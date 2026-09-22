Почему на самом деле Стас Михайлов разводится с женой: молодая помощница, генеральские замашки супруги или время

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о предполагаемом разводе Стаса Михайлова. Певец неоднократно говорил о важности традиционных ценностей и тепле семейного очага, а сам не смог сохранить свой союз.

«Мы больше не вместе», - объявила в соцсетях его жена.

Давайте попробуем разобраться, о какие рифы разбилась эта семейная лодка.

«Жена была наигенеральнейшим менеджером мужа все эти годы»

Тревожные звоночки прозвучали совсем недавно. Пару дней назад Стас Михайлов опубликовал в соцсетях видео-анонс концерта «Народный корпоратива». Под этой публикацией в запрещенной Сети появился комментарий его жены Инны в виде эмодзи, изображающей глаза.

А все, кто знаком с виртуальным пространством, понимают: ничего хорошего это не предвещает. Изображая такие глаза, человек словно обесценивает своего визави.

21 сентября, в день рождения их общей дочери, Инна Михайлова разместила еще несколько сторис, вызвавших недоумение у окружающих. Анонс того же «Народного корпоратива» она сопроводила фразой «человек — fake», а под фото с мужем написала: «Мы больше не вместе. Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду».

Пока никто из супругов не комментирует семейную драму.

Инсайдеры сообщают KP.RU, что супруги расстались совсем недавно. А Инна Михайлова таким публичным образом в соцсетях протестует против того, что концертное шоу «Народный корпоратив», в создании которого она много лет назад участвовала и вместе с командой придумывала формат, теперь проведут без ее участия.

Первый концерт в этом формате прошел в 2015 году. И теперь женщина таким способом показала, что все новые шоу не имеют отношения к тому проекту, в котором она принимала участие ранее.

Меж тем в соцсетях активно муссируются слухи, что Стас Михайлов просто устал от того, что его супруга пытается держать все в ежовых рукавицах. А Михайлов как сильный брутальный мужчина больше не намерен терпеть такого отношения. Как говорится, нашла коса на камень.