Петренко платит детям больше миллиона, а Кержаков — 40 000 рублей

Игорь Петренко снова оказался в долгу перед Екатериной Климовой, пишет "Комсомольская правда". Хотя недавно он выплатил бывшей жене более 10 миллионов рублей алиментов.

Игорь Петренко — больше 1 500 000 рублей

Однако в июне перевести деньги актеру не удалось. Теперь общественности стала известна предположительная сумма ежемесячных алиментов, которые многодетный отец платит на сына Корнея.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность Игоря Петренко по алиментам составляет 1 миллион 627 тысяч рублей.

Поклонники бывшего мужа Екатерины Климовой были шокированы этой информацией. Обсуждается, что ежемесячная сумма алиментов на сына Корнея превышает 1 миллион 500 тысяч рублей.

После развода бывшие супруги договорились о том, что Игорь будет выплачивать фиксированную сумму на двоих сыновей от Климовой, Матвея и Корнея, до достижения ими 18-летия.

Матвей недавно стал совершеннолетним, а Корнею сейчас 16 лет. Получается, что за два года Петренко должен будет выплатить на Корнея около 40 миллионов рублей. А это внушительная сумма, пишет "Комсомолка".

А сколько денег на детей выделяют другие российские знаменитости?

Иван Телегин — 800 000 рублей

Очень щедрым оказался бывший муж певицы Пелагеи — хоккеист Иван Телегин. Так, сумма выплат на совместную дочь пары составляет 800 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, еще в 2023 году в суд обратилась еще одна экс-жена спортсмена, Евгения Ноур. Она добивалась того, чтобы бывший благоверный выплачивал 16,5 % от своего дохода на их сына.