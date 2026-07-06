Почему Николая Лукашенко сравнивают с принцем Уильямом, и как он играет в хоккей, в театре и на фортепиано

Николай Лукашенко на церемонии вручения диплома. Фото: Телеграм-канал «Пул первого»

Сын президента Беларуси окончил Пекинский университет.

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Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, Николай, окончил Пекинский университет по направлению «Биотехнология».

Что известно об университете сына Александра Лукашенко

Обучение там ведется на английском языке, выпускники получают два диплома: белорусского и китайского университетов.

В 2023 году при этом университете Николай стал соавтором научной статьи, посвященной лактоферринам (веществу, играющую важную роль в иммунной защите организма) млекопитающих и возможностям их применения при коронавирусе.

Видео с церемонии вручения диплома было опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко признался, что не ожидал, что кто-то из его семьи станет биотехнологом. Он отметил, что иногда, не до конца понимая выбор сына, говорил: «Может, и не стоило, ведь ты сын президента?»

Однако теперь Лукашенко рад, что путь в биологии начинается не только для Николая, но и для других участников церемонии в Пекине. По словам президента, биология — это наука о жизни, и он задался вопросом: «Что может быть важнее жизни?».

Когда люди узнали о Николае Лукашенко

Николай Лукашенко уже давно приобрел широкую известность в Сети. Пользователи сравнивают его с британским принцем Уильямом и строят догадки о том, что он может стать преемником отца.

Правда, Николай Лукашенко уже порядком устал опровергать эти слухи. Бесспорно лишь то, что мальчик с раннего возраста постоянно на публике. Впервые он попал в объективы телекамер уже в три года.

В России же его узнали после Парада Победы 2020 года в Москве. Он находился рядом с Владимиром Путиным, и телевизионщики часто показывали его крупным планом. В 2025-м Александр Лукашенко вновь прибыл на торжество вместе с сыном. Не стал исключением и 2026 год, когда Николая с отцом также заметили на Параде Победы.

Николай Лукашенко. Фото: кадр видео

Таланты Николая Лукашенко

В соцсетях молодежь называет Николая своим крашем. Мало того, что он симпатичный, так еще и разносторонне талантлив.

Так, Николай Лукашенко прекрасно играет на фортепиано произведения Бетховена, Рахманинова, а также песни группы «Песняры».

Не чурается он и спорта. Сын президента Беларуси занимается хоккеем, (выступал в сборной отца под номером 31), и биатлоном. В 2016 году он стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира «Золотая шайба». А два года спустя завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете на соревнованиях «Снежный снайпер».

Кроме того, Николай Лукашенко - настоящий полиглот. Так, он свободно говорит по-русски, по-белорусски, владеет английским языком и в университете изучал китайский. Николаю интересен и испанский язык.

Также у этого прекрасного парня есть актерские таланты: он играл в школьном театре. А еще Лукашенко-младший знает клички всех животных на личном подворье отца.

В общем, настоящий принц, о котором только могут мечтать молодые девушки.

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