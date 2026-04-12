Пасхальные традиции звезд: от семейных застолий до храмов и дорогих куличей

Мария Погребняк: семейный уют за праздничным столом

Бывшая супруга футболиста Павла Погребняка, а ныне жена предпринимателя Игоря Головинского, опубликовала трогательный снимок. На фото многодетная мама запечатлена вместе с сыновьями, которые собрались за столом с пасхальными угощениями.

"Поздравляю всех со Светлым днем Пасхи! Пусть в ваших домах царят мир, радость, любовь и тепло. Желаю крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии и Божьей благодати. Христос Воскресе", — написала Мария.

Дмитрий Дибров: храм, ресторан и пасхальные забавы

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров накануне праздника посетил церковную службу, после чего отправился в ресторан в компании своей возлюбленной и друзей. За праздничным столом Дибров участвовал в традиционной пасхальной забаве — битье яиц — и, как он сам сообщил, одержал победу.

Бывшая супруга телеведущего Полина Диброва также накрыла праздничный стол. На опубликованных кадрах не было видно ее нынешнего избранника, бизнесмена Романа Товстика. Сама Полина подписала публикацию философскими словами о доме и семейных традициях.

"Дом там, где дети и твое сердце. Дома могут меняться, но уклад и душа остаются. Думала о многом, сервируя стол к праздничному завтраку, традиция неизменна, а стены иные", — написала она.

Григорий Лепс: молитва в храме

63-летний певец Григорий Лепс, который недавно расстался с молодой возлюбленной, провел праздник в церкви. Он опубликовал серию снимков из храма, на одном из которых запечатлен рядом со священнослужителем.

"Христос Воскресе, православные! Счастья, здоровья и благополучия! Божией помощи во всех делах! Спаси и сохрани", — написал артист.

Филипп Киркоров: роскошь и щедрые подарки

Филипп Киркоров, как всегда, отметил праздник с размахом. Певец приобрел куличи, стоимость каждого из которых, по некоторым данным, достигает 100 тысяч рублей. Кроме того, он преподнес дорогие подарки своим друзьям и коллегам. В число счастливчиков попали Ани Лорак, Сергей Лазарев, Игорь Крутой и Игорь Николаев.

Ани Лорак: тишина и скромное празднование

Сама Ани Лорак предпочла более камерный подход к празднику. Певица посетила храм, чтобы освятить угощения и поставить свечи. В своем блоге она опубликовала скромный фотоотчет и поделилась размышлениями о вере и внутреннем мире.

"Сегодня не хочется громких слов. Хочется тишины внутри. Иногда мы проходим через многое: мы теряем, сомневаемся, закрываемся, но все равно в какой-то момент находим в себе свет. Для меня Пасха — не только про традиции. Это про внутреннее возвращение к себе, к вере и тому, что важно по-настоящему", — написала исполнительница.

Маргарита Симоньян: слова о вере после тяжелых испытаний

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая в последнее время переживает потерю мужа Тиграна Кеосаяна и собственную борьбу с онкологическим заболеванием, также поздравила православных с праздником.