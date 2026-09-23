Почему расстрел Джиганом домашнего персонала был предсказуем: «Видите, я в «психушке»

Рэпер Джиган оказался в центре большого скандала. Так, СМИ сообщили, что артист, чье настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн, расстрелял домашний персонал и удерживал прислугу и охрану в заложниках около десяти часов.

Как Джиган «кошмарил» помощников по хозяйству

Инцидент произошел в ночь на 4 июля в бывшем семейном доме музыканта, расположенном в КП «Шато Соверен».

Как пишет Телеграм-канал Mash, Джиган вооружился карабином «Сайга-9», оделся в стиле «Рембо», вызвал персонал в гостиную и устроил самосуд.

Он предложил помощникам по дому признаться в преступлениях, чтобы сохранить себе жизнь. Артист вдруг решил, что все вокруг - его враги и хотят убить его, поэтому нужно действовать на опережение.

А одного из охранников музыкант ранил в руку и ногу.

По словам очевидца инцидента, всё это время (около 10 часов) дети Джигана прятались в шкафах и сообщали матери обо всем происходящем. Соседи, услышавшие выстрелы, вызвали полицию, охрану поселка и друзей музыканта. Но тот не планировал сдаваться и избивал всех, кто пытался его наставить на путь истинный.

В итоге совместными усилиями всех прибывших людей удалось обезвредить рэпера. После этого его принудительно отправили в один из самых дорогих реабилитационных центров Израиля, где он находится до сих пор.

Дочерей и сына забрала Оксана Самойлова, которая экстренно вернулась в Москву из Милана. После инцидента она усилила охрану до трех человек. В разговоре с изданием Mash Оксана подтвердила факт произошедшего инцидента.

Сам Джиган опроверг эти сведения, заявив, что все происшедшее было лишь съемками клипа.

Также выяснилось, что рэпер все это время издевался над помощниками по хозяйству: мог накричать, оскорбить, уволить одним днем по смс, написав: «Больше не приходи». Особенно агрессия артиста возрастала, когда Оксана уезжала из дома.

Джиган даже уволил любимую няню своих детей, хотя к ней не было нареканий.