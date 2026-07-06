Почему Николая Лукашенко сравнивают с принцем Уильямом, и как он играет в хоккей, в театре и на фортепиано

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, Николай, окончил Пекинский университет по направлению «Биотехнология».
Что известно об университете сына Александра Лукашенко
Обучение там ведется на английском языке, выпускники получают два диплома: белорусского и китайского университетов.
В 2023 году при этом университете Николай стал соавтором научной статьи, посвященной лактоферринам (веществу, играющую важную роль в иммунной защите организма) млекопитающих и возможностям их применения при коронавирусе.
Видео с церемонии вручения диплома было опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко признался, что не ожидал, что кто-то из его семьи станет биотехнологом. Он отметил, что иногда, не до конца понимая выбор сына, говорил: «Может, и не стоило, ведь ты сын президента?»
Однако теперь Лукашенко рад, что путь в биологии начинается не только для Николая, но и для других участников церемонии в Пекине. По словам президента, биология — это наука о жизни, и он задался вопросом: «Что может быть важнее жизни?».
Когда люди узнали о Николае Лукашенко
Николай Лукашенко уже давно приобрел широкую известность в Сети. Пользователи сравнивают его с британским принцем Уильямом и строят догадки о том, что он может стать преемником отца.
Правда, Николай Лукашенко уже порядком устал опровергать эти слухи. Бесспорно лишь то, что мальчик с раннего возраста постоянно на публике. Впервые он попал в объективы телекамер уже в три года.
В России же его узнали после Парада Победы 2020 года в Москве. Он находился рядом с Владимиром Путиным, и телевизионщики часто показывали его крупным планом. В 2025-м Александр Лукашенко вновь прибыл на торжество вместе с сыном. Не стал исключением и 2026 год, когда Николая с отцом также заметили на Параде Победы.
Николай Лукашенко. Фото: кадр видео
Таланты Николая Лукашенко
В соцсетях молодежь называет Николая своим крашем. Мало того, что он симпатичный, так еще и разносторонне талантлив.
Так, Николай Лукашенко прекрасно играет на фортепиано произведения Бетховена, Рахманинова, а также песни группы «Песняры».
Не чурается он и спорта. Сын президента Беларуси занимается хоккеем, (выступал в сборной отца под номером 31), и биатлоном. В 2016 году он стал лучшим бомбардиром хоккейного турнира «Золотая шайба». А два года спустя завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете на соревнованиях «Снежный снайпер».
Кроме того, Николай Лукашенко - настоящий полиглот. Так, он свободно говорит по-русски, по-белорусски, владеет английским языком и в университете изучал китайский. Николаю интересен и испанский язык.
Также у этого прекрасного парня есть актерские таланты: он играл в школьном театре. А еще Лукашенко-младший знает клички всех животных на личном подворье отца.
В общем, настоящий принц, о котором только могут мечтать молодые девушки.
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