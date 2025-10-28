Почему родители Аскольда Запашного были против его брака и какой ультиматум ему поставила любовница

Развод Аскольда Запашного. Официально Аскольд Запашный и его супруга Элен Райхлин развелись 8 сентября 2025 года. Об этом событии Запашный рассказал в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Также в этой же передаче он раскрыл причины развода.

Общественность горячо обсуждает еще один звездный разрыв. На этот раз от жены после 18 лет брака ушел знаменитый дрессировщик тигров, худрук цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный. Подробности личной жизни Аскольд раскрыл в знаменитой программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Услышав исповедь бывшего супруга, Элен выложила в соцсетях все, что о нем думает. А ведь эта история так красиво начиналась…

Почему родители Аскольда Запашного и его будущей жены Элен выступили против их брака

Аскольд Запашный и Элен Райхлин познакомились в Минске в 2008 году.

Молодая женщина приехала в белорусскую столицу для получения медицинского образования. Она планировала продолжить семейную династию врачей. И вот однажды Элен решила сходить с подругой в цирк и случайно попала на выступление знаменитой династии Запашных.

На следующий день общий знакомый попросил для Аскольда номер телефона прекрасной незнакомки. Девушка понравилась укротителю тигров, и он решил попытать счастья.

Сначала Элен колебалась: она не запомнила ни самого Аскольда, ни его номер, к тому же была связана отношениями с другим молодым человеком. Однако благодаря настойчивости посредника встреча все же состоялась. И все завертелось!

Какое-то время влюбленным пришлось побыть в разлуке: цирковая труппа отправилась на гастроли и общаться они могли лишь по телефону. К тому же родители с обеих сторон не одобряли их отношения.

Семья Элен надеялась видеть рядом с ней мужчину еврейского происхождения. А родители Аскольда, следуя традициям, желали, чтобы он связал жизнь с представительницей цирковой династии.

Молодые люди решили никого не слушать и поженились тайно. В браке появились две дочери: Ева и Эльза. И со временем напряжение между старшим поколением и новобрачными постепенно исчезло.