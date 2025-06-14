Пересильд, Милославская и другие звезды, закрутившие романы в начале лета

Этим летом в новых отношениях счастливы сразу несколько наших знаменитостей. Самым обсуждаемым стал роман очень популярной и очень красивой артистки Юлии Пересильд.

Красавица и оператор

Роман 40-летней актрисы Юлии Пересильд и 42-летнего оператора Михаила Милашина сначала обсуждали всезнающие светские сплетники и Telegram-каналы. Но на днях в Сети появилось видео, подтверждающее романтические отношения пары. Сняли его на дне рождении 19-летнего певца Вани Дмитриенко, с которым встречается старшая дочь звезды кино, начинающая артистка 16-летняя Анна Пересильд. Юлия Пересильд была приглашена на этот праздник и в какой-то момент вышла на веранду встретить Михаила Милашина, который прибыл с шикарным букетом. В момент встречи Пересильд утонула в объятиях брутального Милашина. И тут публика радостно выдохнула насчет Пересильд: "Любима и счастлива!" Юлия и Михаил пока статус отношений не комментируют.

Но хронологию их отношений уже восстановили: в феврале 2025 года Юлия Пересильд уехала в Петербург сниматься в фильме "Красавица". В картине "Красавица" события происходят в декабре 1941 года в Ленинграде: несколько сотрудников зоопарка находятся на грани жизни и смерти, в блокаду они не бросают бегемотиху по кличке Красавица. Режиссер - Антон Богданов, главный оператор - Михаил Милашин. Юлия Пересильд писала в соцсетях впечатления о работе с командой картины:

"Купаемся друг в друге. Очень хорошо вместе работать, сочинять, репетировать, снимать, болтать, обсуждать, немножко спорить, хохотать... Все в материале, у всех есть чем поделиться - от этого каждый съемочный день становится открытием. Чудесная талантливая девчонка Стася Милославская, светлый улыбающийся Слава Копейкин, любимый Ваня Добронравов, обожаемый удивительный Виктор Иванович Сухоруков (мы не в первый раз в кадре вместе, и я обожаю наши пересечения). Просто (эмодзи в виде сердечка) наш оператор Миша Милашин и наш командир, который крепко держит нас в руках, Антон Богданов!"

После этой работы и заговорили об отношениях Пересильд и Милашина.

Михаил Милашин в киноиндустрии на хорошем счету - его считают талантливым и умным оператором, который вдумчиво изучает сценарий, тщательно готовится к съемкам. Милашин ведет мастер-классы по операторскому мастерству, обучает студентов. Он родом из Петербурга, где поступил на физмат, затем изучал менеджмент. Увлекался фотографией и видеосъемкой, так попал на съемочную площадку клипа, откуда его позвали на съемки кино.

После этого Милашин понял, чем хочет заниматься. Переехал в Москву - поступил во ВГИК на операторский факультет в мастерскую Вадима Юсова. Студентом подрабатывал на съемочной площадке. На третьем курсе стал вторым оператором на съемках картины «Высоцкий. Спасибо, что живой». Иногда работал бесплатно - ради опыта. После получения диплома трудился вторым оператором, затем зарекомендовал себя в индустрии и стал главным оператором на площадке.

В портфолио Михаила Милашина фильмы "Призрак" 6+, "Лед" 12+, "Т-34" 12+, "Чемпион мира" 18+, "Сто лет тому вперед" 12+ и многие другие картины. Неоднократно номинировался на индустриальные премии, к примеру, получил "Золотого орла" за операторскую работу над фильмом "Огонь" 6+ и "Нику" за "Праведник" 12+. Милашин не женат, тщательно скрывает личную жизнь, 7 лет назад появлялся на светских мероприятиях в компании продюсера Насти Гомиашвили.

Информация о том, что Пересильд бросила прежнего кавалера, 37-летнего актера Михаила Тройника, ради Милашина - ложь. Как стало известно журналу "Телепрограмма", с Тройником актриса рассталась осенью 2024 года, но пара не собиралась извещать об этому публику.

Пока у одного из них не начались новые серьезные отношения. В апреле 2025 года новость о расставании пары появилась в соцсетях по инициативе Пересильд. Юлия и Тройник написали: «Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно».

С таким портфолио и заслугами Михаил Милашин прилично зарабатывает, но его доходы несравнимы с гонорарами одной из самых востребованных актрис современного кинематографа. Понятно, что доходы Юлии Пересильд в десятки раз выше, чем у оператора Милашина. Но разве это главное, когда есть любовь?

А в это время