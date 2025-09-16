Почему Александр Семин расстался с Эвелиной Бледанс и как похудел на 50 килограммов

16 сентября отмечает свое 43-летие продюсер Александр Семин. Широкой публике он стал известен как муж теледивы и актрисы Эвелины Бледанс. В день рождения Александра вспомним историю его отношений со звездной женой. Теперь уже, увы, с приставкой экс-.
Как познакомились Александр Семин и Эвелина Бледанс
Будущие супруги познакомились на съемках фильма "Манипулятор", где Эвелина изначально должна была играть в паре с Гошей Куценко. После съемки нескольких сцен неожиданно выяснилось, что отснятый материал не устроил продюсера картины Александра Семина. В результате он сам и занял режиссерское кресло. И начался служебный роман!
Эвелина Бледанс призналась, что сразу же взяла инициативу в свои руки и попросила у мужчины телефон. Когда Эвелина уехала на гастроли, они стали общаться посредством СМС.
А потом Александр Семин приехал в аэропорт. И первое, что они сделали, увидев друг друга в воздушной гавани, — это стали целоваться. Рубикон был пройден…
Тогда Эвелина Бледанс была замужем за бизнесменом Дмитрием. Несмотря на советы сестры Майи не торопиться с разводом с состоятельным супругом и протесты сына Николая, телеведущая не захотела вести двойную жизнь. Она с головой бросилась в омут новой любви и развелась с мужем. Бывших супругов развели с банальной формулировкой: "не сошлись характерами".
В 2010 году Эвелина и Александр сыграли свадьбу на экзотическом острове Маврикий, а через год пара узнала о беременности актрисы.
Семен Семин — "солнечный" ребенок
Эвелина Бледанс ответственно подошла к ведению беременности: правильно питалась и регулярно проходила обследования. Первое время все показатели были в норме, однако на одном из плановых осмотров врачи заподозрили возможные отклонения в развитии плода.
Медики даже рекомендовали прервать беременность, но пара отказалась от этого предложения. Они верили в то, что ребенок родится абсолютно здоровым. Но у Бога были свои планы на эту семью.
1 апреля 2012 года у актрисы родился второй сын, Семен. Во время родов Александр находился рядом с супругой, поддерживая ее в этот ответственный момент. А поддержка ей действительно была необходима. Врачи быстро выявили у новорожденного синдром Дауна.
Первое время пара не распространялась об этом, но впоследствии официально сообщили новость в СМИ и приняли участие в программе Андрея Малахова. В передаче они откровенно рассказали о трудностях, с которыми столкнулись, и об особенностях воспитания "солнечного" ребенка.
Александр Семин и Эвелина Бледанс с новорожденным сыном Семеном. Фото: Иван Вислов / "Комсомольская правда"
Несмотря на все прогнозы о том, что диагноз Семена осложнит их жизнь, отношения Эвелины и Александра долгое время оставались примером для подражания. В социальных сетях актрисы регулярно появлялись снимки, демонстрирующие счастливую семейную жизнь.
Благодаря стараниям супругов Семен стал настоящей знаменитостью. Свой первый рекламный контракт он получил в шестимесячном возрасте и продолжает появляться в медийном поле вместе с матерью и по сей день. Также Бледанс и Семин начали помогать другим родителям, воспитывающим детей с синдромом Дауна.
Почему Александр Семин и Эвелина Бледанс расстались
Первые новости о разводе пары породили слухи о проблемах в их браке. Однако Эвелина поспешила заверить, что они с супругом продолжат совместную работу по социализации людей с синдромом Дауна через свой благотворительный фонд, который уже оказал помощь многим подобным семьям.
Правда, впоследствии Эвелина Бледанс признавалась, что развод стал для нее как гром среди ясного неба. И она долго не могла от него оправиться.
"Наш развод случился не в один вечер. Это шло постепенно. Романтическая история закончилась. А Саша понимает, что мы личности творческие. Скажу ужасную вещь, но мне кажется, он меня бросил, чтобы я снова смогла быть счастливой.
Я, наверное, дура, всегда оправдываю своих мужчин. Значит, дело во мне, я была недостаточно хороша…" — признавалась Эвелина в интервью "Комсомольской правде".
Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Фото: Global Look Press
Как живет Александр Семин теперь
Ходили слухи, что Александр просто устал от проблем с Семеном. Но он пояснял, что вырос в семье дефектологов. И знает о таких ситуациях не понаслышке. Причину разрыва с известной женой Александр Семин видел в другом.
"Мне сложно говорить о нас в прошлом времени. Ребенок у нас особенный, и брак был особенный, с синдромом. Между нами всегда стоял другой человек, и имя ему "зритель". Наибольшее удовольствие, максимальную радость Эвелина получала все-таки от работы", — рассказывал тогда Александр Семин.
Впоследствии он похудел на 50 килограммов, похорошел и в 2019 году женился на уроженке Беларуси Марине Ментусовой. А уже в феврале 2020 года у пары родилась дочь Вера.
А с Эвелиной Бдеданс Александр сохранил теплые дружеские отношения и оставил ей и сыну дом в Подмосковье. Да и сейчас мужчина принимает активное участие в воспитании Семена.