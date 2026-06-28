Павел Буре развелся с Алиной Хасановой: раздел $70 млн, дети и попытки похищения

17-летний брак выдающегося спортсмена с Алиной Хасановой, подарившей ему сына и двух дочерей, треснул, развалился и дотлевает на полях судебных процессов. Как же так? Разбиралась «Телепрограмма».

К единственному, нежному

Один из самых титулованных и одаренных хоккеистов планеты Павел Буре по прозвищу Русская ракета был общепризнанной суперзвездой НХЛ задолго до Александра Овечкина. Какие только рекорды он не поставил! Первый в истории Олимпийских игр лучший нападающий и бомбардир среди профессионалов в Нагано. Первый в истории мирового хоккея русский спортсмен, чей игровой номер 10 увековечен Клубом НХЛ.

Член трех музеев славы: российского, международного и самого престижного - музея НХЛ в Торонто, заслуженный мастер спорта СССР и России. Да еще и симпатяга. В целом понятно, что проблем с девушками у воспитанника ЦСКА Павла никогда не было. Он встречался с поп-звездой Ириной Салтыковой и моделью Евгенией Лаповой, Катей Лель и теннисисткой Анной Курниковой. Даже Ксению Собчак не обошел стороной!

- Это было очень давно, - вспоминала Ксения. - Горит камин, свечи, обстановка суперромантическая. А я вообще в душе не*** (знаю), что такое хоккей. Чувак симпатичный, весь в мышцах. Паша Буре. Какой-то классный спортсмен - это все, что я о нем знаю. Он говорит: «Давай посмотрим мои лучшие голы?» И дальше два часа: «А смотри, как я классно забиваю, это было в Канаде в таком-то году!»

Но, несмотря на череду романов, Буре оставался холостяком.

Так было до встречи с Алиной Хасановой из Набережных Челнов. Длинноногая, статная, с пухлыми губами и точеной фигурой. На 15 лет моложе Павла. Мечтала стать моделью, а в 17 лет встретила Буре на отдыхе в Турции. Спортсмен позвал несовершеннолетнюю девушку на дискотеку. Но она отказала, сославшись на строгость родителей. Тогда решительный нападающий перешел в атаку - и отправился к маме с папой Алины, отдыхавшим в этом же отеле. Курортное знакомство курортом не ограничилось. Затем было знакомство блондинки с родителями Буре, долгий роман и, наконец, шикарная свадьба на две страны: в Майами и Москве. На дворе был 2009 год. Алине исполнилось 23. Подарком невесте стал шикарный Bentley.

- В 17 лет я встретила будущего мужа - первого и единственного мужчину в моей жизни, - говорила потом Хасанова. - Наблюдая за развитием отношений разных людей, я часто видела страдания, поэтому мне совершенно не хотелось каких-либо отношений. Но после встречи с Павлом все изменилось. Полтора года мы с Павлом только дружили. Но отношения очень быстро развивались. Когда я уехала учиться в Лондон и приехала на выходные в Москву, Павел забрал меня из аэропорта на серьезный разговор. Сказал, что понял, что я - именно тот человек, с кем он хочет связать свою жизнь. Спросил, готова ли я к этим отношениям. До сих пор плывем в одной лодке. Только теперь еще и в компании троих детей.

В апреле 2013-го у пары в США родился первый ребенок: сын Павел, в 2015-м - дочь Палина (не путать с Полиной и Паулиной: это сочетание имел Павел и Алина), а еще через три года - дочь Настя. Генетика и спорт позволяли Алине сохранять потрясающую форму. В отличие от большинства жен спортсменов, переделавших себя в силиконовых кукол при первой возможности, Хасанова-Буре сохраняла естественную красоту. Не возникало сомнений, что этот-то брак точно надолго. Алина вкладывалась в детей на полную катушку и души не чаяла в муже.

У Алины есть сестра-близняшка - Лиана, архитектор и специалист по недвижимости, которая осталась жить с мужем-бразильцем в Америке. А вот Алина с Павлом после завершения его спортивной карьеры вернулись на Родину. Что же могло пойти не так?

«А что для вас измена?»

На самом деле тревожные звоночки можно было расслышать в откровенных интервью, которые изредка давала Алина - обычно в паре с Павлом.

- У нас были разные этапы в семейных отношениях, но мы проживали их достойно, - говорила в 2023 году жена Буре. - Не сжигали мосты и извлекали уроки, помогающие в кризисные моменты. Мы и сейчас откровенно разговариваем, чтобы вовремя принять нужные решения. Главное - искренность и умение быть самим собой.

А в 2024 году в соцсетях Алина вдруг начала публиковать отвлеченные размышления на тему измены, отвечая подписчицам.

- Просто помните, что жизнь продолжается! - писала она. - Во-первых, что для вас измена? Когда он подумал о ком-то или представил вместо вас другую? Или случайный секс? Или что-то больше? Мой вам совет: думайте больше о себе и о том, какой вы мир создаете для себя самой. А вообще идеальных браков не бывает!

Идеальных браков не бывает, все так. Поэтому в ноябре 2025 года Алина подала иск в Никулинский суд Москвы. СМИ обнаружили дело в категории «Споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей». Встречный иск от тогда еще мужа Павла Буре поступил к Алине в Хамовнический суд. Ответчиками по нему указаны супруга и окружное управление социального развития минсоцразвития Московской области. Категория дела - «Иные споры, возникающие из семейных отношений». Так стало понятно, что брак рушится, пара разводится, и впереди - дележка имущества (оценивается примерно в $70 млн, то есть в 5 млрд руб.) и, что самое печальное, детей.

Первое предварительное слушание состоялось в феврале 2026-го. Сторона Хасановой сразу заявила позицию: дети с рождения проживали с матерью и выражают желание остаться с ней. Но «для сохранения привычного для детей уровня жизни, доступа к качественному образованию и гармоничного развития» необходимо «справедливо разделить совместно нажитое имущество». Защитница жены хоккеиста Наталья Забрудская заявила, что приоритетом для доверительницы является определение места жительства детей с мамой.

- От предательства никто не застрахован, но это не моя потеря, а его! - заговорила в соцсетях Алина Буре, когда уже процесс стартовал.

А 13 июня Алина написала: «Сегодня нас официально развели». После чего подписчики засыпали ее кучей вопросов. Хасанова ответила на самые главные: дети останутся с ней, переезд в США не планируется, про алименты станет понятно позже, встречи Павла с отпрысками никто не ограничивает. А между делом заметила:

- Если бы Павел хотел сохранить свою семью, он бы это сделал любой ценой и думал не о своих амбициях, а прежде всего о будущем своих детей.

Детей пытались выкрасть?

Неприятная история произошла в начале этого года. Тогда Алина сообщила в соцсети о двух попытках, как она считает, похищения детей. Первая якобы случилась 19 января во время службы в храме на Крещение. Тогда незнакомый мужчина попросил у нее свечу, а потом попытался схватить детей. Когда это у него не получилось - дети стали уворачиваться, погнался за ними.

Вторая попытка имела место через два дня, 21 января. Пост об этом Алина снабдила кадрами с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен предполагаемый нападавший, и попросила других родителей быть внимательнее. Однако через некоторое время этот пост она удалила.