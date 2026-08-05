Пары с огромной разницей в возрасте: как Пугачева впервые почувствовала влечение к Галкину*, а Агузарова отдыхает с 22-летним парнем

Легенда российского рок-н-ролла Жанну Агузарову заметили на отдыхе в загородном отеле в компании молодого мужчины.
Как сообщают СМИ, спутником 64-летней певицы стал 22-летний Даниил Онищенко. Молодой человек занимается видеосъемкой и ведет блог о знаменитостях. А ранее он работал в одном из петербургских медиа.
Как рассказала одна из гостей отеля, артистка сохраняла спокойствие и вежливость при общении, но отказывала в просьбах сфотографироваться с гостями. Агузарова провела в комплексе три дня, посещала сауну и бассейн, и, как предполагают, воспользовалась другими процедурами для оздоровления.
Не исключено, что Жанну Агузарову и Даниила связывают романтические отношения. Разница в возрасте между ними составляет 44 года.
Впрочем, сейчас уже никого не удивишь возрастными различиями в парах, которые измеряются целыми поколениями. Давайте вспомним самые известные из них.
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян – 44 года
В 2018 году стало известно о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко после 33 лет брака. Разрыв сопровождался скандальным разделом имущества на миллиард рублей и вызвал большой общественный резонанс, так как причина разрыва оказалась в романе юмориста со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
Девушку обвинили в меркантильности, но позже она в интервью призналась, что отношения с Петросяном начались в 2013 году (ему тогда было 68, ей — 24), и к тому моменту он чувствовал себя одиноким в браке. О романе не знали даже близкие друзья и коллеги из «Кривого зеркала».
В 2019 году Петросян и Брухунова поженились, в 2020 году у них родился сын Ваган, а в 2023 году — дочь Матильда. Татьяна утверждает, что оба ребенка являются биологическими детьми Петросяна. И она выносила их самостоятельно.
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян. Фото: Global Look Press
Александр Гордон и Алина Михайлова – 38 лет
Недавно 62-летний Александр Гордон женился на 24-летней художнице Алине Михайловой. И количество предыдущих браков и разница в возрасте не смущают телеведущего.
За два дня до регистрации отношений пара дала интервью Антону Красовскому, где Алина ответила на провокационный вопрос: «Как тебе с дедом?». Девушка ответила, что, в общем, интересно, но иногда бывает скучно.
Кстати, на вопрос о сроках знакомства молодожены ответили по-разному: Алина назвала два месяца, а Гордон — четыре года. Как выяснилось, они уже пытались построить отношения раньше.
Телеведущий отметил, что ему интересно общаться с молодыми девушками, так как он слушает их точку зрения на жизнь и каждый раз открывает для себя новые неожиданные вещи.
Александр Гордон и Алина Михайлова. Фото: соцсети
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский – 36 лет
В 1996 году в Сочи на кинофестивале состоялась первая встреча известного драматурга и режиссера Андрея Кончаловского и начинающей актрисы Юлии Высоцкой. Тогда им было 58 и 22 года соответственно. Причем в своих мемуарах Андрей Сергеевич признавался, что ночь страстной любви случилась сразу же после знакомства.
А потом Кончаловский пригласил Юлию в Стамбул, и она согласилась.
После этого пара стала неразлучной, Андрей развелся со своей четвертой супругой и женился на Высоцкой.
Несмотря на общественные пересуды, супруги вместе уже 30 лет. В 2019 году они обвенчались. У пары двое детей: дочь Мария и сын Петр. В 2013 году произошла трагедия: Андрей и Мария попали в аварию, после чего девочка впала в кому.
Родители не комментируют ее состояние до сих пор. Сын пары Петр же живет непубличной жизнью, редко появляется в соцсетях и увлекается живописью.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press
Егор Бероев и Анна Панкратова – 27 лет
Более двадцати лет Бероев был женат на Ксении Алферовой, но в его личной жизни произошли перемены. В 2023 году, работая над дебютным фильмом «Кукла», он нашел исполнительницу главной роли в лице восемнадцатилетней балерины Анны Панкратовой. И влюбился в нее с первого взгляда.
