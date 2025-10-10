Почему Аристарх Венес бросил школу, на что готов ради ролей и какие девушки ему нравятся

Актер Аристарх Венес объяснил, почему во второй серии реалити-шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" обозвал звезду проекта "Дом-2" Ирину Пинчук дешевкой. В шоу "Утро. ТНТ" он подчеркнул, что Ирина первая начала перепалку.

"Ира Пинчук дерзанула в мою сторону, совершенно не понимая, что она кому говорит. Она позволила сказать 'недомужик', и за это получила самый минимум из того, что на это можно ответить", — отметил артист.

Он намекнул на то, что женщины, позволяющие себе подобные выпады в адрес мужчин, будут получать по заслугам. И, мол, пусть никто не удивляется снимкам рентгена из травмпункта.

Меж тем внимания к участнику шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" становится все больше и больше. Женщины же любят бунтарей, хоть они и могут причинить им боль. И не только психологическую…

Удовлетворяем ваше любопытство, рассказывая об этом непредсказуемом звездном мужчине.