла замуж за Анатолия Черкасова, а затем быстро развелась с ним
Свадьба Яны Кошкиной и Анатолия Черкасова прошла в обстановке строгой секретности осенью 2023 года. Но информация о ней появилась в прессе лишь спустя несколько дней.
24 октября 2023 года актриса опубликовала в социальных сетях фотографию в свадебном наряде со спины, сопроводив ее лаконичной подписью: "Всем спасибо! Всем пока!" Тогда журналистам удалось выяснить, что супругом Кошкиной является предприниматель Анатолий Черкасов. И мужчина моложе избранницы на семь лет.
А потом Яна Кошкина старалась оберегать счастье от посторонних глаз, редко делилась совместными фотографиями с мужем, и не называла его имени.
Яна Кошкина с бывшим мужем. Фото: соцсети Яны Кошкиной
Он из состоятельной семьи, владеющей значительными активами в сфере недвижимости. Вместе с популярным шоуменом Гариком Харламовым Анатолий является совладельцем популярного караоке-клуба в престижном районе Жуковка, который часто посещают известные личности. Но сам Черкасов далек от индустрии музыки и кино.
Однако, к сожалению, союз просуществовал лишь полтора года. В начале лета Яна Кошкина сообщила, что приняла решение развестись с мужем. Притом никто никому не изменял, не бил, не боролся за имущество после разрыва. В целом тихо-мирно разошлись.
Яна отметила, что это решение абсолютно верное. А в ее жизни начинается новый этап.
Слухи о романе с Гариком Мартиросяном
В соцсетях кто-то вообще выдвинул версию, что этот брак был фиктивным. Мол, пара поженилась для отвода глаз, чтобы общественность забыла о слухах, связанных с романом Яны Кошкиной и Гарика Мартиросяна.
Сплетни об их связи появились еще в 2019 году. Говорили даже, что Яна якобы беременна от Гарика.
А одно из изданий вообще сообщило, что юморист подарил Яне квартиру в центре Москвы. Так что Яне Кошкиной не привыкать к излишнему вниманию прессы.
