Почему Сергей Рост разорвал отношения с Дмитрием Нагиевым, молодой женой и как живет сегодня

В минувший выпуск шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" покинул актер и ведущий Сергей Рост. На церемонии голосования против его кандидатуры выступило большинство участников. И в итоге Сергея отправили на испытание на вылет.

Сами игроки объяснили это тем, что у них сформировалась традиция голосовать против новичков. Мол, это некий обряд посвящения, где участник шоу может доказать, что действительно чего-то стоит. Хотя, по сути, это практически билет в один конец — домой.

Испытание на вылет, куда Сергей отправился вместе со звездой проекта "Дом-2"Ириной Пинчук, выдалось действительно тяжелым. На голову участников надели аквариум, куда поместили мадагаскарских тараканов, а в руки им дали полотно из ткани, к которому нужно было пришить пуговицы.

Ирина и Сергей испытали настоящий ужас, когда на их лице и в волосах резвились тараканы. Однако оба прошли испытание достойно. Правда, Ирина все же пришила больше пуговиц. И Сергею Росту пришлось покинуть проект.

Больше всего его уход переживала актриса Альбина Кабалина, которая подружилась с Сергеем. И не исключено, что он даже нравился Альбине как мужчина, что неудивительно.

На пике популярности обаятельный Сергей Рост пользовался невероятной популярностью у женщин. Особенно после выхода шоу "Осторожно, модерн!", где он выступал в тандеме с Дмитрием Нагиевым. Рассказываем, как сложилась судьба этого харизматичного мужчины и как он живет сегодня.

Сергей Рост и Дмитрий Нагиев

Судьбоносное знакомство Сергея Роста и Дмитрия Нагиева состоялось в стенах Ленинградского театрального института. Находчивые и обаятельные, они быстро стали творческими единомышленниками. А совместный путь артистов начался на радио "Модерн", где дуэт заполнял паузы между треками искрометными шутками.

К середине 1990-х они вышли на телевизионную сцену. Апрельский релиз скетч-шоу "Осторожно, модерн!" на СТС, посвященный бытовым курьезам, мгновенно завоевал аудиторию. И вскоре эта веселая телепарочка вошла практически в каждый дом.

Финансовый кризис 1998 года ударил по проекту, но не сломил артистов — в новом тысячелетии они представили продолжение культового шоу и запустили программу "Однажды вечером".

В то время как Сергей Рост обдумывал будущее их творческого тандема, Дмитрий Нагиев начал постепенно дистанцироваться. Артист не желал делить успех с давним партнером и выбрал самостоятельный путь, создав авторскую программу "Осторожно, Задов!".