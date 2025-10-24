Откуда пошли разговоры о свадьбе Тимати с Валентиной Ивановой, как Ксения Собчак оскорбила Анастасию Решетову и почему рэпер расстался с Аленой Шишковой

Свадьба Тимати — слухи о предстоящем бракосочетании рэпера Тимати (Тимура Юнусова) с его нынешней избранницей Валентиной Ивановой. Ни одну из своих возлюбленных музыкант так и не пригласил в ЗАГС.
При этом детали предстоящей свадьбы Тимати раскрыл продюсер Сергей Дворцов. По его версии, мероприятие будет соответствовать имиджу артиста — с VIP-гостями, дорогими нарядами и помпезной организацией.
Продюсер подчеркнул, что, несмотря на активное окружение поклонниц, рэпер сохраняет верность невесте и намерен построить крепкую семью.
"В своем возрасте он осознает ценность надежной партнерши", — заключил Дворцов.
Если такое случится, то это будет настоящим чудом, поскольку еще никому из женщин Тимати не удавалось подвести его к венцу. Своих прежних избранниц — моделей Анастасию Решетову и Алену Шишкову — рэпер оставлял сразу же после рождения детей.
Давайте вспомним и их истории.
Знакомство Тимати с Аленой Шишковой
В 2012 году Тимати познакомился с вице-мисс России, моделью Аленой Шишковой. Знакомство пары произошло во время съемок клипа Тимати.
Среди всех девушек на площадке внимание артиста привлекла именно Алена — единственная, кто отказался надевать откровенный наряд для участия в проекте.
Тимур нашел контакты модели и начал виртуальное общение с ней. Девушка охотно вела переписку, но сознательно избегала телефонных разговоров и личных встреч в течение трех месяцев, желая убедиться в серьезности его намерений.
Алена Шишкова. Фото: Global Look Press
Развитие их романа
С 2013 года пара начала регулярно появляться на публичных мероприятиях вместе, однако официально свои отношения Тимур Юнусов и Алена Шишкова не комментировали. Весной 2014 года стало известно, что рэпер впервые стал отцом. Как выяснилось, пара сознательно скрывала беременность Алены от посторонних.
Узнав о предстоящем рождении ребенка, Тимур организовал переезд возлюбленной в Доминиканскую Республику, к своей матери Симоне. Именно там на свет появилась их дочь Алиса.
Таким образом Юнусов стремился оградить Шишкову от внимания общественности, переживаний и стресса, обеспечив ей спокойную атмосферу для отдыха и подготовки к родам.
Причины расставания Тимати и Алены Шишковой
Спустя год после рождения дочери пара Тимати и Алены Шишковой распалась. А свои отношения они так и не узаконили. В качестве ключевой причины расставания рассматривалась возможная измена артиста с экс-участницей конкурса "Мисс Россия" Анастасией Решетовой.
Параллельно появлялась информация о том, что сама Шишкова в этот период проводила время с футболистом Антоном Шуниным. По данным источников, они даже отдыхали вместе в Италии, в то время как Тимати занимался финансовым обеспечением дочери.
Алена Шишкова. Фото: Global Look Press
При этом Алена не снимала с себя ответственности за неудавшиеся отношения. Шишкова обвиняла себя в инфантилизме.
"Я должна быть в отношениях более терпимой, серьезной, относится к человеку с пониманием. В моих отношениях не было такого, что я терпела, обычно терпели меня.
Потому что я в отношениях ребенок. Старалась не капризничать, но все равно мне не достает терпения. Если мне что-то не нравится, могу высказать человеку все, что о нем думаю. Чужих людей не обижаю, а близкие попадают под горячую руку", — поясняла Алена.
Также Алена Шишкова признавалась, что ревновала Тимати. По ее словам, это чувство разрушает отношения, но без него тоже сложно обойтись. Как отмечала Алена, даже если она и не показывала ревность в открытую, но очень переживала все в душе.
Первые встречи Тимати с Анастасией Решетовой
Говоря о своем романе с Тимати, Анастасия Решетова уверяла, что их отношения начались уже тогда, когда он был свободен.
"Нас познакомила подруга. Ничего особенного не произошло. Просто с первого дня стало понятно, что мы будем вместе" — признавалась Анастасия в эфире YouTube-шоу "Пятница с Региной".
Тайна окутывала отношения пары с самого начала. Даже родные Анастасии не подозревали о ее связи с музыкантом. Общественность воспринимала этот союз как фикцию: одни видели в нем пиар, другие — корыстный умысел модели, соблазненной деньгами и славой артиста.
Как развивался их роман
И действительно, в социальных сетях было заметно, что рэпер не жалел денег на подарки своей новой спутнице: в 2016 году пользователи увидели дорогое кольцо, а через год — автомобиль ценой 10 миллионов рублей.
Их отношения постепенно становились все более серьезными: Настя появлялась в домашних фото лидера Black Star, участвовала в его клипе. На Премии Муз-ТВ пара впервые открыто показала свои отношения, что сразу же вызвало споры в интернете о том, какая избранница — Алена Шишкова или Анастасия Решетова — больше подходит Тимати.
