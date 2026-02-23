Почему Регина Тодоренко пропала из "Маски": скандал с медом или съемки за океаном

В прошлый раз ее не было, в новом выпуске ситуация повторилась. В Сети сразу поползли слухи, что телеведущую наказали за недавний скандал, когда она чуть не убила человека, подсыпав ему мед в чай, чтобы проверить аллергию. Но оказалось, все прозаичнее.

Что случилось с Региной

Журналисты связались с пиар-менеджером Тодоренко Ниной Пономаревой. Та объяснила:

"Скоро будет. Регина Тодоренко появится уже в следующем выпуске. Она также остается в жюри шоу "Маска". Сейчас она снимается в другом проекте, поэтому вынуждена пропустить несколько выпусков".

Зрителей такое объяснение не устроило. В прошлом выпуске про Тодоренко активно шутили ведущий и жюри. В новом — о ней будто забыли, а место в кресле заняла солистка Artik & Asti Seville, которая выглядит как полноценная замена.

Пользователи соцсетей недоумевают: неужели продюсеры не могли согласовать даты? Тем более что Тодоренко с мужем Владом Топаловым снимаются в другом шоу за океаном. Но ответы представителя явно не убедили публику.

Что говорили в эфире

Перед началом выпуска Вячеслав Макаров пошутил про Топалова, который далеко, и представил новых членов жюри. Особое внимание досталось Севиль:

"Она уже давно не носит костюм Енота (намекая, что певица пряталась в нем и победила в 5 сезоне), но ей все равно трудно дышать. Потому что она переживает за каждого участника".

Севиль ответила.

"Переживаю, и рада снова вас всех видеть".

С чего все началось

В начале февраля 2026 года Регина Тодоренко стала гостьей шоу Владимира Маркони "Пожалуйста, не рассказывай", где поделилась историей о том, как однажды решила доказать знакомому с аллергией на мед, что все болезни — это психосоматика.

Она намеренно подмешала мед в его чай, скрыв этот факт. В результате у мужчины развился опасный для жизни отек Квинке. Рассказ телеведущей, сопровождавшийся смехом и пародией на состояние пострадавшего, вызвал бурю негодования в соцсетях.

Пользователи назвали произошедшее покушением на убийство, а выпуск программы был удален.