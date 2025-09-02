Почему Сергей Белоголовцев расстался с женой: вместе прошли ад, жили без отпусков, а потом появилась другая

Актер Сергей Белоголовцев расстался с женой после 35 лет брака. Такую сенсацию сообщили нам журналисты программы "Ты не поверишь!" канала НТВ. Название передачи действительно описывает эту ситуацию. Поверить в расставание Сергея Белоголовцева и его супруги очень сложно.
Ведь они вместе подняли на ноги сына с ДЦП. Как говорится, вдвоем съели пуд соли. Но уже, видимо, не смогли преодолеть новое препятствие.
Когда в прошлом году Сергей Белоголовцев перенес инсульт, рядом с ним оказалась помощница Елена. И теперь, по признанию самого актера, его сердце принадлежит ей.
Сергей Белоголовцев появился на светском мероприятии с новой избранницей
Недавно Сергей Белоголовцев впервые появился на публике после перенесенного заболевания, посетив международный кинофестиваль "Антарес" в Москве, сообщает издание
Сергей больше не скрывает, что расстался с женой. На красной дорожке артиста сопровождала новая возлюбленная и его помощница Елена. После перенесенной болезни артист очень привязался к ней и нуждается в ее помощи.
Было видно, что артист заметно похудел, выглядел осунувшимся и при ходьбе опирался на трость.
"Врачи, будучи довольно хитрыми, прогнозов не дают. Правая нога чувствует себя лучше левой, но очень хочется, чтобы обе работали одинаково хорошо", — поделился Сергей с корреспондентами.
Сергей Белоголовцев с помощницей Еленой. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"
Его избранница Елена активно участвует в процессе восстановления Сергея, помогая ему реабилитироваться. Несмотря на серьезные последствия инсульта, актер намерен вернуться к своей профессиональной деятельности.
"Я очень внимательно слежу за своим питанием. Елена иногда издает угрожающие звуки, когда я пытаюсь взять третью плюшку или четвертый круассан", — признался Сергей.
Меж тем Сеть уже наполнилась гневными комментариями из серии "седина в бороду — бес в ребро". Но прежде чем осуждать, следует узнать, через что прошел Сергей Белоголовцев и его жена Наталья.
Ад Сергея Белоголовцева и его жены
Наталья Белоголовцева и ее будущий муж познакомились еще во время учебы в институте.
На пятом курсе они сыграли свадьбу и отправились на Дальний Восток по распределению.
В 1987 году у супругов родился сын Никита. Через год появились на свет двойняшки Евгений и Александр. Двое сыновей Белоголовцевых решили продолжить дело матери и стали журналистами.
Старшие, 38-летний Никита и 37-летний Александр, получили образование на факультете международной журналистики МГИМО и сейчас работают на радио и телевидении. А вот 37-летний брат-близнец Александра, Евгений, страдает детским церебральным параличом.
Сергей Белоголовцев с женой Натальей. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
Сергей Белоголовцев рассказывал журналистам, что беременность его жены протекала без особенностей. Пара не знала, что у них родится двойня, так как в то время УЗИ еще не было широко распространено. Один сын появился на свет без осложнений, а у второго диагностировали церебральный паралич (ДЦП) и сложный порок сердца — тетраду Фалло.
Белоголовцев подчеркнул, что тетрада Фалло считается одним из самых сложных и труднооперируемых сердечных заболеваний. Он признался, что существовал большой риск потери ребенка, и врачи готовились к наихудшему исходу.
"Не было надежды, что он будет жить. Это была какая-то черная дыра", – делился тогда артист.
Актер признавался, что иногда задавал себе вечный вопрос, который задают люди, столкнувшиеся с такой бедой: "За что?" А еще рассказывал, как его возмущает, когда состояние сына называют "испытанием" от высших сил.
"В ответ хочется послать и сказать: мне не надо испытаний, дайте мне здорового ребенка!" — сетовал актер.
Как семья Белоголовцевых прошла этот ад, но не выдержала еще одного испытания
После рождения сына артист временно прекратил работать, чтобы помогать жене. Белоголовцев признался, что этот период был для него очень тяжелым. И в моменты отчаяния он думал о том, чтобы все бросить и начать жизнь с чистого листа...
"Но и уйти для меня было невозможно. Но при этом я не осуждаю мужчин, которые не выдерживают и уходят. Если человек не герой, и я сто раз не герой, он не выдерживает. У меня просто было больше сил, я выдержал", — рассказал артист.
Сергей Белоголовцев с женой Натальей и сыновьями. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
В одном из своих интервью актер также признавался, что жизнь с особенным ребенком — это ад. Многие годы семья жила без отпусков и выходных.
Тем не менее совместными усилиями пара прошла это испытание.
И сегодня Евгений играет на итальянской сцене с актерами с похожими диагнозами. И отец очень гордится сыном.
Но уже нового испытания семья не выдержала. Возможно, кто-то из них просто надорвался, как говорят в народе.
Однако жениться на своей спасительнице Сергей Белоголовцев пока не собирается. По словам актера, он еще не готов к браку.