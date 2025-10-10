Почему в сентябре Александра Збруева заменили в спектакле и что известно о его семье

В Telegram-канале
Народный артист РСФСР Александр Збруев действительно попал в больницу, но в рамках профилактического осмотра. Об этом Teleprogramma.org сообщила жена актера Людмила Савельева.
Какие новости о состоянии здоровья Александра Збруева появлялись в течение года
Меж тем это уже не первая новость, которая заставляет поклонников Александра Викторовича испытывать чувство тревоги.
Так, Александру Збруеву стало плохо еще во время юбилейного показа спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком" в сентябре. Перед выходом на сцену он почувствовал слабость и головокружение, поэтому его заменили другим исполнителем.
Врачи, осмотревшие актера в театре, не стали отправлять его в больницу, прописав домашний режим. Как объяснил Збруев, у него поднялось давление. И беспокоиться вроде не о чем!
И вот опять Александр Викторович дал новый повод для переживаний.
Кстати, в первых месяцах 2025 года ряд изданий также распространил информацию о госпитализации известного актера. Однако сам артист опроверг слухи, заверив, что лечение является плановым и не несет рисков для его здоровья.
Александр Збруев. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Семья Александра Збруева и его любимый театр
За здоровьем актера тщательно следят в его семье. С 1960-х годов актер проживает со второй женой — коллегой по сцене Людмилой Савельевой, подарившей ему в 1967 году дочь Наталью.
Позже, в 1992 году, у Збруева родилась внебрачная дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной. Девушка, носящая фамилию отца, продолжила династию в "Ленкоме".
В 2024 году Александр Викторович стал дедушкой. Татьяна и ее супруг, менеджер Александр Заикин, подарили ему внука Льва.
В творчестве актера тоже все хорошо. Сценическая биография Збруева в стенах "Ленкома" насчитывает более 60 лет. В интервью артист признавался, что театр стал для него духовным убежищем.
"Это особый мир, где за закрытыми дверями остается вся повседневная суета. Здесь я обретаю другую реальность, чистую и прекрасную", — отметил актер.
В одном из интервью Александр Викторович признавался, что в театре ему до сих пор предлагают роли 50-летних мужчин. Моложавая внешность — результат работы актера над собой.
В молодости он серьезно занимался гимнастикой и боксом, а сейчас поддерживает форму с помощью утренней зарядки и регулярных пеших прогулок.
Teleprogramma.org желает Александру Збруеву крепкого здоровья!