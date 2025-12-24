Почему Екатерина Васильева ушла в монастырь: "Не получится усидеть на двух стульях"

Несколько лет назад известная актриса Екатерина Васильева оставила светскую жизнь и приняла постриг в монастыре, став инокиней Василисой.

Народная артистка РСФСР, внучатая племянница знаменитого педагога Антона Макаренко, она буквально купалась в зрительской любви. Широкая публика знает артистку по ролям в фильмах "Обыкновенное чудо", "Бумбараш", "Чародеи" и многим другим картинам.

Екатерина не страдала и от недостатка мужского внимания. Так, ее мужьями были режиссер Сергей Соловьев и драматург Михаил Рощин. Поэтому, когда актриса приняла решение оставить прежнюю яркую жизнь, многие ее коллеги находились в шоке.

Евгений Стеблов о Екатерине Васильевой: "Она в Москве на свечном ящике торгует"

Однако недавно актер Евгений Стеблов заявил, что Екатерина Васильева преувеличивает свои заслуги в духовной жизни.

"Катя больше говорит и рассказывает, чем на самом деле делает. Мне говорят: "Вот, Васильева ушла в монастырь". А потом я смотрю, она в Москве на свечном ящике торгует. Это совсем другая позиция", — признался артист в интервью Андрею Малахову.

Почему Евгений Стеблов сделал подобные выводы — вопрос интересный. Возможно, потому что его сын Сергей тоже ушел в монастырь. И артист знает об этой стороне жизни чуть больше остальных.