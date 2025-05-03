Первокурсницы: как дочери Александра Абдулова и Юлии Началовой грызут гранит кино

Когда в их семьи пришло горе, этим девочкам сочувствовала вся страна. А год назад мы радовались, когда они подросли и поступили в те вузы, о которых мечтали. Летняя сессия на носу - скоро первый год учебы окажется позади. Узнали, как прошел первый курс у Началовой и Абдуловой.
Евгения Абдулова
18-летняя Женя - дочь народного артиста РФ Александра Абдулова (он умер, когда девочке было 9 месяцев) и его вдовы, юриста Юлии Абдуловой.
Александр Абдулов совсем немного понянчил дочь от жены Юлии. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Женя заканчивает первый курс режиссерского факультета ВГИКа. Учится по специальности «режиссура кино и телевидения» в мастерской народного артиста, режиссера Владимира Хотиненко. Поступила на бюджет.
Соцсети Женя не ведет и вообще предпочитала непубличную жизнь. Но в апреле она оказалась под прицелами камер, когда пришла на премьеру фильма «Батя 2. Дед» в кинотеатр «Октябрь» с однокурсником. Сплетничают, что молодой мужчина - кавалер Жени.
Клипмейкера Доброго считают парнем Жени. Но, возможно, они только однокурсники. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
А может, просто друг? 32-летний мужчина - успешный режиссер музыкальных клипов и рекламных роликов, известен под творческим псевдонимом Алексей Добрый. Женат еще не был, несколько лет назад встречался с моделью и финалисткой шоу «Холостяк» Натальей Горожановой.
Год назад Добрый (настоящая фамилия - Федорцов) решил получить второе высшее образование, чтобы снимать кино. В апреле команда ВГИКа, куда входило шестеро студентов, включая Федорцова и Абдулову, получила спецприз Межвузовского профильного конкурса. Впервые в истории кафедры режиссуры игрового фильма на экзамене был показан фильм, созданный с использованием нейросетей. Федорцов с удовольствием выполняет задания по интеграции искусственного интеллекта в короткометражки и подробно рассказывает об этом в своих соцсетях. На его страницах можно посмотреть и более традиционные, но креативные работы первокурсников - снимают и монтируют учебные задания они без остановки. Периодически приглашают на просмотры своих творений. Женя Абдулова еще и гримирует актеров - она еще до поступления в вуз посещала специальные курсы.
Планы у Жени грандиозные:
«Если будет список из 10 самых классных режиссеров в мире, мне бы хотелось в него войти. Не в ближайшие пять лет, конечно, но до конца жизни было бы славно это успеть».
У нее папин взгляд, характер лидера, невероятный интерес к учебе. А еще она самая высокая на курсе - есть в кого.
Верочка Алдонина
19-летняя Вера - дочь футболиста и тренера Евгения Алдонина и певицы Юлии Началовой (мама умерла, когда девочке было 12 лет).
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Вера заканчивает первый курс актерского факультета ВГИКа, учится в мастерской народного артиста Александра Михайлова. Вера станет «артисткой драматического театра и кино», она прошла конкурс четыре человека на место, учится на бюджете.
Студенты курса называют себя «михайловцы». У курса есть страничка в соцсетях, где появляются их учебные работы, спектакли. Вера - золотая медалистка, при поступлении в вуз она набрала самое большее число баллов среди абитуриентов - по 100 высших балла на двух творческих турах. Вот и теперь она в лидерах по успеваемости и учится с таким рвением, что папа волнуется.
Девушка живет с отцом, его женой и своими единокровными братиком и сестренкой. Фото: личная страница Евгения Алдонина в социальной сети
«Вера с утра до вечера занята, вся в творчестве, - поделился Евгений Алдонин. - Мне кажется, она именно там, где ей необходимо быть. Она вся поглощена учебой. Мне кажется, что ее надо даже притормаживать, чтобы она больше отдыхала, высыпалась. У нее очень-очень сложный график. У меня ощущение, что она нашла свое призвание. Все-таки поступила с высшим баллом и учится без всяких нареканий».