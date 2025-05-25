Откуда взялись шрамы на теле у Шэрон Стоун, Харрисона Форда и других звезд

Как говорят, шрамы украшают мужчин: брутальность, опасность, следы мужественности - вот это все. Ну и вообще, некая изюминка внешности. Определенный шарм. А как с девушками?

Для многих рубцы на коже становятся настоящей проблемой и источником комплексов. Популярная стендап-артистка Ольга Малащенко признавалась, что ни одного свидания не проходило без бестактных вопросов мужчин про ее шрам от ожога на груди - теперь она скрывает микродефект под платьями. А как с актерами? Ведь не всегда им приходится играть грубо маскулинных персонажей, иногда и роли нежных и чувственных персонажей подкидывают.

Шрам в таком случае может быть лишним. Но куда интереснее, как и где знаменитости обзавелись этими «следами судьбы». В обзоре «Телепрограммы» - несколько известных артистов и представителей шоу-бизнеса и их истории.

Джейсон Момоа