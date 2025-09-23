Почему Гуф расстался с Айзой, чем покорил Кети Топурию и как развелся с Юлией Королевой

23 сентября свое 46-летие отмечает рэпер Гуф (Алексей Долматов). И надо сказать, артист прославился не только своими треками, но и любовными историями.

В свое время его романы с яркими женщинами широко обсуждались в прессе. Давайте и мы вспомним о них.

Айза

Первой серьезной любовью в жизни Алексея Долматова стала дизайнер и блогер Айза-Лилуна, с которой он познакомился в 2005 году на концерте группы Centr. Между ними мгновенно возникла взаимная симпатия. И уже через несколько дней оба начали признаваться друг другу в чувствах.

Однажды Айза вспомнила один характерный эпизод: "Проснувшись у Алексея дома, я увидела на ковре рассыпанные семечки и съела их. Это стало моментом, когда он впервые сказал, что любит меня".

В 2008 году влюбленные поженились. Свадьбу они скромно отпраздновали в ресторане "Багет"в кругу родных и близких.

В 2010 году у пары родился сын Сами, которому Гуф посвятил альбом "Сам и…". Айза сознательно освобождала мужа от бытовых забот, включая уход за ребенком, объясняя это его творческой натурой и своей кавказской ментальностью.

"Я понимала, с кем живу, и принимала его правила игры, оберегая его творческое пространство", — признавалась Айза.

Затем Гуф посвятил трек Ice Baby своей супруге, а после выпустил еще несколько песен в ее честь.