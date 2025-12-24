Почему Екатерина Васильева ушла в монастырь: "Не получится усидеть на двух стульях"

Несколько лет назад известная актриса Екатерина Васильева оставила светскую жизнь и приняла постриг в монастыре, став инокиней Василисой.
Народная артистка РСФСР, внучатая племянница знаменитого педагога Антона Макаренко, она буквально купалась в зрительской любви. Широкая публика знает артистку по ролям в фильмах "Обыкновенное чудо", "Бумбараш", "Чародеи" и многим другим картинам.
Екатерина не страдала и от недостатка мужского внимания. Так, ее мужьями были режиссер Сергей Соловьев и драматург Михаил Рощин. Поэтому, когда актриса приняла решение оставить прежнюю яркую жизнь, многие ее коллеги находились в шоке.
Евгений Стеблов о Екатерине Васильевой: "Она в Москве на свечном ящике торгует"
Однако недавно актер Евгений Стеблов заявил, что Екатерина Васильева преувеличивает свои заслуги в духовной жизни.
"Катя больше говорит и рассказывает, чем на самом деле делает. Мне говорят: "Вот, Васильева ушла в монастырь". А потом я смотрю, она в Москве на свечном ящике торгует. Это совсем другая позиция", — признался артист в интервью Андрею Малахову.
Почему Евгений Стеблов сделал подобные выводы — вопрос интересный. Возможно, потому что его сын Сергей тоже ушел в монастырь. И артист знает об этой стороне жизни чуть больше остальных.
Когда Васильева впервые задумалась о монастыре
Екатерина Васильева впервые задумалась о принятии монашества еще в девяностых годах. В 1993 году она отправилась в Толгский женский монастырь близ Ярославля в качестве послушницы. Однако вскоре возвратилась обратно к актерскому ремеслу, предварительно обсудив выбор ролей со своим духовным отцом.
В одном из интервью 2005 года актриса объясняла свое возвращение в кинематограф и театральную сцену финансовыми трудностями семьи. Васильева подчеркнула, что принимала участие лишь в тех проектах, которые соответствовали ее вероубеждениям.
Серьезным испытанием в судьбе Екатерины Васильевой стало тяжелое заболевание, через которое ей пришлось пройти дважды. Она пережила несколько операций и длительное лечение в госпитале имени Бурденко. Васильева была убеждена, что выздоровела благодаря молитвам близких. Этот опыт стал решающим фактором в формировании ее желания служить Господу.
Окончательно же Екатерина Васильева решила принять постриг в 2021 году, когда пандемия коронавируса привела к закрытию всех театральных постановок.
По словам самой актрисы, знакомство с Зосимовым монастырем произошло благодаря встрече с одним священником, который отвез ее туда. И уже там настоятельница благословила ее на богоугодную жизнь.
Как Екатерина Васильева живет в монастыре
Матушка Василиса проживает в стенах монастыря Васильева. Помимо участия в богослужениях и чтения молитв за упокой, она активно занимается различными бытовыми делами.
В свои 80 лет Васильева старается каждое воскресенье бывать на церковных службах. Правда, состояние здоровья уже не позволяет ей находиться там постоянно.
Сама актриса убеждена, что жизнь в монастыре вовсе не является отрешением от мира: ее часто навещают близкие родственники — сын, невестка и трое внуков. Старшую внучку Прасковью бабушка особенно ценит за поддержку, ведь именно девушка сопровождает ее на необходимые мероприятия в столице, может отвести в поликлинику.
Решение актрисы вызвало неоднозначную реакцию ее коллег по цеху. Одни восприняли его положительно, полагая, что таким образом она обрела внутреннюю гармонию и успокоение души.
Другие же выразили недоумение относительно такого шага. Например, Татьяна Бронзова, некогда выступавшая вместе с Васильевой на сцене МХАТа, назвала уход в монастырь формой эгоизма. И предложила артистке посвятить свободное время благотворительности, оказывая помощь детям-сиротам либо пациентам хосписов.
По мнению Бронзовой, Васильева тоже грешила в свое время. Иногда баловалась алкоголем, не всегда хорошо поступала по отношению близким.
Однако, как говорит актриса, при этом ее коллеге чужды подлость, театральные интриги и стремление напакостить коллегам. По словам Бронзовой, уход в монастырь для покаяния подразумевает наличие действительно серьезных грехов. Иначе за что просить у Бога прощения?
Сам сын артистки, священник Дмитрий Рощин, одобрил ее решение принять монашеский постриг. Отец Дмитрий ранее отказался от светской профессии и выбрал путь духовного служения Господу.
"Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому такой финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть.
Я пришла за спасением — это цель, почему я живу в монастыре. Бог меня привел", — говорила Екатерина Васильева на YouTube-шоу своего сына протоиерея Дмитрия Рощина.