Среди близких ходили слухи, что развод с Алферовой произошел ради новой возлюбленной, но сам Бероев утверждал, что они расторгли брак уже в 2022 году и скрывали это четыре года.
Лишь в феврале 2026 года он сообщил о разрыве с Ксенией. В том же году актер официально женился на Анне.
Ходят слухи, что молодая жена Егора Бероева беременна, но пока влюбленные не подтверждали этот факт.
Егор Бероев и Анна Панкратова. Фото:«Комсомольская правда»
Надежда Бабкина и Евгений Гор – 30 лет
В 2003 году отношения 53-летней Надежды Бабкиной и 23-летнего Евгения Гора встретились с недоверием окружающих. Многие считали, что начинающий певец познакомился с певицей на конкурсе лишь для того, чтобы использовать ее славу для собственного продвижения. Но пара вместе уже 23 года.
Гор несколько раз предлагал Бабкиной жениться, но она отказывалась. После предательства в прошлом браке певица не хотела больше ставить себя на второй план и не могла доверять мужчинам.
Они остановились на нестандартном формате — гостевом браке.
«Мы не лезем в личное пространство и профессиональную деятельность друг друга», — поясняла Бабкина.
Периодически ходят слухи о разрыве пары, однако они до сих пор вместе – назло всем сплетникам.
Надежда Бабкина и Евгений Гор. Фото: Global Look Press
Алла Пугачева и Максим Галкин* - 27 лет
Когда говорят о большой разнице в возрасте, где женщина старше, прежде всего, вспоминают брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Они познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар». Причем по легенде, их друг другу представил тогдашний муж Примадонны Филипп Киркоров.
Знаковым для звездных супругов стал медленный танец на дне рождения общего друга Петра Шаболтая.
«Появилось ужасное сексуальное влечение. Я от себя даже не ожидала», - вспоминала Алла Борисовна в одном из своих интервью.
А через несколько дней Галкин* позвонил Пугачевой, и все завертелось. С тех пор они вместе. В этом союзе на свет появились Лиза и Гарри.
Ради мужа, не принявшего новую роль России в мировой повестке, Алла Борисовна оставила Родину, своего зрителя и теперь живет на Кипре рядовой жизнью пенсионерки.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
Татьяна Буланова и Валерий Руднев – 19 лет
В 2019 году подруга Татьяны Булановой Анна Семенович познакомила ее с Валерием Рудневым. Пошутила, что это завидный жених.
В ответ на это певица лишь усмехнулась, потому что не одобряла союзы с большой разницей в возрасте. А Валерий был на 19 лет моложе ее. Однако разница в возрасте не стала помехой для близких отношений.
В июне 2023 года пара сыграла свадьбу, и Татьяна впервые в жизни взяла двойную фамилию Буланова-Руднева. Супруги живут в Санкт-Петербурге и Москве соответственно, но, по словам певицы, расстояние лишь подогревает их любовь. Татьяна даже не против снова стать мамой, если это будет желание Валерия.
Татьяна Буланова и Валерий Руднев. Фото: соцсети
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров – 16 лет
В 2013 году Лера Кудрявцева познакомилась с хоккеистом Игорем Макаровым, ставшим ее третьим мужем. Ведущая не ожидала, что знакомство с парнем на 15 лет моложе перерастёт в долгосрочные отношения.
После свадьбы она переехала из Москвы в Санкт-Петербург ради мужа и полностью посвятила себя семье. В 2018 году у пары родилась дочь.
Однако со временем Кудрявцева всё чаще жаловалась на Макарова. В 2025 году она объявила о его проблемах с алкоголем и намерении развестись, но позже передумала.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press
Хоккеист прошел курс реабилитации и пообещал исправиться. В июне 2026 года пара отпраздновала 13 лет совместной жизни и опубликовала совместные фотографии. Так супруги показали, что их отношения восстановились.
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