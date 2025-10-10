Почему в сентябре Александра Збруева заменили в спектакле и что известно о его семье

В Telegram-канале Mash появилась информация об экстренной госпитализации актера Александра Збруева после нескольких дней болей в животе. По информации медиаресурса, врачи госпитализировали артиста с кишечными спазмами.

Народный артист РСФСР Александр Збруев действительно попал в больницу, но в рамках профилактического осмотра. Об этом Teleprogramma.org сообщила жена актера Людмила Савельева.

Какие новости о состоянии здоровья Александра Збруева появлялись в течение года

Меж тем это уже не первая новость, которая заставляет поклонников Александра Викторовича испытывать чувство тревоги.

Так, Александру Збруеву стало плохо еще во время юбилейного показа спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком" в сентябре. Перед выходом на сцену он почувствовал слабость и головокружение, поэтому его заменили другим исполнителем.

Врачи, осмотревшие актера в театре, не стали отправлять его в больницу, прописав домашний режим. Как объяснил Збруев, у него поднялось давление. И беспокоиться вроде не о чем!

И вот опять Александр Викторович дал новый повод для переживаний.

Кстати, в первых месяцах 2025 года ряд изданий также распространил информацию о госпитализации известного актера. Однако сам артист опроверг слухи, заверив, что лечение является плановым и не несет рисков для его здоровья.