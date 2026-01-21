Почему Светлана Ходченкова не замужем, и сколько стоит ее элитная квартира в Москва-сити

21 января актрисе Светлане Ходченковой исполняется 43 года. Светлана никогда не жаловалась на недостаток внимания со стороны мужчин. Но несмотря на это, сейчас у нее нет ни мужа, ни детей.
Что же повлияло на такую ситуацию? И кто был в числе тех, кто добивался расположения актрисы?
Владимир Яглыч
Со своим будущим мужем, актером Владимиром Яглычем, Светлана познакомилась еще в Щепкинском училище, где он учился на курсе выше. Их отношения начались после совместной работы в картине "Тихий московский дворик", в которой их герои были супругами.
Сначала между коллегами возникла симпатия, а во время съемок фильма "Карусель" Владимир признался Светлане в любви. Их страстный роман привел к пятилетнему браку, который казался общественности идеальным.
Однако, как знало ближайшее окружение, в паре часто возникали конфликты — оба обладали сильным характером и не хотели идти на уступки. В 2011 году на премьере фильма "Служебный роман. Наше время" Ходченкова появилась уже с новым спутником — бизнесменом Георгием Петришиным.
Позже выяснилось, что развод с Яглычем был оформлен еще в 2010 году. Сам Владимир объяснил расставание просто: "Мы поняли, что однажды просто убьем друг друга".
Светлана Ходченкова. Фото: кадр из фильма "Воин"
Георгий Петришин
История отношений Светланы Ходченковой и бизнесмена Георгия Петришина началась со встречи в баре в 2009 году. Как впоследствии признавалась артистка, их объединила увлеченность азартными играми.
Петришин красиво ухаживал, а кульминацией романа стало публичное предложение руки и сердца, сделанное в театре в 2015 году после окончания спектакля.
Однако идиллия оказалась недолгой. Буквально накануне свадьбы Ходченкова прекратила все приготовления к торжеству и разорвала помолвку. Близкие к паре источники ссылались на старый, но непреодоленный конфликт.
Впоследствии прозвучали дополнительные причины разрыва: поглощенный работой Георгий практически не уделял времени невесте и страдал синдромом Отелло. То есть был болезненно ревнивым, что очень раздражало Светлану.
Кирилл Маслиев
После расставания с Георгием Петришиным в окружении актрисы все чаще стали видеть актера Дмитрия Малашенко. В профессиональной среде считали, что именно он поддержал актрису после разрыва. Однако супруга Малашенко утверждала, что их связывает исключительно дружба и совместная работа в театре.
Позднее в личной жизни Ходченковой появился новый избранник — Кирилл Маслиев, друг Петришина, занимающийся ортопедией и бизнесом. Летом 2016 года они вместе отправились в отпуск.
Как сообщал близкий знакомый пары, незадолго до этого Кирилл Маслиев расстался с гражданской женой Екатериной Ждановой, с которой прожил больше пяти лет. Они сохранили дружеские отношения и продолжали воспитывать общего сына Платона.
В то время актриса избегала публичных комментариев о романе, лишь отмечая, что чувствует себя счастливой и не одинокой. В начале 2018 года появилась информация о возобновлении ее отношений с Петришиным, но через несколько месяцев пара окончательно разошлась.
Скрытность Ходченковой в вопросах личной жизни порождала множество спекуляций. Ей приписывали новые романы и мнимую беременность.
Впервые разговоры об интересном положении Светланы возникли еще в 2015 году, во время ее отношений с Петришиным. Тогда актриса в интервью говорила о желании иметь большую семью, а на одном из мероприятий появилась в платье, скрывающем фигуру, что вызвало вопросы.
Ходченкова тогда опровергла домыслы, пообещав сообщить о таком событии, когда оно действительно произойдет.
Семен Слепаков*
На премии "Человек года" в 2019 году Светлана Ходченкова привлекла внимание, появившись на мероприятии вместе с Семеном Слепаковым*. Их совместный выход стал поводом для спекуляций о возможных романтических отношениях.
Позднее актриса добавила масла в огонь, разместив снимки в одежде свободного кроя, что многие поклонники расценили как намек на беременность.
Ходченкова была вынуждена дать опровержение, пояснив, что они со Слепаковым* были лишь ведущими, а постоянные обсуждения ее возможного материнства ее утомили.
В качестве подтверждения своих слов звезда опубликовала фотографию с тренировки, где она танцует на пилоне.
Светлана Ходченкова сейчас
Кто занимает место в сердце Светланы Ходченковой теперь – большой вопрос. Но если с личной жизнью артистки мало что понятно, то с материальным положением все в порядке.
В 2019 году она купила квартиру на 71-м этаже, в элитном комплексе "Москва-сити". Несколько лет назад цены на однокомнатную квартиру в этом районе начинались с 30 миллионов, а двухкомнатные – с 60 миллионов. Сколько именно комнат в доме Светланы, она не раскрывает.
Главное достоинство квартиры – это, конечно, панорамные окна в пол. Оттуда вся Москва видна как на ладони.
