Пересильд подстриглась, а Дибров целовал руки Бузовой

В Москве в начале февраля было холодно, но это не остановило звезд в их стремлении нарядиться и приехать на светские мероприятия. Отметили самые заметные выходы артистов на красные дорожки.
Филипп Киркоров (58) обнимал и целовал Ольгу Бузову (40), поздравляя жаркими объятиями ее с первой главной ролью в кино. Киркоров порассуждал на красной дорожке на тему, почему он не женат, а Олечка - не замужем:
"Я? Я - холостяк. Уже законченный холостяк, уставший искать что-то. Так, мимолетные встречи, романы... Оля уже давно королева, поэтому ей нужен король. Я не знаю, кто ей подойдет..."
Фото: предоставлено пресс-службой
Анна Пересильд (16) подстриглась и теперь носит каре. Ее парень, певец Ваня Дмитриенко (20), уже отреагировал комплиментом в адрес новой стрижки - "роскошна". Юная актриса выгуляла новую стрижку на премьере драмы "Первая" 16+ и была настроена сначала оптимистично:
"Волосы не зубы - отрастут. Считаю, что стала еще больше похожа на маму".
Фото: Михаил Фролов/"КП"
А вот и красавица мама! Юлия Пересильд (41) стала ведущей кинопремии "Золотой орел". Актриса затмила коллег своим оригинальным нарядом российского бренда Yanina:
"На шее не змея, а бутон!" Пересильд была номинирована за "Лучшую женскую роль в кино" в фильме "Мужу привет" 16+, но победила в этой номинации Елена Лядова (45), ("Первый на Олимпе" 12+).
Фото: Михаил Фролов/"КП"
Дмитрий Дибров (66) целовал ручки и учился копировать фирменный жест Бузовой на премьере фильма "Равиоли Оли" 16+, где она сыграла главную роль. Телеведущий был немного взбудоражен, лохмат, давно не красил волосы, из-за чего прическа была двух цветов, но как всегда элегантен. Дибров обновил гардероб и продолжает худеть под надзором новой возлюбленной - нутрициолога Екатерины Гусевой (43). Результат преображения - на фото.
Фото: Михаил Фролов/"КП"
Сергей Безруков (52) собрал больше всех "Орлов" - как лучший актер онлайн-сериала ("Плевако" 18+) и в компании с Никитой Кологривым и Павлом Табаковым ("Август" 18+). Жена народного артиста режиссер Анна Матисон (42) получила приз за лучший сериал на онлайн-платформе ("Плевако" 18+).