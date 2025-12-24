Почему Энрике Иглесиас не захотел целовать Анну Курникову и чем удивляют дети пары

Анна Курникова и Энрике Иглесиас в четвертый раз стали родителями. Правда, пока они не раскрывают ни пол, ни имя малыша.

Похоже, в этой паре до сих пор не гаснет огонь любви. Давайте вспомним, как их чувства зарождались и с каждым годом только крепли.

Как познакомились Анна Курникова и Энрике Иглесиас

История любви Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса началась еще в 2001 году. Тогда теннисистка получила предложение принять участие в съемках видеоклипа певца на песню "Escape". Но вот досада, накануне съемок у нее на губе выскочил герпес.

По сценарию, теннисистка и певец должны были целоваться. Однако, узнав о герпесе, музыкант категорически отказался подходить близко к Анне. Когда теннисистке рассказали о реакции Иглесиаса, она чуть не заплакала. Но все же сумела взять себя в руки, и съемки продолжились.

Прошло немного времени, и фотографы-папарацци начали все чаще видеть известного исполнителя рядом с русской теннисисткой. Журналисты регулярно размещали снимки, запечатлевшие совместное появление Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса.

Сам музыкант впоследствии подтвердил, что девушка сразу привлекла его внимание. Однако оказалось, что певец испытывал сильное волнение в присутствии Курниковой и даже придумывал предлоги, лишь бы избежать романтичных моментов. И вскоре у пары все завертелось.

Как развивались их отношения

Несмотря на прогнозы таблоидов о быстром завершении романа, чувства звезд становились только сильнее. После выхода клипа с участием Курниковой пара появилась на церемонии MTV уже вместе. В 2002-м прессе стала известна новость о возможной помолвке: причиной слухов стало красивое кольцо с бриллиантом, которое теперь украшало руку Анны.

Однако знаменитости продолжили держать публику в неведении. Через какое-то время привычное украшение сменилось другим кольцом, напоминающим свадебное. Но вскоре Курникова и Иглесиас пояснили, что весь шум вокруг помолвки был всего лишь шуткой.

Многие годы влюбленные жили в гражданском браке. Официально они поженились лишь два года назад. Тайну влюбленных раскрыл брат Энрике – Хулио Иглесиас.

Все это время Энрике и Анна живут душа в душу. По крайней мере, в прессу не просачивались никакие скандальные новости о них.

Супруги часто путешествуют на собственной яхте, души не чают в своих питомцах и радуются семейному счастью в роскошном особняке в Майами.

Что известно о детях Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

Начиная с 2017 года, оба артиста постоянно живут там вместе с детьми. Восемь лет назад, в середине декабря, у влюбленных родились близнецы — Люси и Николас.

Это событие открыло совершенно новую страницу в истории пары, став приятной неожиданностью для всех фанатов. Дело в том, что Анна сумела скрыть свою беременность до самого конца.

А позже спортсменка призналась журналистам, что она и ее супруг давно хотели большую семью и были вне себя от счастья, узнав о рождении сразу двоих малышей.

А уже 30 января 2020 года у супругов родилась дочь Маша. Будущая мама сама выбрала имя для дочери, а отец присутствовал на родах. По словам певца, несмотря на помощь персонала и нянек, забота о ребенке ложится и на его плечи.