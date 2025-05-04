Пермякова худела на 20 кг, а Семенович озвучили новый диагноз

Казалось бы, жесткая диета - самый очевидный способ избавления от лишнего веса. Но чем дальше, тем чаще ученые говорят о неэффективности диет как стратегии ЗОЖ. Ведь это временно, основано на отказе от определенных продуктов, это замедляет метаболизм, под это непросто подобрать устойчивую и железобетонную мотивацию и т. д.
Чаще всего итог печален: срыв, откат - вес возвращается, а руки опускаются. Чтобы качественно избавляться от лишнего веса, нужно идти к врачу (для начала к эндокринологу).
Для многих звезд борьба за стройность становится вечной битвой с переменным результатом. Их пример - нам наука!
Светлана Пермякова
Фото: личная страница Светланы Пермяковой в социальной сети
Лет 5 - 6 назад Светлана здорово похудела - да так, что испугала поклонников. Зашушукались про болезнь. Но потом грянула пандемия - активность каждого из нас резко снизилась, Пермякова снова наела лишние кило. Тогда артистка и решила не сходить с ума из-за веса.
- Дважды в жизни я худела на рекордные для меня 15 - 20 кг, - признавалась она. - Больше не могу! Начинается дискомфорт, теряется актерский шарм. Все же любят пышную Любочку из «Интернов»! Все мои героини выигрышно отличаются пышными формами. Но настало время, когда я сказала себе: «Света, стоп! Пора худеть снова». Мне помогли специалисты, которые стали моими друзьями. Теперь я знаю, как похудеть с удовольствием и наслаждением.
Врачи помогли Пермяковой выстроить правильную диету - и теперь она плавно двигается в нужном направлении.
- Процесс идет постепенно, без стрессов, - говорит Светлана. - Начала увеличивать дозу препарата, который помогает держать аппетит под контролем. Естественно, по рекомендации врача. Порции стали меньше, насыщение приходит быстрее. Результат: минус 2 кг за последнюю неделю, а за полтора месяца ушло уже 8,5 кг.
Анна Семенович
Фото: личная страница Анны Семенович в социальной сети. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Все, кто следит за соцсетями звезды «Блестящих», знают о любви Анны к фильтрам и фотошопу. Семенович на светских мероприятиях и Семенович в соцсетях - два разных человека. В отличие от Лолиты певица почему-то не признает себя такой, какая есть, и каждый раз преподносит поклонникам новые версии того, что стало причиной пышности ее форм. То были «проблемы в личной жизни», то «психологические сложности после уменьшения груди», то сверхнагрузки в «Ледниковом периоде» в 2009 году.
В 2024-м выяснилось, что трехкратный ковид не прошел даром: «успела набрать лишних килограммов». А в 2025 году Семенович озвучила новый диагноз - инсулинорезистентность (предшественник сахарного диабета), для борьбы с которым певица использует специальные инъекции.
И все же порой Анна проговаривается в интервью об истинных причинах изменения веса.
- Иногда обжорство длится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе, что я не могу остановить себя долгое время, - объясняет звезда.
Лолита
Фото: Михаил Фролов/КП. Фото: Евгения Гусева/КП
- Я начала набирать вес в 45 лет, и он обусловлен моей конституцией и родословной, - говорила певица в 2019 году. - До этого считала себя страшной. Очередь из мужиков у меня появилась только после того, как я начала поправляться.
Но через год Милявская явила публике феноменальный результат: стала помещаться в давно забытые в шкафу платья.
- Да, это не форма кабаре-дуэта «Академия», когда я весила 56 кг, но форма себя 45-летней, - рассуждала Лола.
Но затем случился скандал с «голой вечеринкой» - и на фоне стресса певица снова слегка расслабилась. А затем вернулась в бой с лишними килограммами: сделала операцию на подбородок, освежила прическу и снова похудела - стала выглядеть на 10 лет моложе.
- Девиз моего эндокринолога такой: вы приходите ко мне не для того, чтобы я сделал из вас модель, а для того, чтобы быть здоровыми, - подчеркивает Лолита.
Ольга Дибцева
Фото: личная страница Ольги Дибцевой в социальной сети. Фото: Persona Stars
Кажется, что пышногрудая Ольга Дибцева, звезда сериала «Мылодрама» и комедии «Холоп», не имеет права худеть - это будет преступление перед зрителями мужского пола. Но и Ольга ведет перманентный бой с лишними кило. После второй беременности актриса, как она признавалась, набрала под 100 кг.
- Нужно было за полгода согнать вес, кормя при этом грудью, - рассказывала актриса. - Так что у меня фактически каждый день был расписан: тренировки, диетолог, психолог, массаж.
Мотивировала Ольгу в том числе и работа - ради съемок во втором сезоне сериала «Нереалити» артистка молниеносно взялась за себя:
- У меня было около четырех месяцев, чтобы похудеть. Во мне было 93 кг, когда вышла из роддома. Я сбросила 17 кг, больше не получилось. Возможно, меня раскритикуют за неидеальную форму, но я не обесцениваю свои старания. Хотелось бы похудеть килограммов на 30 после родов сразу, но это нереально за такой срок: тело сопротивляется, нужно сначала восстановиться.
Оксана Федорова
Фото: Иван Макеев/КП. Фото: Global Look Press
«Мисс Вселенная - 2002» после родов в 2013 году показала, как быстро скинула лишние 15 кг. Секрет - правильное питание и упорные физические нагрузки (100 повторов на каждое из 10 упражнений!).
В 2016 году на одном из мероприятий Оксана появилась в обтягивающем комбинезоне с прозрачными рукавами и кружевными вставками - и зашептались о ее новой беременности. Увы, ничего такого не было.
И Федорова снова взялась за фигуру. В 2022-м она выложила в соцсети фото, демонстрируя почти тот же уровень стройности, что и 20 лет назад. В посте Оксана рекламировала особый вид массажа и клинику, но очевидно, что ни один массаж лишний вес не убирает.
А в 2025 году Оксана выложила видео, где она поет, и публика вновь заметила возвращение к прежним параметрам. Теперь Федорову сравнивают с Анной Нетребко и называют настоящей русской женщиной, которой худой как селедка быть вовсе не обязательно.