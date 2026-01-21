Почему Светлана Ходченкова не замужем, и сколько стоит ее элитная квартира в Москва-сити

21 января актрисе Светлане Ходченковой исполняется 43 года. Светлана никогда не жаловалась на недостаток внимания со стороны мужчин. Но несмотря на это, сейчас у нее нет ни мужа, ни детей.

Что же повлияло на такую ситуацию? И кто был в числе тех, кто добивался расположения актрисы?

Владимир Яглыч

Со своим будущим мужем, актером Владимиром Яглычем, Светлана познакомилась еще в Щепкинском училище, где он учился на курсе выше. Их отношения начались после совместной работы в картине "Тихий московский дворик", в которой их герои были супругами.

Сначала между коллегами возникла симпатия, а во время съемок фильма "Карусель" Владимир признался Светлане в любви. Их страстный роман привел к пятилетнему браку, который казался общественности идеальным.

Однако, как знало ближайшее окружение, в паре часто возникали конфликты — оба обладали сильным характером и не хотели идти на уступки. В 2011 году на премьере фильма "Служебный роман. Наше время" Ходченкова появилась уже с новым спутником — бизнесменом Георгием Петришиным.

Позже выяснилось, что развод с Яглычем был оформлен еще в 2010 году. Сам Владимир объяснил расставание просто: "Мы поняли, что однажды просто убьем друг друга".