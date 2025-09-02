Почему Сергей Белоголовцев расстался с женой: вместе прошли ад, жили без отпусков, а потом появилась другая

Актер Сергей Белоголовцев расстался с женой после 35 лет брака. Такую сенсацию сообщили нам журналисты программы "Ты не поверишь!" канала НТВ. Название передачи действительно описывает эту ситуацию. Поверить в расставание Сергея Белоголовцева и его супруги очень сложно.

Ведь они вместе подняли на ноги сына с ДЦП. Как говорится, вдвоем съели пуд соли. Но уже, видимо, не смогли преодолеть новое препятствие.

Когда в прошлом году Сергей Белоголовцев перенес инсульт, рядом с ним оказалась помощница Елена. И теперь, по признанию самого актера, его сердце принадлежит ей.

Сергей Белоголовцев появился на светском мероприятии с новой избранницей

Недавно Сергей Белоголовцев впервые появился на публике после перенесенного заболевания, посетив международный кинофестиваль "Антарес" в Москве, сообщает издание Voice.

Сергей больше не скрывает, что расстался с женой. На красной дорожке артиста сопровождала новая возлюбленная и его помощница Елена. После перенесенной болезни артист очень привязался к ней и нуждается в ее помощи.

Было видно, что артист заметно похудел, выглядел осунувшимся и при ходьбе опирался на трость.