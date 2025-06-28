Почему на самом деле Андрей Мерзликин разводится с женой после 20 лет любви и брака

Гром среди ясного неба - пожалуй, самый подходящий штамп для того, что произошло: Андрей и Анна Мерзликины подали на развод. Что? Да! Одна из самых естественных и красивых пар российского кинематографа, в венчанном браке, родители четверых детей, набожные и тихие, спокойные и не хайпующие, правильные и домашние...

«Телепрограмма» не поверила глазам своим, но подтвердить намерения Андрея и Анны разойтись, увы, удалось. Так что теперь остается только вспоминать, каким нерушимым казался этот союз.

Из Москвы-реки - в загс

Выход "Бумера" 18+ в 2003 году, где Мерзликин сыграл главного предателя - Димона Ошпаренного, сыграл дурную шутку с актером. От сумасшедшей всероссийской славы, внезапно обрушившейся на Мерзликина, актер тогда еще эпизодов ушел в отрыв (как и многие звезды "Бумера" и "Бригады" 18+, кстати). В итоге очередная гулянка закончилась почти смертельным ДТП. 21 февраля 2004 года Андрея могло не стать.

- Мы вылетели с Саввинской набережной на скорости 160 км/ч и упали прямо в Москву-реку, пробили лед, но каким-то чудом выжили, - вспоминает он. - Спасатели вытащили нас канатами. Даже ругать не стали. Показали на Новодевичий монастырь и сказали, что нам сюда. Мы были первые, кто там выжил, на этом перекрестке. Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь.

В том же году Андрей встретил выпускницу МГУ Анну Осокину - красивую блондинку с выразительными глазами. Она тогда работала детским психологом. Постепенно Мерзликин начал осознавать, что именно в такой простой и непафосной девушкой может быть его спасение и новый вектор развития. А ведь к 33 годам он подходил убежденным холостяком.

- Мы тогда ничего друг другу не говорили, никаких громких фраз или признаний, - вспоминал актер. - Она просто поняла, почему я остался. Спустя год я сделал Ане предложение.

В 2006-м расписались. Кстати, это произошло не по щелчку пальцев. Уже полноценной звезде Мерзликину (к "Бумеру" присовокупил заметные роли в "Штрафбате" 16+, "Жмурках" 18+ и "Охоте на пиранью" 16+ - отработал больше 20 проектов за три года!) пришлось попотеть, чтобы добиться руки невесты.