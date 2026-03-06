Почему на самом деле развелись Никита Пресняков и Алена Краснова: "Привыкла к красивой жизни"

Журналисты выяснили еще одну возможную причину развода Никиты Преснякова и его бывшей жены Алены Красновой. Как оказалось, Алена уже обрела новое счастье в личной жизни.

Она встречается с крупным бизнесменом Сергеем Тюленевым. Причем фотографии с ним она выложила еще в День влюбленных, 14 февраля.

На кого Алена Краснова променяла Никиту Преснякова

Новому избраннику Алены 30 лет. По профессии Сергей – инженер и имеет стабильную должность в крупной газовой корпорации, что свидетельствует о его хорошем финансовом положении. По данным инсайдеров, их связь зародилась очень быстро и в тот период, когда Краснова официально еще была замужем.

Близкий к Алене источник сообщил "Комсомольской правде", что она и Сергей познакомились во время ее визитов из США к родным, когда ее брак с Никитой Пресняковым существовал лишь формально.

Сыграл свою роль и тот факт, что Никита Пресняков больше не мог обеспечить Алене прежнего уровня жизни в Америке, куда они переехали после изменения мировой повестки. Он не сделал успешную карьеру за границей.

Квартира от Аллы Пугачевой

И даже его московская квартира, полученная в наследство от бабушки, Аллы Пугачевой, на Лубянке, в Варсонофьевском переулке оказалась в залоговом обременении у банка.

Стоимость такой элитной недвижимости в самом сердце столицы риелторы оценивают примерно в 200 млн рублей. Квартира перешла во владение Никиты Преснякова еще в 2017 году в качестве свадебного подарка.

Но спустя год Пресняков-младший взял в банке крупный кредит, предоставив в залог именно эту квартиру на Лубянке. Несмотря на предположения о возможной покупке другого имущества, источники, близкие к внуку певицы, опровергли эту информацию.

Из-за длительной просрочки платежей, длящейся с сентября 2018 года, квартира находится под обременением. Она остается в залоге у кредитной организации, что лишает Никиту возможности продать ее или совершить иную сделку.