Почему Гуф расстался с Айзой, чем покорил Кети Топурию и как развелся с Юлией Королевой

23 сентября свое 46-летие отмечает рэпер Гуф (Алексей Долматов). И надо сказать, артист прославился не только своими треками, но и любовными историями.
В свое время его романы с яркими женщинами широко обсуждались в прессе. Давайте и мы вспомним о них.
Айза
Первой серьезной любовью в жизни Алексея Долматова стала дизайнер и блогер Айза-Лилуна, с которой он познакомился в 2005 году на концерте группы Centr. Между ними мгновенно возникла взаимная симпатия. И уже через несколько дней оба начали признаваться друг другу в чувствах.
Однажды Айза вспомнила один характерный эпизод: "Проснувшись у Алексея дома, я увидела на ковре рассыпанные семечки и съела их. Это стало моментом, когда он впервые сказал, что любит меня".
В 2008 году влюбленные поженились. Свадьбу они скромно отпраздновали в ресторане "Багет"в кругу родных и близких.
В 2010 году у пары родился сын Сами, которому Гуф посвятил альбом "Сам и…". Айза сознательно освобождала мужа от бытовых забот, включая уход за ребенком, объясняя это его творческой натурой и своей кавказской ментальностью.
"Я понимала, с кем живу, и принимала его правила игры, оберегая его творческое пространство", — признавалась Айза.
Затем Гуф посвятил трек Ice Baby своей супруге, а после выпустил еще несколько песен в ее честь.
Айза. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
Однако, похоже, эта идеализация отношений сыграла злую шутку. Вскоре выяснилось, что музыкант балуется запрещенными веществами. Также он перестал появляться дома, начал проводить время с другими женщинами, а связаться с ним стало практически невозможно. Если с зависимостью ему удалось справиться, то привычка к изменам оказалась более стойкой.
В результате Айза приняла решение о разводе. Несмотря на попытки восстановить отношения, ничего не вышло. Сейчас бывшие супруги поддерживают общение исключительно ради общего ребенка.
Кети Топурия
Алексей Долматов начал отношения с солисткой группы A’Studio Кети Топурией в 2017 году, когда она восстанавливалась после расставания с бизнесменом Львом Гейхманом, отцом ее дочери Оливии.
Первое время пара скрывала свой роман, но вскоре перестала это делать. Поклонники, узнав об их союзе, надеялись, что Кети окажет положительное влияние на музыканта и поможет ему изменить образ жизни.
Кети Топурия. Фото: Global Look Press
Гуф выражал свои чувства через песни, посвященные Топурии. Однако ему не удалось отказаться от прежних привычек, что и стало причиной их расставания. Как позже объяснила певица, она ушла из-за несовместимости их жизненных укладов.
Спустя несколько месяцев после разрыва Кети Топурия начала встречаться с предпринимателем Львом Деньговым, от которого в 2021 году родила сына Адама.
Юлия Королева
В 2019 году музыкант познакомился с Юлией Королевой из Челябинска, которая была младше него на 17 лет. Гуфу импонировали светские манеры избранницы и знание иностранных языков, хотя его огорчало, что она не умеет готовить.
Гуф и Юлия Королева. Фото: соцсети
До 2021 года влюбленные просто встречались, после чего музыкант сделал ей предложение. И Юлия ответила согласием. Через год у них родилась дочь Тина.
Однако вскоре у Долматова вновь обострились проблемы с наркотиками, а также ухудшилось его психологическое состояние. Несмотря на то что Юлия неоднократно прощала ему эти срывы, летом 2023 года она подала на развод.
С кем встречается Гуф сейчас — пока тайна за семью печатями.