Петренко платит детям больше миллиона, а Кержаков — 40 000 рублей

Игорь Петренко снова оказался в долгу перед Екатериной Климовой, пишет "Комсомольская правда". Хотя недавно он выплатил бывшей жене более 10 миллионов рублей алиментов.
Игорь Петренко — больше 1 500 000 рублей
Однако в июне перевести деньги актеру не удалось. Теперь общественности стала известна предположительная сумма ежемесячных алиментов, которые многодетный отец платит на сына Корнея.
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность Игоря Петренко по алиментам составляет 1 миллион 627 тысяч рублей.
Поклонники бывшего мужа Екатерины Климовой были шокированы этой информацией. Обсуждается, что ежемесячная сумма алиментов на сына Корнея превышает 1 миллион 500 тысяч рублей.
После развода бывшие супруги договорились о том, что Игорь будет выплачивать фиксированную сумму на двоих сыновей от Климовой, Матвея и Корнея, до достижения ими 18-летия.
Матвей недавно стал совершеннолетним, а Корнею сейчас 16 лет. Получается, что за два года Петренко должен будет выплатить на Корнея около 40 миллионов рублей. А это внушительная сумма, пишет "Комсомолка".
А сколько денег на детей выделяют другие российские знаменитости?
Иван Телегин — 800 000 рублей
Очень щедрым оказался бывший муж певицы Пелагеи — хоккеист Иван Телегин. Так, сумма выплат на совместную дочь пары составляет 800 тысяч рублей ежемесячно.
Кроме того, еще в 2023 году в суд обратилась еще одна экс-жена спортсмена, Евгения Ноур. Она добивалась того, чтобы бывший благоверный выплачивал 16,5 % от своего дохода на их сына.
Пелагея и Иван Телегин в 2018 году. Фото: Global Look Press
Андрей Аршавин — от 250 000 рублей
Чуть меньшие выплаты на детей получает телеведущая Юлия Барановская. Ее брак с футболистом Андреем Аршавиным распался в 2013 году. Спортсмен ушел от Барановской еще до рождения их младшего сына Арсения.
Многие помнят, как Юлия осталась одна в Великобритании и плакала в программе Андрея Малахова. А Малахов как мог утешал ее.
Сейчас же эта ситуация осталась в далеких воспоминаниях. Юлия Барановская устроилась на Первый канал и уже больше 10 лет совместно с Александром Гордоном ведет передачу "Мужское/Женское".
А тогда футболист отказался видеть своих детей и платить алименты. Барановская обратилась в суд, который и решил все в пользу Юлии.
Юлия Барановская с детьми. Фото: Global Look Press
Ранее Аршавин выплачивал около 62 % своего дохода на алименты трем детям от брака с Барановской, что составляло примерно 300 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Сейчас выплаты немного снизились и варьируются от 250 до 270 тысяч рублей.
Правда, старший сын Барановской Артем уже вырос. 19-летний парень служит в Большом театре и подрабатывает ведущим.
Александр Кержаков — 40 000 рублей
Брак блогера Миланы Тюльпановой и футболиста Александра Кержакова продлился всего три года. За это время у них родился сын Артемий.
При разводе футболист хотел оставить сына у себя, однако Тюльпанова добилась права опеки над ребенком. Сумма алиментов, выплачиваемых Кержаковым, варьируется в зависимости от его трудоустройства.
Милана Тюльпанова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
По данным на конец 2023 года, футболист выплачивает алименты в размере 40 тысяч рублей в месяц.