Почему Анатолия Лобоцкого сравнивали с гроссмейстером: расстался с Гундаревой, изменил Рутберг, переступил через однокурсницу

Не стало известного актера Анатолия Лобоцкого. Широкая публика узнала его после выхода на экраны фильма "Зависть богов", где он сыграл переводчика, влюбленного в героиню Веры Алентовой. После этого в артиста влюбились тысячи женщин во всех странах СНГ.

Успех у представительниц прекрасного пола вскружил Анатолию Лобоцкому голову. Недаром однажды его сравнили с гроссмейстером, умеющим играть на нескольких досках одновременно. Но, к сожалению, жизнь поставила мат самому артисту, искусному "шахматисту". Он ушел из жизни в одиночестве, в съемной квартире…

Давайте вспомним, кого из женщин любил один из самых красивых российских актеров.

Первая жена Надежда Смирнова

Первой супругой Анатолия Лобоцкого стала Надежда Смирнова. Они познакомились во время учебы в ГИТИСе и вскоре поженились. У пары родился сын Станислав. Однако их совместная жизнь продлилась недолго.

Доброжелатели рассказали Надежде о романе мужа с однокурсницей Еленой Мольченко. Надежда поставила ультиматум: либо она, либо любовница.

Елена Мольченко о женщинах Анатолия Лобоцкого: "Каждая была уверена, что победит именно она"

К несчастью для Надежды Смирновой, Анатолий выбрал ее соперницу. Актер и однокурсница жили вместе, не оформляя отношения официально. Пара получила комнату в общежитии, и вскоре туда начали наведываться другие любовницы Лобоцкого.

"Они сами напрашиваются на встречу", — оправдывался он.

При таких делах Мольченко находилась на грани эмоционального срыва. Узнав о беременности, Елена решила избавиться от ребенка. После процедуры аборта, вернувшись в общежитие, девушка услышала за дверью женский смех и музыку. В то время Анатолий Лобоцкий всерьез увлекся Натальей Гундаревой.