Первокурсницы: как дочери Александра Абдулова и Юлии Началовой грызут гранит кино

А может, просто друг? 32-летний мужчина - успешный режиссер музыкальных клипов и рекламных роликов, известен под творческим псевдонимом Алексей Добрый. Женат еще не был, несколько лет назад встречался с моделью и финалисткой шоу «Холостяк» Натальей Горожановой.

Год назад Добрый (настоящая фамилия - Федорцов) решил получить второе высшее образование, чтобы снимать кино. В апреле команда ВГИКа, куда входило шестеро студентов, включая Федорцова и Абдулову, получила спецприз Межвузовского профильного конкурса. Впервые в истории кафедры режиссуры игрового фильма на экзамене был показан фильм, созданный с использованием нейросетей. Федорцов с удовольствием выполняет задания по интеграции искусственного интеллекта в короткометражки и подробно рассказывает об этом в своих соцсетях. На его страницах можно посмотреть и более традиционные, но креативные работы первокурсников - снимают и монтируют учебные задания они без остановки. Периодически приглашают на просмотры своих творений. Женя Абдулова еще и гримирует актеров - она еще до поступления в вуз посещала специальные курсы.

Планы у Жени грандиозные:

«Если будет список из 10 самых классных режиссеров в мире, мне бы хотелось в него войти. Не в ближайшие пять лет, конечно, но до конца жизни было бы славно это успеть».

У нее папин взгляд, характер лидера, невероятный интерес к учебе. А еще она самая высокая на курсе - есть в кого.

Верочка Алдонина

19-летняя Вера - дочь футболиста и тренера Евгения Алдонина и певицы Юлии Началовой (мама умерла, когда девочке было 12 лет).