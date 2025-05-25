Откуда взялись шрамы на теле у Шэрон Стоун, Харрисона Форда и других звезд

Как говорят, шрамы украшают мужчин: брутальность, опасность, следы мужественности - вот это все. Ну и вообще, некая изюминка внешности. Определенный шарм. А как с девушками?
Для многих рубцы на коже становятся настоящей проблемой и источником комплексов. Популярная стендап-артистка Ольга Малащенко признавалась, что ни одного свидания не проходило без бестактных вопросов мужчин про ее шрам от ожога на груди - теперь она скрывает микродефект под платьями. А как с актерами? Ведь не всегда им приходится играть грубо маскулинных персонажей, иногда и роли нежных и чувственных персонажей подкидывают.
Шрам в таком случае может быть лишним. Но куда интереснее, как и где знаменитости обзавелись этими «следами судьбы». В обзоре «Телепрограммы» - несколько известных артистов и представителей шоу-бизнеса и их истории.
Джейсон Момоа
Фото: Imadge Press Agensy/Global Look Press
Один из главных бруталов Голливуда, гавайская звезда «Аквамена» 12+ и «Игры престолов» Джейсон Момоа словно бы соткан из шрамов и высечен из травм. Такому громиле исполосованная кожа уж точно только к лицу. И актер умело научился этим пользоваться - и в «Конане-варваре» 18+, и в «Игре престолов» для усугубления образа шрам дорисовывали на щеку и лоб! Что ни роль, то лютый мужичище. Тем временем история шрама, пересекающего мохнатую бровь актера, вовсе не романтичная.
«Визитную карточку» Джейсон приобрел во время... пьяной драки в баре. Дело было в 2008 году, когда актер отдыхал в одном из американских пабов, но кто-то из гостей решился вступить с ним в перепалку. Спорщик оказался настолько смелым, что разбил об голову Момоа бокал - так и появился шрам на левой брови. Да не простой: в ходе реконструктивной операции Джейсону в общей сложности наложили 140 швов, а напавшего осудили на 5 лет.
Харрисон Форд
Фото: AdMedia/Global Look Press
Ветеран Голливуда имеет весьма приличный шрам на подбородке - такие случаются после сильного рассечения у боксеров или хоккеистов. На фотографиях времен молодости этой отметины нет. Вокруг происхождения этого рубца существует целая мифологическая вселенная: одни говорят про драку, о которой не хочет вспоминать актер, другие - про неудачные тренировки с хлыстом (!), фанаты «Звездных войн» уверены, что Хан Соло получил ранение световым мечом джедая.
Если быть внимательным к карьере артиста, то можно заметить шрам уже в картине «Время убивать» 1967 года - задолго до фантастической франшизы про повстанцев в космосе. А реальная история возникновения травмы весьма банальна - ДТП, в которое попал Харрисон в 22 года в 1964 году. В результате автокатастрофы актера болтануло об руль - мягкую ткань под губой пробило.
Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Henry MCGEE/Global Look Press
Казалось бы, ну зачем комплексовать красавице Кэтрин Зете-Джонс? Потрясающая внешность, шикарная грудь, популярность, деньги... Но особенности внешности вгоняли актрису в настоящую депрессию. Сначала она сильно огорчалась из-за сломанного случайно носа, а затем - ухода Майкла Дугласа, а еще долго скрывала причину следа на шее. Только когда знаменитости удалось принять себя, стало известно, откуда появился шрам. Ничего особенного, но и ничего приятного.
- Мне делали трахеотомию - втыкали в горло трубку, чтобы я могла дышать, - вспоминала актриса. - Остался шрам, и я его не стыжусь.
По поводу незначительного рубца Кэтрин острит весьма по-черному: «В могиле от гладкого горла нет никакой пользы».
Шэрон Стоун
Фото: Lan Gavan/Global Look Press
Звезда «Основного инстинкта» получила заметный шрам на шее после падения с лошади в детстве. Позже актриса признавалась, что хирурги буквально выстраивались к ней в очередь, чтобы «помочь» (на самом деле, пропиариться на звезде и срубить денег) - всех знаменитая блондинка отшивала, потому что принципиально выступает за естественное старение. Но ради удаления шрама решила все же сделать исключение.
- Вы не представляете, какое количество пластических хирургов пытались навязать мне подтяжку лица! - сокрушалась Стоун. - Это неэтично, потому что клятва Гиппократа запрещает нанесение вреда, а подобные операции могут оказаться пагубными. Это плохо.
Конечно, если это нужная и уместная процедура, тогда да, сделайте. Например, когда в 20 лет я упала с лошади, у меня на шее остался шрам. И потом я его убрала. Я не хочу быть «нестареющей красавицей».
А ведь то самое катание на лошади могло оставить публику без прекрасной артистки, а Шэрон - без «Золотого глобуса» и «Эмми»: на полном ходу она въехала в натянутую веревку для белья, которая едва не перерезала ей горло.
Кейли Куоко
Фото: D.Long/Global Look Press
Звезда ситкома про физиков-теоретиков «Теория большого взрыва» 18+ Кейли Куоко - играет симпатичную и максимально далекую от науки соседку Пенни - тоже любит покататься на лошади. И после неудачного падения... чуть не лишилась ноги! Дело было в 2010 году, в разгар съемок того самого культового сериала про физиков: во время занятий верховой ездой Кейли свалилась с лошадки, которая испугалась и наступила актрисе на ногу.
Фото: Michael GERMANA/Global Look Press
Итог был прискорбным - не то что съемки комедийного проекта (в определенный момент гонорары артистов достигли 1 млн долларов за серию!), да и сохранность ноги встала под угрозу. Врачи предлагали ампутацию, но ногу удалось сохранить. Съемки продолжились, художники постарались так, что даже гипса не было видно на съемках.