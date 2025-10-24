Откуда пошли разговоры о свадьбе Тимати с Валентиной Ивановой, как Ксения Собчак оскорбила Анастасию Решетову и почему рэпер расстался с Аленой Шишковой

Свадьба Тимати — слухи о предстоящем бракосочетании рэпера Тимати (Тимура Юнусова) с его нынешней избранницей Валентиной Ивановой. