Почему Александр Семин расстался с Эвелиной Бледанс и как похудел на 50 килограммов

16 сентября отмечает свое 43-летие продюсер Александр Семин. Широкой публике он стал известен как муж теледивы и актрисы Эвелины Бледанс. В день рождения Александра вспомним историю его отношений со звездной женой. Теперь уже, увы, с приставкой экс-.

Как познакомились Александр Семин и Эвелина Бледанс

Будущие супруги познакомились на съемках фильма "Манипулятор", где Эвелина изначально должна была играть в паре с Гошей Куценко. После съемки нескольких сцен неожиданно выяснилось, что отснятый материал не устроил продюсера картины Александра Семина. В результате он сам и занял режиссерское кресло. И начался служебный роман!

Эвелина Бледанс призналась, что сразу же взяла инициативу в свои руки и попросила у мужчины телефон. Когда Эвелина уехала на гастроли, они стали общаться посредством СМС.

А потом Александр Семин приехал в аэропорт. И первое, что они сделали, увидев друг друга в воздушной гавани, — это стали целоваться. Рубикон был пройден…

Тогда Эвелина Бледанс была замужем за бизнесменом Дмитрием. Несмотря на советы сестры Майи не торопиться с разводом с состоятельным супругом и протесты сына Николая, телеведущая не захотела вести двойную жизнь. Она с головой бросилась в омут новой любви и развелась с мужем. Бывших супругов развели с банальной формулировкой: "не сошлись характерами".

В 2010 году Эвелина и Александр сыграли свадьбу на экзотическом острове Маврикий, а через год пара узнала о беременности актрисы.

Семен Семин — "солнечный" ребенок

Эвелина Бледанс ответственно подошла к ведению беременности: правильно питалась и регулярно проходила обследования. Первое время все показатели были в норме, однако на одном из плановых осмотров врачи заподозрили возможные отклонения в развитии плода.

Медики даже рекомендовали прервать беременность, но пара отказалась от этого предложения. Они верили в то, что ребенок родится абсолютно здоровым. Но у Бога были свои планы на эту семью.

1 апреля 2012 года у актрисы родился второй сын, Семен. Во время родов Александр находился рядом с супругой, поддерживая ее в этот ответственный момент. А поддержка ей действительно была необходима. Врачи быстро выявили у новорожденного синдром Дауна.

Первое время пара не распространялась об этом, но впоследствии официально сообщили новость в СМИ и приняли участие в программе Андрея Малахова. В передаче они откровенно рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, и об особенностях воспитания "солнечного" ребенка.