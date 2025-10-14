Почему Сергей Рост разорвал отношения с Дмитрием Нагиевым, молодой женой и как живет сегодня

В минувший выпуск шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" покинул актер и ведущий Сергей Рост. На церемонии голосования против его кандидатуры выступило большинство участников. И в итоге Сергея отправили на испытание на вылет.
Сами игроки объяснили это тем, что у них сформировалась традиция голосовать против новичков. Мол, это некий обряд посвящения, где участник шоу может доказать, что действительно чего-то стоит. Хотя, по сути, это практически билет в один конец — домой.
Испытание на вылет, куда Сергей отправился вместе со звездой проекта "Дом-2"Ириной Пинчук, выдалось действительно тяжелым. На голову участников надели аквариум, куда поместили мадагаскарских тараканов, а в руки им дали полотно из ткани, к которому нужно было пришить пуговицы.
Ирина и Сергей испытали настоящий ужас, когда на их лице и в волосах резвились тараканы. Однако оба прошли испытание достойно. Правда, Ирина все же пришила больше пуговиц. И Сергею Росту пришлось покинуть проект.
Больше всего его уход переживала актриса Альбина Кабалина, которая подружилась с Сергеем. И не исключено, что он даже нравился Альбине как мужчина, что неудивительно.
На пике популярности обаятельный Сергей Рост пользовался невероятной популярностью у женщин. Особенно после выхода шоу "Осторожно, модерн!", где он выступал в тандеме с Дмитрием Нагиевым. Рассказываем, как сложилась судьба этого харизматичного мужчины и как он живет сегодня.
Сергей Рост и Дмитрий Нагиев
Судьбоносное знакомство Сергея Роста и Дмитрия Нагиева состоялось в стенах Ленинградского театрального института. Находчивые и обаятельные, они быстро стали творческими единомышленниками. А совместный путь артистов начался на радио "Модерн", где дуэт заполнял паузы между треками искрометными шутками.
К середине 1990-х они вышли на телевизионную сцену. Апрельский релиз скетч-шоу "Осторожно, модерн!" на СТС, посвященный бытовым курьезам, мгновенно завоевал аудиторию. И вскоре эта веселая телепарочка вошла практически в каждый дом.
Финансовый кризис 1998 года ударил по проекту, но не сломил артистов — в новом тысячелетии они представили продолжение культового шоу и запустили программу "Однажды вечером".
В то время как Сергей Рост обдумывал будущее их творческого тандема, Дмитрий Нагиев начал постепенно дистанцироваться. Артист не желал делить успех с давним партнером и выбрал самостоятельный путь, создав авторскую программу "Осторожно, Задов!".
Сергей Рост и Дмитрий Нагиев. Фото: кадр из шоу "Осторожно, модерн!"
Для Роста этот шаг стал тяжелейшим ударом и был воспринят им как предательство. Несмотря на глубокую обиду, он продолжал надеяться на восстановление отношений и ждал примирительного звонка, однако ответного жеста так и не последовало.
Рост признался, что творческий разрыв с Дмитрием Нагиевым стал для него трагедией, ввергнувшей в депрессию. Все попытки диалога оказались безуспешными. Решение Нагиева уйти в сольную карьеру, по словам Сергея, было принято под чужим влиянием.
Рост подчеркивает, что никогда не ограничивал товарища в выборе проектов. При этом Сергей был уверен, что Дмитрий вряд ли бы поддержал его участие в других шоу.
Прошли годы, но отношения бывших друзей так и не восстановились. Рост констатирует полное изменение Нагиева, считая, что тот "продался" и потерял свою индивидуальность.
"За эти годы я вижу, что человек заработал много денег, но не все ими измеряется. Можно сказать: "Да, ты заработал много денег". А что останется в результате в сердцах? Когда люди подходят и говорят спасибо?" — отмечал актер.
Сергей Рост. Личная жизнь
Личная жизнь Сергея Роста также складывалась непросто. В молодости у него случилось несколько романов, но ни один из них не привел к созданию семьи. Лишь в 43 года он встретил Ольгу — девушку на двадцать лет моложе, работавшую журналисткой.
Сергей Рост окружил свою возлюбленную вниманием, приглашал ее в театр и на концерты, водил на закрытые премьеры. И вскоре они поженились. В 2011 году родилась дочь Анфиса.
Однако со временем семейная гармония разрушилась: молодой жене становилось все сложнее угодить, а ее постоянные подозрения в неверности Сергея окончательно подорвали отношения.
Сергей Рост в 2015 году. Фото: Александр Келтик / Global Look Press
"Откуда у девочки из обычной семьи такие претензии, как у принцессы на горошине? Ее родители пожимают плечами. Я теперь от всех шарахаюсь, сразу в скорлупу прячусь, — в одном из своих интервью признавался Сергей Рост.
— До конца хотел сохранить семью. Столько боли вынес, даже не думал, что могу выдержать. Расстались, потому что дочка взрослая, она не должна видеть ссоры родителей".
После 10 лет брака последовал скандальный развод. Ольга ограничивала общение дочери с отцом, позволяя видеться только для решения бытовых вопросов вроде сопровождения ребенка в школу или на занятия.
Разрыв с семьей артист переживал болезненно, а решение экс-супруги переехать с дочерью на Бали в 2022 году стало для него сильнейшим ударом.
Проблемы со здоровьем
Из-за пережитых волнений у Сергея Роста усугубились проблемы со здоровьем. Его состояние быстро ухудшалось, и артисту потребовалась медицинская помощь. CoViD-19 вызвал тяжелые осложнения на легкие, что привело к экстренной госпитализации и введению в искусственную кому. К счастью, артист выкарабкался.
Сергей Рост. Фото: Global Look Press
Сергей Рост сейчас
Сейчас актер участвует в спектаклях "Свидание на четверых", "Просто бэби…", "С кем поведешься" и "Отель 18+". Его кинокарьера пока не принесла громких успехов, но в 2025 году ситуация может измениться — запланированы съемки в шести фильмах, включая картины "Никогда не спасайте котиков", "Дорогой родственник" и "Зовите Витю!".
По словам Сергея Роста, если нет съемок и спектаклей, то он садится за письменный стол. У него по-прежнему много заказов на пьесы и скетчи. Но, по собственному признанию артиста, осталось и много несыгранного. И иногда, смотря те или иные фильмы, он думает, что мог бы сыграть лучше…
"Сейчас же модно хвастаться, "у меня 200 фильмов, у меня 450". А вы знаете, что у Олега Даля было всего 27? А след такой остался…" — рассуждал о карьере в кино актер.
Так что, возможно, Сергей Рост еще удивит нас!