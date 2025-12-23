Почему Анатолий Лобоцкий не смог бы победить рак и кто из женщин поддерживал актера

20 декабря ушел из жизни актер, звезда фильма "Зависть богов" и сериала "Молодежка" Анатолий Лобоцкий. Артист боролся со страшным недугом — раком легких, но, к сожалению, не смог преодолеть его.

По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, у Анатолия было мало шансов на выздоровление. Однако он боролся до самого финала и верил, что болезнь — это лишь пауза перед следующим актом.

Как Анатолий Лобоцкий следил за здоровьем

Нельзя сказать, что Анатолий Лобоцкий наплевательски относился к собственному здоровью. Семья воспитала в нем привычку вести здоровый образ жизни. Даже став известным актером, он продолжал активно заниматься спортом: плавал, увлекался йогой, играл в настольный теннис и следил за рационом питания.

"С определенного момента своей жизни, может, это произошло лет 20 назад, я очень точно знаю, чего хочу. К тому же я не могу съесть много. Да и сколько бы я ни съел, все равно не поправляюсь. Кстати, сейчас мой вес на 5 кг меньше, чем надо. Я научился слышать свой организм и есть только то, что хочется. Прислушиваюсь к своим желаниям и "делаю заказ", — признавался актер.

Но, к сожалению, в самый решающий момент артист не услышал свой организм.

Как актер узнал о болезни

В начале 2024 года Анатолий Лобоцкий прервал репетицию в Театре Маяковского из-за внезапной боли. Актер опустился на колени и схватился за сердце. После такого тревожного сигнала артист отправился в столичную клинику.

Томография показала тень в правом легком — периферический рак, в нижней доле возрастающая опухоль размером с грецкий орех.

Врачам пришлось удалить значительную часть органа. Но вскоре метастазы начали распространяться дальше.

Лечение временно улучшило состояние здоровья, но потом случился повтор болезни. Несмотря на боль, актер говорил, что, учитывая свой возраст, чувствует себя терпимо. Анатолий Лобоцкий заявлял, что не намерен сдаваться на милость болезни, ведь его ждут роли.