Почему Яна Кошкина не может забыть бывшего мужа и что ее связывает с Гариком Мартиросяном

Яна Кошкина. Фото: Global Look Press

Зачем Яна Кошкина донимает ночными звонками Ташу Белую. Как развивались ее отношения с экс-супругом Алексеем Черкасовым. С кем Яне Кошкиной приписывали романтические отношения.

Ведущую Ташу Белую атакует ночными звонками ее коллега по цеху, актриса Яна Кошкина. Причем Кошкина может позвонить или написать сообщение примерно полпятого утра.

Ночные звонки

В своих посланиях Яна просила просила Ташу держаться подальше от ее бывшего мужа, Анатолия. При этом Таша — в гражданском браке с другими мужчиной. И, как говорит директор Белой Юлия, его сильно напрягают эти звонки.

Как рассказала "Комсомольской правде" Юлия, когда-то Таша дружила с Анатолием. Девушки общались и между собой.

Но после того как Черкасов женился на Кошкиной, Яна запретила супругу даже здороваться с ней.

"Сам Толик и Таша пытались объяснить Яне, что их дружба не имеет романтического подтекста и у нее нет причин для ревности, но это не помогало", — рассказала изданию Юлия.

Почему Яна до сих пор не может забыть бывшего супруга? Давайте вспомним их историю.

Как Яна Кошкина вышла замуж за Анатолия Черкасова, а затем быстро развелась с ним

Свадьба Яны Кошкиной и Анатолия Черкасова прошла в обстановке строгой секретности осенью 2023 года. Но информация о ней появилась в прессе лишь спустя несколько дней.

24 октября 2023 года актриса опубликовала в социальных сетях фотографию в свадебном наряде со спины, сопроводив ее лаконичной подписью: "Всем спасибо! Всем пока!" Тогда журналистам удалось выяснить, что супругом Кошкиной является предприниматель Анатолий Черкасов. И мужчина моложе избранницы на семь лет.

А потом Яна Кошкина старалась оберегать счастье от посторонних глаз, редко делилась совместными фотографиями с мужем, и не называла его имени.

Яна Кошкина с бывшим мужем. Фото: соцсети Яны Кошкиной

Он из состоятельной семьи, владеющей значительными активами в сфере недвижимости. Вместе с популярным шоуменом Гариком Харламовым Анатолий является совладельцем популярного караоке-клуба в престижном районе Жуковка, который часто посещают известные личности. Но сам Черкасов далек от индустрии музыки и кино.

Однако, к сожалению, союз просуществовал лишь полтора года. В начале лета Яна Кошкина сообщила, что приняла решение развестись с мужем. Притом никто никому не изменял, не бил, не боролся за имущество после разрыва. В целом тихо-мирно разошлись.

Яна отметила, что это решение абсолютно верное. А в ее жизни начинается новый этап.

Слухи о романе с Гариком Мартиросяном

В соцсетях кто-то вообще выдвинул версию, что этот брак был фиктивным. Мол, пара поженилась для отвода глаз, чтобы общественность забыла о слухах, связанных с романом Яны Кошкиной и Гарика Мартиросяна.

Сплетни об их связи появились еще в 2019 году. Говорили даже, что Яна якобы беременна от Гарика.

А одно из изданий вообще сообщило, что юморист подарил Яне квартиру в центре Москвы. Так что Яне Кошкиной не привыкать к излишнему вниманию прессы.

