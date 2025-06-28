Почему на самом деле Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет любви и брака

Гром среди ясного неба - пожалуй, самый подходящий штамп для того, что произошло: Андрей и Анна Мерзликины подали на развод. Что? Да! Одна из самых естественных и красивых пар российского кинематографа, в венчанном браке, родители четверых детей, набожные и тихие, спокойные и не хайпующие, правильные и домашние...
«Телепрограмма» не поверила глазам своим, но подтвердить намерения Андрея и Анны разойтись, увы, удалось. Так что теперь остается только вспоминать, каким нерушимым казался этот союз.
Из Москвы-реки - в загс
Выход "Бумера" 18+ в 2003 году, где Мерзликин сыграл главного предателя - Димона Ошпаренного, сыграл дурную шутку с актером. От сумасшедшей всероссийской славы, внезапно обрушившейся на Мерзликина, актер тогда еще эпизодов ушел в отрыв (как и многие звезды "Бумера" и "Бригады" 18+, кстати). В итоге очередная гулянка закончилась почти смертельным ДТП. 21 февраля 2004 года Андрея могло не стать.
- Мы вылетели с Саввинской набережной на скорости 160 км/ч и упали прямо в Москву-реку, пробили лед, но каким-то чудом выжили, - вспоминает он. - Спасатели вытащили нас канатами. Даже ругать не стали. Показали на Новодевичий монастырь и сказали, что нам сюда. Мы были первые, кто там выжил, на этом перекрестке. Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь.
В том же году Андрей встретил выпускницу МГУ Анну Осокину - красивую блондинку с выразительными глазами. Она тогда работала детским психологом. Постепенно Мерзликин начал осознавать, что именно в такой простой и непафосной девушкой может быть его спасение и новый вектор развития. А ведь к 33 годам он подходил убежденным холостяком.
- Мы тогда ничего друг другу не говорили, никаких громких фраз или признаний, - вспоминал актер. - Она просто поняла, почему я остался. Спустя год я сделал Ане предложение.
В 2006-м расписались. Кстати, это произошло не по щелчку пальцев. Уже полноценной звезде Мерзликину (к "Бумеру" присовокупил заметные роли в "Штрафбате" 16+, "Жмурках" 18+ и "Охоте на пиранью" 16+ - отработал больше 20 проектов за три года!) пришлось попотеть, чтобы добиться руки невесты.
Мерзликины поженились в 2006-м, в том же году родился их первенец. Фото: личная страница Андрея Мерзликина в социальной сети
- Меня теща спросила (а теща - это ведь тот "пес-цербер", которая "растила эту ягодку", третью дочку, две уже замужем, одна вот потерялась): "Зачем?" - про Аню, - объяснял Андрей. - И я тогда нашелся: "Знаете, говорю, Татьяна Павловна, я в Ане увидел мать своих детей".
"Честный и порядочный мужчина"
Андрей не соврал - Анна стала матерью двоих его сыновей и двух дочерей. Федору теперь уже 18 лет (учился в Суворовском и даже участвовал в параде на Красной площади), Серафиме - 16, Евдокии - 14, а Макару - 9. Вместе они проводили все праздники, дни рождения, каникулы и отпуска. Словом, всегда были вместе - и на семейных селфи выглядели счастливо, сплоченно и радостно.
Ничего наносного в этом не усматривалось, наоборот: идеальный скрепный портрет семьи. Когда любовь, покой и уют. При любом удобном случае Андрей признавался в любви Анне и бесконечно хвалил за то, что жена тянет на себе весь неподъемный груз (была еще и директором, и пиарщиком, и администратором актера).
Анна с детьми: Федором, Серафимой, Евдокией и Макаром. Фото: личная страница Анны Мерзликиной в социальной сети
- Пару раз в течение первого месяца, когда первенец родился, честно по ночам просыпался, - рассказывал он. - Я знал, что надо проснуться и что-то делать. Не знал, что, но показывал, что готов помочь. Мне повезло: жену раздражало это изображение подвига. А еще утром скажу же, что всю ночь помогал, хотя полчаса потряс и уснул, и она опять. Аня запретила мне эту опцию - изображать, что я тоже молодец.
Как бы пошло ни звучала фраза про сильную женщину, которая обязательно стоит за успешным мужчиной, это был как раз тот самый случай. И духовно, и творчески, и материально Андрей бесконечно рос и обогащался - именно в таком союзе.
Получал больше и больше главных ролей, начал играть спектакли, давать концерты, вести передачи на ТВ, стал заслуженным артистом РФ. Взлетел максимально высоко. И потом подал на развод.
Причины? Судя по всему, серьезный внутренний кризис Мерзликина, перешагнувшего полувековой рубеж пару лет назад. Любимую некогда жену он все чаще называл братаном и крепким товарищем. При этом не отрицал, что проблемы дома случаются.
- Как правило, конфликты происходят от того, что у тебя были ложные ожидания, - будто бы намекал на что-то актер в одном из интервью. - Поэтому надо уметь вовремя попросить прощения. Конечно, иногда бывает так стыдно, что тяжеловато идти извиняться. Но я это делаю.
В начале года актер уже открыто рассуждал о кризисе среднего возраста и рекомендовал мужчинам посмотреть фильм-притчу "Малыш" 12+ с Брюсом Уиллисом (главный герой картины - успешный прагматик, который получает возможность встретиться с сами собой в восьмилетнем возрасте: так он «просыпается» и понимает, чего действительно хочет от жизни. - Авт.).
Тут надо подчеркнуть, что чем дольше держалась тишина после оглушительной новости, тем больше фантазий появлялось в СМИ. Одна из таких - подлая разлучница Полина, тренер по скалолазанию одного из детей актера. «Фейк», - подписал в соцсетях Мерзликин одну из обложек сайта с этой новостью. Но кто ж ему теперь поверит? А потом выступила и Анна.
Свой развод Андрей не комментирует. Фото: личная страница Андрея Мерзликина в социальной сети
"Друзья, подробностей не будет! - написала она. - Хочу сказать лишь одно - Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением к нашей личной жизни!"
Согласно государственному закону браку Мерзликиных осталось жить еще месяц. Потом их разведут. Если, конечно, решение не поменяется. Что касается закона Божьего, то решение по таинству развенчания, «церковному разводу», принимается священником исходя из обстоятельств расхода пары (основания для этого описаны в «Определении о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью» Поместного собора РПЦ).
Если этот развод случится, то можно не сомневаться, что он будет максимально цивилизованным и примерным, если это слово уместно. Никаких свар, позорной дележки имущества, детей и долгам по алиментам.
И Андрей, и Анна постараются сделать все, чтобы смягчить удар по сыновьям и дочкам. Пока СМИ наперебой гадают о причинах разлада и пытаются узнать свежие обстоятельства, Мерзликин выкладывает радостные фото с совместного отдыха и тренировок дочерей. Как в действительности скажется на детях развод проживших вместе почти 20 лет родителей - прогнозировать не может никто.