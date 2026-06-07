«Пекла кексы и печенье»: как Памела Андерсон крутила роман с главными красавцами

Недаром говорят, что после полувекового рубежа, когда полпути позади, жизнь только начинается. Подтверждает Памела Андерсон. Секс-символ Голливуда, отказавшаяся от пластических операций, яркого макияжа, регулярных процедур по омоложению и прочего «улучшайзинга», теперь проповедует ЗОЖ, ПП, игнорирование косметики и естественное старение (а еще работу в огороде!). И результат налицо: именно в таком состоянии - свободном и раскрепощенном - Пэм то и дело собирает вокруг себя слухи о новых романах.

Да-да, до 60-летнего юбилея рукой подать, а Андерсон - ягодка опять. «Телепрограмма» собрала все самое свежее, что известно об отношениях актрисы с мужчинами. И какими!

Лиам Нисон

Вообще-то звезде «Списка Шиндлера» 18+ Лиаму Нисону было 73, когда поползли кривотолки о том, что он приударил за 58-летней Памелой. Да, был и медийный прогрев. Многие решили, что все это - пиар-кампания комедии «Голый пистолет» 18+ 1988 года, в ремейке которого в 2025 году пара сыграла любовников. Да и признания артиста, надо сказать, больше походили на дежурную профессиональную похвалу.

- Что касается Памелы, то я в нее просто влюблен, с ней потрясающе работать! - говорил он. - Никакого завышенного эго! Она просто приходит и делает работу. Она забавная, и с ней очень легко.

Андерсон игру поддержала - и даже вспомнила, как заботилась о бодром дедушке на съемочной площадке.

- Наша химия была очевидна с первого кадра, - вспомнила Пэм. - А еще я пекла ему хлеб на закваске, печенье и кексы. Готовка помогала мне не скучать. Кроме того, мы часто ужинали в ресторане с другими актерами. Я приглашала Лиама и его ассистента на романтические ужины со мной и моим ассистентом, чтобы наши отношения оставались «профессионально романтичными» во время съемок.

В июле они появились на лондонской премьере «Голого пистолета» за ручки и трогательно обнимались, позируя фотографам. Потом то же самое было в Нью-Йорке. А затем и инсайдеры подкинули дровишек.

«Между ними всегда была химия на съемках, а дружба естественным образом переросла в нечто большее, - писали американские СМИ. - Их роман только начался, пара пытается понять, как себя вести во время пресс-тура. Оба застенчивы и стараются не привлекать к себе внимания, но искра между актерами очевидна. Пэм готовит и занимается садоводством вокруг дома. Это полезно для здоровья, привлекательно и совсем не по-голливудски. И Лиаму очень нравится».

Всем хотелось верить в эти отношения. Он обжегся о Хелен Миррен, прошел «быстрые свидания» с Джулией Робертс, Дженнифер Грей и Брук Шилдс, увел из семьи Наташу Ричардсон, с которой прожил 15 лет в браке. И после страшнейшей травмы жены во время катания на горных лыжах именно он принимал невозможное решение об отключении любимой от аппарата жизнеобеспечения. Лиам Нисон заслуживал любви, как никто другой. Возможно, Пэм по-женски почувствовала это и одарила артиста нежностью и лаской.

Через некоторое время модель все же подтвердила этот роман. Только уточнила, что он был недолгим.

- Если вам интересно, у нас с Лиамом были романтические отношения некоторое время, но только после того, как мы закончили съемки, - сказала она.

Том Круз

Премьера «Голого пистолета» прошла - а за ней испарились и слухи про Нисана и Андерсон. Зато на горизонте замаячил новый мужчина. Памела ведь тоже созрела для большой и чистой любви?! Возрастной, но моложавый Том Круз, который в 63 года все еще сам исполняет трюки в бессмертной франшизе «Миссия невыполнима» 18+ и в целом держит себя в форме, давно уже положил глаз на блондинку.

Говорят, впервые всерьез актер заинтересовался коллегой после выхода фильма «Шоугерл» 18+ в 2024 году: Памела в картине Джии Копполы сыграла 56-летнюю танцовщицу Шелли Гарднер, более 30 лет работающую в Лас-Вегасе. Нет, это вовсе не легкомысленная мелодрама, а вполне серьезный многослойный фильм, где Андерсон демонстрирует не только фигуру, но и отменный драматический дар. Круз был так впечатлен работой и обновленной, одухотворенной Пэм, пересмотревшей взгляды на жизнь, приоритеты и намеренно отстроившей себя от образа тупой грудастой блондинки, что лично позвонил ей выразить восхищение. Позвонил и позвонил - что такого?

- Эта картина заставила увидеть Пэм в совершенно другом свете, был впечатлен и Том, - докладывает инсайдер Daily Mail, близкий к паре. - С тех пор они поддерживали связь.

Окружающие подтверждали, что Андерсон вошла в новую эру: актриса сделала выводы из всех предыдущих неудачных отношений - и времен бурной молодости (Томми Ли, Кид Рок остались в девяностых - нулевых), и последних (с телохранителем Дэном Хейхерстом разошлась в 2022 году) - и теперь снова готова к нормальным и честным отношениям.

- Памела освобождает место в своей жизни для любви, - сообщила подруга актрисы на анонимных началах. - Несколько лет она упорно доказывала свою состоятельность. Теперь готова пересмотреть приоритеты.

Возможно, именно в этот, самый своевременный момент Круз и подкатил на своем «крузаке». Возможно, именно ему и удастся укротить крутой нрав Пэм. Порядочный, не замешанный в грязных голливудских сварах, надежный партнер. Близкие утверждают, что пара сошлась - как это ни странно для актеров - на почве киномании. Могут часами болтать, вспоминая и цитируя любые проекты, а также не прочь пересмотреть их вместе.

Чем дальше, тем больше слух начал подтверждаться. Еще в прошлом году в соцсетях завирусилось видео, на котором Том и Памела были замечены выходящими из одного и того же отеля Surrey в Нью-Йорке с разницей всего в несколько минут. Совпадение?

Несмотря на формальный статус похитителя сердец, бабником Круз никогда не был. Он был женат трижды, и каждый его брак обсуждали всем Голливудом. Первой женой стала актриса Мими Роджерс. Второй раз он пошел под венец с суперзвездой своего уровня - Николь Кидман, с которой прожил 11 лет и усыновил двоих детей: Изабеллу и Коннора. Третий и последний официальный брак был с актрисой Кэти Холмс, которая родила ему единственную биологическую дочь Сури.

После развода с ней актера видели в компании Аны де Армас, которая на четверть века младше (до этого кубинка захомутала Бена Аффлека). Но теперь сердце Тома точно свободно - и, возможно, именно с очистившейся от напускной гламурной шелухи Голливуда Пэм он сможет спастись на символическом семейном пляже Малибу.