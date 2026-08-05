Пары с огромной разницей в возрасте: как Пугачева впервые почувствовала влечение к Галкину*, а Агузарова отдыхает с 22-летним парнем

Легенда российского рок-н-ролла Жанну Агузарову заметили на отдыхе в загородном отеле в компании молодого мужчины.

Как сообщают СМИ, спутником 64-летней певицы стал 22-летний Даниил Онищенко. Молодой человек занимается видеосъемкой и ведет блог о знаменитостях. А ранее он работал в одном из петербургских медиа.

Как рассказала одна из гостей отеля, артистка сохраняла спокойствие и вежливость при общении, но отказывала в просьбах сфотографироваться с гостями. Агузарова провела в комплексе три дня, посещала сауну и бассейн, и, как предполагают, воспользовалась другими процедурами для оздоровления.

Не исключено, что Жанну Агузарову и Даниила связывают романтические отношения. Разница в возрасте между ними составляет 44 года.

Впрочем, сейчас уже никого не удивишь возрастными различиями в парах, которые измеряются целыми поколениями. Давайте вспомним самые известные из них.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян – 44 года

В 2018 году стало известно о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко после 33 лет брака. Разрыв сопровождался скандальным разделом имущества на миллиард рублей и вызвал большой общественный резонанс, так как причина разрыва оказалась в романе юмориста со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Девушку обвинили в меркантильности, но позже она в интервью призналась, что отношения с Петросяном начались в 2013 году (ему тогда было 68, ей — 24), и к тому моменту он чувствовал себя одиноким в браке. О романе не знали даже близкие друзья и коллеги из «Кривого зеркала».

В 2019 году Петросян и Брухунова поженились, в 2020 году у них родился сын Ваган, а в 2023 году — дочь Матильда. Татьяна утверждает, что оба ребенка являются биологическими детьми Петросяна. И она выносила их самостоятельно.