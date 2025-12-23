Почему Анатолия Лобоцкого сравнивали с гроссмейстером: расстался с Гундаревой, изменил Рутберг, переступил через однокурсницу

Не стало известного актера Анатолия Лобоцкого. Широкая публика узнала его после выхода на экраны фильма "Зависть богов", где он сыграл переводчика, влюбленного в героиню Веры Алентовой. После этого в артиста влюбились тысячи женщин во всех странах СНГ.
Успех у представительниц прекрасного пола вскружил Анатолию Лобоцкому голову. Недаром однажды его сравнили с гроссмейстером, умеющим играть на нескольких досках одновременно. Но, к сожалению, жизнь поставила мат самому артисту, искусному "шахматисту". Он ушел из жизни в одиночестве, в съемной квартире…
Давайте вспомним, кого из женщин любил один из самых красивых российских актеров.
Первая жена Надежда Смирнова
Первой супругой Анатолия Лобоцкого стала Надежда Смирнова. Они познакомились во время учебы в ГИТИСе и вскоре поженились. У пары родился сын Станислав. Однако их совместная жизнь продлилась недолго.
Доброжелатели рассказали Надежде о романе мужа с однокурсницей Еленой Мольченко. Надежда поставила ультиматум: либо она, либо любовница.
Елена Мольченко о женщинах Анатолия Лобоцкого: "Каждая была уверена, что победит именно она"
К несчастью для Надежды Смирновой, Анатолий выбрал ее соперницу. Актер и однокурсница жили вместе, не оформляя отношения официально. Пара получила комнату в общежитии, и вскоре туда начали наведываться другие любовницы Лобоцкого.
"Они сами напрашиваются на встречу", — оправдывался он.
При таких делах Мольченко находилась на грани эмоционального срыва. Узнав о беременности, Елена решила избавиться от ребенка. После процедуры аборта, вернувшись в общежитие, девушка услышала за дверью женский смех и музыку. В то время Анатолий Лобоцкий всерьез увлекся Натальей Гундаревой.
Елена Мольченко. Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press
Однажды терпение Елены Мольченко лопнуло. Она заявила, что не пустит возлюбленного к Гундаревой, и легла поперек порога. Тогда Анатолий без сожалений переступил через нее и вышел из комнаты.
"Лобоцкий в любви, как настоящий гроссмейстер, умудрялся играть одновременно на нескольких досках: одну бросил, другую любит, третья от него беременна, на четвертой женат ради прописки, на пятую надеется в смысле карьеры. Причем каждая была уверена, что в этой игре победит именно она", — впоследствии рассказывала Елена Мольченко.
Но вскоре роман с Натальей Гундаревой сошел на нет. Актриса решила прекратить эти отношения, посчитав, что уже успела насладиться ими сполна.
Наталья Гундарева. Фото: Геннадий Сергеев / Global Look Press
Простая девушка Наташа и рождение дочери Анны
И рядом с Анатолием Лобоцким оказался другой человек, совершенно не связанный с миром театра, — девушка по имени Наташа.
Их встреча оказалась спасением для актера, который сильно утомился от эмоциональных бурь и сложных характеров коллег, творческих натур. В скором времени у этой пары появилась дочка Анна.
Однако рядом со скромной и доброй девушкой Лобоцкий снова заскучал. Всего лишь год спустя Анатолий вновь потерял голову и влюбился — теперь уже в известную телеведущую Ольгу Ибрагимову.
Роман с Ольгой Ибрагимовой
Роман вспыхнул ярким пламенем страсти, хотя изначально никто не собирался связывать себя узами брака. Но судьба распорядилась иначе: Ольга забеременела и артист сделал ей предложение руки и сердца.
Однако спустя полтора года после заключения официального союза эта пара также рассталась. Родившийся сын продолжил жить вместе с матерью, долгое время практически не общаясь с родным отцом.
Гостевой брак с Юлией Рутберг
Пятой женой Анатолия Лобоцкого стала Юлия Рутберг. Друзья пары сомневались в долговечности их союза: до встречи друг с другом каждый уже имел за спиной несколько браков. Юлия дважды выходила замуж, Анатолий был четырежды женат.
Тем не менее союз продлился целых девять лет благодаря общей цели — уходу за тяжело больным отцом Юли, бывшим преподавателем Анатолия.
Помимо заботы о здоровье пожилого мужчины, жизнь супругов была заполнена интенсивной работой. Гастрольные туры, театральные постановки и совместные выступления не давали паре скучать.
Юлия Рутберг. Фото: Роман Наумов / Global Look Press
Супруги встречались редко и даже не проживали вместе, считая гостевой брак самым оптимальным вариантом.
Но однажды приятельница Юли застукала Анатолия в кафе в объятиях незнакомой женщины. Узнав об измене, Юлия Рутберг решила разорвать отношения.
Как раз тогда супруги начинали строительство просторного дома в Подмосковье, дальнейшая судьба которого после расставания осталась неопределенной.
Анатолий Лобоцкий. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Кто был рядом с Анатолием Лобоцким в последние дни
Стоит добавить, что после каждого предыдущего развода Анатолий Лобоцкий оставлял недвижимость своим женам. И неудивительно, что после очередной любовной неудачи оказался фактически без жилья, арендуя скромную однушку. Но самая страшная новость ждала артиста впереди.
Осенью прошлого года актер узнал о раке, прошел курс химиотерапии, но весной прекратил участие в спектаклях, поскольку лишился голоса и не желал играть ниже своего уровня. Затем последовал повторный курс лечения...
Так продолжалось снова и снова. У постели больного артиста находилась его дочь Анна, актриса Театра имени Маяковского. Она ухаживала за отцом вплоть до его последнего вздоха.
