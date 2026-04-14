Почему возлюбленным Кристины Асмус называли Юру Борисова, и с кем она встречается на самом деле

14 апреля исполняется 38 лет звезде сериала "Интерны" и фильма "Текст" Кристине Асмус. Несмотря на обилие ролей в ее фильмографии, у многих Кристина ассоциируется лишь с женой юмориста и актера Гарика Харламова. Хотя уж она-то точно никогда не была в тени звездного супруга – блистала сама.
А как складывается личная и творческая жизнь Кристины сегодня? Ответ – в этом материале Teleprogramma.org.
С кем закрутила роман Кристина Асмус
На протяжении нескольких месяцев Кристина Асмус состоит в отношениях с новым партнером. Артистка долгое время скрывала личность своего избранника.
Первые слухи о новом романе артистки возникли в сентябре 2025 года. Актриса поделилась снимками с отдыха, который она провела с избранником на лоне природы — среди живописных русских лесов. Пара остановилась в комфортабельном глэмпинге, расположенном прямо на берегу реки.
"Это было превосходным решением. Вместо кинофестивалей и раутов палатки, лес, сапы, ледяные купели, баня в чаще леса, собирание ягод, три дня спорта на улице, ужин на пирсе, маршмеллоу на костре, катамараны и любимые лапы рядом. Аж восемь штук", - пошутила тогда Кристина в своем блоге, показав на одном из снимков собаку
В общем, в социальных сетях она делилась лишь фотографиями, где ее спутник был изображен со спины, не раскрывая его лица. Поклонники активно строили догадки, предполагая, что ее сердце завоевал лысый мужчина спортивного сложения.
В Сети много шутили о личностях Юры Борисова и Юрия Колокольникова. Уж слишком был похож мужчина на снимке на этих двух артистов, снискавших успех в Голливуде. Но позже тайна все-таки раскрылась.
Таинственный избранник Кристины Асмус. Фото: соцсети
Во время новогодних праздников Кристина вместе с дочерью Настей и своим спутником отправилась на Бали. Кстати, там юная Анастасия встретила свое 12-летие.
Публикуя снимки с отдыха, Асмус сначала продолжала скрывать лицо партнера, демонстрируя только его затылок. Однако позже она стала более открытой и, наконец, показала его подписчикам воочию.
А уж подписчики быстро определили личность спутника актрисы. Им оказался 41-летний кинооператор Валерий Махмудов, участвовавший в создании проектов "Жена олигарха", "Мужу привет", "Елки 11" и "Игра навылет".
Как сообщает издание Super, у Валерия двое детей от предыдущего брака с коллегой Ольгой Бобковой, что, вероятно, помогло ему легко подружиться с Настей.
Роман с Валерием Махмудовым – уже четвертые крупные отношения Кристины Асмус. Ее брак с Гариком Харламовым продлился семь лет и закончился в 2020 году.
После развода актриса некоторое время встречалась с коллегой по театру Ермоловой Романом Евдокимовым, который был на шесть лет ее младше. Но и тут личная жизнь артистки пошла под откос.
В своих социальных сетях Кристина давала понять, что причиной их расставания стало токсичное поведение партнера.
После разрыва с Евдокимовым Асмус появилась в обществе с новым избранником — продюсером Ильей Бурцем. Они познакомились еще в 2022 году на съемках сериала "Райцентр", однако романтические отношения начались лишь осенью 2024 года. Этот союз оказался недолгим — пара рассталась спустя несколько месяцев.
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Что известно о дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус
Помимо обустройства бурной личной жизни, Кристина Асмус успевает и воспитывать дочь. По словам Кристины, дочка стала для нее настоящей подружкой.
Она учится в шестом классе частной школы "Президент". Правда, пока непонятно пойдет ли по стопам звездных родителей.
Роли в театре и кино
Что же касается творческой судьбы, то сейчас Кристина продолжает играть на сцене театра Ермоловой. В ее творческом портфолио такие спектакли как "Леди Макбет Мценского уезда", "Утиная охота", "Гамлет. Премьера", "Петя и Волк", "Ревизор".
Кроме того, в 2026 году в прокат должны выйти три фильма с участием Кристины: "Холоп-3", "Нефть" и новая адаптация драмы "Чучело".
А вам нравится Кристина Асмус? Делитесь в комментариях!