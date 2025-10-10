Почему Аристарх Венес бросил школу, на что готов ради ролей и какие девушки ему нравятся

Актер Аристарх Венес объяснил, почему во второй серии реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" обозвал звезду проекта "Дом-2" Ирину Пинчук дешевкой. В шоу "Утро. ТНТ" он подчеркнул, что Ирина первая начала перепалку.
"Ира Пинчук дерзанула в мою сторону, совершенно не понимая, что она кому говорит. Она позволила сказать 'недомужик', и за это получила самый минимум из того, что на это можно ответить", — отметил артист.
Он намекнул на то, что женщины, позволяющие себе подобные выпады в адрес мужчин, будут получать по заслугам. И, мол, пусть никто не удивляется снимкам рентгена из травмпункта.
Меж тем внимания к участнику шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" становится все больше и больше. Женщины же любят бунтарей, хоть они и могут причинить им боль. И не только психологическую…
Удовлетворяем ваше любопытство, рассказывая об этом непредсказуемом звездном мужчине.
Аристарх Венес. Фото: кадр из шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон"
Аристарх Венес и происхождение его фамилии
Аристарх Венес появился на свет в Москве, куда его родители — актеры Виктор Венес и Светлана Шибаева — переехали из Ярославля. Через тринадцать лет в семье родилась младшая сестра Маруся.
Греческое происхождение Аристарха прослеживается в фамилии и имени, которое переводится как "повелитель лучших". В детстве мальчика ласково называли Ариса. Родители отца были политическими эмигрантами из Греции.
С детства Аристарх демонстрировал разносторонние способности: учился в школе с углубленным изучением английского, серьезно занимался футболом, тяжелой атлетикой, карате, плаванием и танцами, осваивал скрипку. Помимо русского и английского, он владеет греческим и французским языками.
Аристарх Венес. Карьера в кино
Свою актерскую карьеру он начал в двенадцатилетнем возрасте, дебютировав с эпизода в киноленте "Жизнь забавами полна". Впоследствии юный актер получил более серьезные роли в популярных фильмах и сериалах: "Ландыш серебристый", "Кадеты", а затем в проектах "Кодекс чести" и "Операция "Цвет нации".
Переломным моментом в карьере артиста стал 2006 год, когда его пригласили в сериал "Кадетство". Здесь он блестяще сыграл роль обаятельного и интеллигентного суворовца Ильи Сухомлина.
На протяжении летних месяцев вся съемочная группа, включая Бориса Корчевникова, Ивана Добронравова и других актеров, проживала в настоящем суворовском училище под Тверью. Между коллегами по цеху завязалась крепкая дружба, они получили бесценный профессиональный опыт.
Интересно, что очки, которые носил персонаж Венеса, стали творческим решением самого актера. Обладающий идеальным зрением, он посчитал, что этот аксессуар подчеркнет характер худощавого героя. Знаменитая челка Сухомлина также была его собственной идеей.
В пятнадцать лет, едва завершив девятый класс, Аристарх был вынужден покинуть школу из-за интенсивного съемочного графика. Однако юноша воспринял это как естественный ход событий.
Аристарх Венес. Фото: кадр из сериала "Кадетство"
За год он экстерном освоил программу старших классов и поступил в школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. К сожалению, семейные обстоятельства, которые актер предпочитает не афишировать, вновь вынудили его прервать обучение.
Позже, в 2010 году, он продолжил образование во ВГИКе под руководством Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика.
Еще одним знаковым проектом в фильмографии Аристарха Венеса стал сериал "Закон каменных джунглей".
Над этим проектом команда Игоря Хомского работала в течение двух лет, черпая вдохновение в кинематографе Квентина Тарантино и Гая Ричи. Аристарх Венес, исполнивший роль лидера банды по имени Тим, ради съемок полностью преобразился: сбросил вес до 64 килограммов, погрузился в изучение криминальной прозы и внимательно проанализировал британский сериал "Отбросы".
Как отмечал актер, атмосферу сериала можно охарактеризовать как "смесь эстетики Ван Гога, наркотиков и рок-н-ролла" Его герой ступает на преступный путь не ради обогащения, а чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной.
Аристарх Венес. Личная жизнь
В публичном пространстве Аристарха нередко связывали с разными женщинами — от певицы Нюши до Яны Студилиной из "Ранеток". Ходили разговоры и о его возможных романах с актрисами сериала "Законы каменных джунглей". Но, как объясняет артист, за пределами съемочной площадки он сохраняет со всеми коллегами просто добрые приятельские отношения.
Также поговаривали, что у актера все серьезно с фотографом Анной Горбачевой. Но, похоже, и из этого романа ничего не вышло. И сейчас сердце Аристарха свободно.
Аристарх Венес. Фото: Global Look Press
Артист признается, что ему не важна внешность избранницы.
"Какого цвета у нее волосы, мне вообще по барабану. Главное, чтобы по-настоящему, чтобы как на человека смотрела. И все", — говорит Аристарх Венес.
Лукавит, конечно. Такие мужчины не свяжутся с барышнями, которых в народе уничижительно называют "серыми мышками".
По словам актера, он также ценит в девушках доброту, однако добро должно быть с кулаками. Слабохарактерные люди у Аристарха Венеса не в чести.
"Думаю, что девочке надо быть доброй. Девочка должна быть девочкой, это значит природная женственность, нежность, ранимость, тонкость, трогательность, доброта.
При этом я очень люблю характер, мне нравится стержень", — отмечает актер.
Что же, характер в шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" Аристарху есть кому показать.
Девушки, женщины, а вам нравится Аристарх Венес? Делитесь в комментариях!
