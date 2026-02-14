Пересильд подстриглась, а Дибров целовал руки Бузовой

В Москве в начале февраля было холодно, но это не остановило звезд в их стремлении нарядиться и приехать на светские мероприятия. Отметили самые заметные выходы артистов на красные дорожки.

Филипп Киркоров (58) обнимал и целовал Ольгу Бузову (40), поздравляя жаркими объятиями ее с первой главной ролью в кино. Киркоров порассуждал на красной дорожке на тему, почему он не женат, а Олечка - не замужем: