Почему родители Аскольда Запашного были против его брака и какой ультиматум ему поставила любовница

Развод Аскольда Запашного. Официально Аскольд Запашный и его супруга Элен Райхлин развелись 8 сентября 2025 года. Об этом событии Запашный рассказал в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Также в этой же передаче он раскрыл причины развода.
Общественность горячо обсуждает еще один звездный разрыв. На этот раз от жены после 18 лет брака ушел знаменитый дрессировщик тигров, худрук цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный. Подробности личной жизни Аскольд раскрыл в знаменитой программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Услышав исповедь бывшего супруга, Элен выложила в соцсетях все, что о нем думает. А ведь эта история так красиво начиналась…
Почему родители Аскольда Запашного и его будущей жены Элен выступили против их брака
Аскольд Запашный и Элен Райхлин познакомились в Минске в 2008 году.
Молодая женщина приехала в белорусскую столицу для получения медицинского образования. Она планировала продолжить семейную династию врачей. И вот однажды Элен решила сходить с подругой в цирк и случайно попала на выступление знаменитой династии Запашных.
На следующий день общий знакомый попросил для Аскольда номер телефона прекрасной незнакомки. Девушка понравилась укротителю тигров, и он решил попытать счастья.
Сначала Элен колебалась: она не запомнила ни самого Аскольда, ни его номер, к тому же была связана отношениями с другим молодым человеком. Однако благодаря настойчивости посредника встреча все же состоялась. И все завертелось!
Какое-то время влюбленным пришлось побыть в разлуке: цирковая труппа отправилась на гастроли и общаться они могли лишь по телефону. К тому же родители с обеих сторон не одобряли их отношения.
Семья Элен надеялась видеть рядом с ней мужчину еврейского происхождения. А родители Аскольда, следуя традициям, желали, чтобы он связал жизнь с представительницей цирковой династии.
Молодые люди решили никого не слушать и поженились тайно. В браке появились две дочери: Ева и Эльза. И со временем напряжение между старшим поколением и новобрачными постепенно исчезло.
Что разрушило брак Аскольда Запашного
На протяжении восемнадцати лет этот союз казался безупречным. Их отношения выглядели воплощением сказочной истории о долгой и счастливой жизни.
Однако за внешним благополучием скрывались серьезные трудности, которые достигли пика в сентябре и привели к разводу. Этой личной драмой артист и поделился в программе "Секрет на миллион" что вызвало негодование его родных.
В эфире программы Запашный признался, что кризис в отношениях наступил на седьмом году совместной жизни. Аскольд постоянно был на гастролях, а его жена не могла бросить работу в медицине. У амбициозной женщины появился свой медицинский кабинет, и возможности повсюду ездить за мужем у нее попросту не было. В итоге супруги постоянно находились в разлуке, что привело к постепенному охлаждению в отношениях.
Появление любовницы и рождение внебрачного сына Аскольда
Аскольд Запашный искал тепла и поддержки и нашел его в лице новой женщины, коллеги по цеху Дианы. У них начался роман. В итоге в 2016 году у дрессировщика родился внебрачный ребенок, которого его возлюбленная также назвала Аскольдом. Артисту не понравился выбор имени.
Он считал, что таким образом Диана словно хотела всем показать, что это точно сын Аскольда. Кстати, предлагать любовнице сделать тест ДНК дрессировщик не стал. Посчитал такой жест трусливым поступком! Он дал ребенку свою фамилию и во всем помогает ему и его матери.
Запашный рассказал о своей измене законной жене. Таким образом он надеялся найти решение сложившейся ситуации совместными усилиями. В результате пара не стала оформлять развод. Артист переехал к новой избраннице, но продолжал поддерживать Элен и общаться с их общими дочерями, что вызывало протест Дианы.
Молодая женщина заняла авторитарную позицию: она хотела, чтобы общение Запашного с дочерями было дистанционным. А приоритет отдавался только ей и Аскольду-младшему.
Артист не принял этих условий, и спустя два года отношений ушел от Дианы.
Вскоре после расставания Элен связалась с мужем, сказала, что тяжело переживает разлуку, и предложила попробовать возродить отношения. Но, как говорится, разбитую чашку не склеишь.
Аскольд Запашный: "Мне все время пихали в лицо этот паспортный штамп"
Аскольд признался Лере Кудрявцевой, что его отношения с женой продолжали разрушаться и держались лишь на чувстве долга. Особенно его задевало нежелание Элен и всей семьи принять его внебрачного сына — Аскольда-младшего.
Любая попытка обсуждения ситуации заканчивалась упреками о том, что он должен ставить на первое место законную супругу. К тому же Элен постоянно изводила Аскольда ревностью: звонила и спрашивала, где и с кем он находится.
"Меня стал безумно напрягать штамп в паспорте. Опять же позиция моих родственников и родных — она была такая, что мне все время пихали в лицо этот паспортный штамп. Хотя, когда я женился, все были против. Я вообще перестал понимать, чего от меня люди хотят", — признался Аскольд.
8 сентября состоялся официальный развод. Семья скрывала факт распада брака и тем более его причины. Соглашаясь на интервью с Лерой Кудрявцевой, Аскольд предполагал, что его откровенность вызовет неодобрение родных. Но хотел рассказать свою историю сам, а не ждать утечки информации от сплетников.
Так и произошло — родные вознегодовали. А первой, конечно, отреагировала его бывшая супруга.
"Предатель на миллион… Сценарий нового кино. Несмотря ни на что, я верю в настоящую, преданную любовь", — написала Элен в соцсетях.
На этом экс-супруга Аскольда Запашного не остановилась. Она опубликовала изображение с персонажами, обвешанными "лапшой на ушах", сопроводив его постом с призывом сохранять индивидуальность, а не растворяться в партнере.
В своем виртуальном обращении Элен призвала всех женщин любить и ценить себя, постоянно учиться и развиваться, двигаясь к собственным целям и мечтам. А еще оставаться верной своим принципам и никогда не терять себя в отношениях с мужчиной.
"Увы, вожди нынче не те", — резюмировала обиженная женщина.
Фраза о "вождях" стала еще одним намеком в адрес бывшего мужа, которого она ранее с восхищением именовала "лучшим вождем на планете".
К диалогу подключилась и старшая дочь Аскольда — Ева. Она опубликовала в соцсетях семейный коллаж, где были представлены фотографии с дядей, матерью и сестрой, но отсутствовали изображения с отцом.
"Сегодня еще один прекрасный день, чтобы сказать, как сильно я люблю свою семью. А ребяткам, которые бегают по телеканалам и вешают всем лапшу на уши, мы пожелаем всего наилучшего, — написала Ева.
— Больше я не буду давать никаких комментариев, всем спасибо, можно расходиться. В общем, цирк в цирке".
