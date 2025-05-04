Пермякова худела на 20 кг, а Семенович озвучили новый диагноз

Казалось бы, жесткая диета - самый очевидный способ избавления от лишнего веса. Но чем дальше, тем чаще ученые говорят о неэффективности диет как стратегии ЗОЖ. Ведь это временно, основано на отказе от определенных продуктов, это замедляет метаболизм, под это непросто подобрать устойчивую и железобетонную мотивацию и т. д.

Чаще всего итог печален: срыв, откат - вес возвращается, а руки опускаются. Чтобы качественно избавляться от лишнего веса, нужно идти к врачу (для начала к эндокринологу).

Для многих звезд борьба за стройность становится вечной битвой с переменным результатом. Их пример - нам наука!

Светлана Пермякова