Нередко Анастасии приходилось бороться с нападками коллег артиста по шоу-бизнесу. Так, однажды свои пять копеек вставила Ксения Собчак.
Будучи ведущей церемонии Премии Муз-ТВ, она публично высказала уничижительные замечания в адрес модели: "Господи! Бедная Симона Яковлевна! Что же она должна чувствовать? Вырастет мальчик, малыш маленький, и с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас", — заявила тогда Собчак.
Тимати не стал замалчивать произошедший инцидент, высказавшись уже после завершения церемонии. Он подверг резкой критике все мероприятие в целом, подчеркнув, что его ведущие ежегодно демонстрируют "беспардонное» поведение".
Анастасия же отреагировала сдержанно, осознавая, что в статусе спутницы известного рэпера ей предстоит постоянно сталкиваться с необоснованной критикой недоброжелателей.
"Один из самых полезных навыков — это умение быстро забывать все плохое: не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу. Не стоит тащить разный хлам в свою душу", — высказывалась модель.
Когда рэпер и манекенщица стали жить вместе, тема брака оказалась в центре внимания. Еще осенью 2018-го загадочное фото Насти с кольцом на "свадебном" пальце взволновало поклонников. В тот период как из рога изобилия посыпались поздравления с помолвкой, которую сами влюбленные не подтверждали.
Интрига разрешилась в новогоднюю ночь: под сводами Эйфелевой башни музыкант предложил руку и сердце своей спутнице. Парижские фото в соцсетях убедили всех в скорой свадьбе, однако этой информации так и не суждено было появиться.
Осенью 2019 года в московской частной клинике произошло радостное событие: у Анастасии родился сын. Супруги дали ребенку имя Ратмир — в знак памяти о друге рэпера, трагически погибшем в автокатастрофе. Этот поступок звездной семьи нашел особый отклик в сердцах их поклонников.
Как расставались Тимати и Анастасия Решетова
Однако через некоторое время фанаты рэпера начали подозревать, что в его отношениях со второй половиной не все ладно. И оказались правы. В соцсетях Анастасии появилось сообщение, что год после рождения ребенка стал для пары проверкой на прочность, однако они не прошли эту проверку.
Решетова поясняла, что они с Тимати были лучшими друзьями, любовниками, партнерами, но ничто не вечно под луной.
"Я изменилась, мои взгляды тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть", — писала Анастасия в своих соцсетях.
Поклонники так и не узнали истинных причин расставания, что породило множество предположений. Многие возложили вину за прекращение отношений на Симону Юнусову. В соцсетях появлялись комментарии, что, мол, Тимати на самом деле женат на маме.
Впоследствии Анастасия все же призналась, что они с экс-возлюбленным причинили друг другу много боли. Она намекала и на предательства со стороны второй половины. Но Решетова отмечала, что счастлива, что перевернула эту страницу. Отношения с Тимати она называла нездоровыми.
Тем не менее влюбленные сохранили теплые отношения друг с другом и вместе воспитывают сына Ратмира.
Тимати и Валентина Иванова
До апрельского выхода в свет 2022 года с Тимати Валентина Иванова оставалась малоизвестной фигурой. Однако их совместное появление мгновенно привлекло внимание публики к стройной брюнетке в элегантном наряде.
Стало известно, что роман пары начался в начале года. Еще в феврале рэпер подарил возлюбленной кольцо, что породило слухи о скорой помолвке. Хотя официальных заявлений от пары не последовало.
Отношения развивались в закрытом формате — молодые люди вместе путешествовали, но так и не афишировали свою связь. Однако подписчикам удалось вычислить их по похожим локациям.
Как только тайное стало явным, Тимати начал появляться с Валентиной на публичных мероприятиях, вызвав активное обсуждение тех, кто ранее не знал о новой избраннице артиста.
Сначала пара посетила концерт самого Тимура Юнусова, затем вместе с матерью рэпера побывала на дне рождения Филиппа Киркорова. Знаковым моментом стало одобрение со стороны матери Тимати, которая тепло отнеслась к модели — в отличие от предыдущих пассий сына. Эта особенность дополнительно усилила интерес к личности Ивановой.
И действительно, строгая Симона настолько благосклонно приняла новую возлюбленную музыканта, что при рождении дочери Эммы перерезала пуповину.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: соцсети
Рождение дочери Эммы
Эмма появилась на свет в августе 2025 года.
Но уже через пару недель после ее рождения артист оказался в эпицентре скандала из-за празднования своего 42-летия на роскошной турецкой яхте. В соцсетях его назвали абьюзером.
"Нарцисс, абьюзер, ред флаг и так далее — это все я. Бегите, пока не поздно, согласен. А то будете просиживать свою жизнь в этих комментариях, пока я просто живу свою", — ответил на этот выпад Тимати.
Его избранница тоже подверглась нападкам — подписчики критиковали ее за то, что она так и не вышла замуж за отца своего ребенка.
В ответ на это Валентина Иванова заметила, что ни официальный брак, ни дети не дают никаких гарантий от расставаний.
И вот теперь, похоже, лед тронулся. В соцсетях появляются слухи о готовящемся торжестве. Посмотрим, насколько правдивыми они окажутся.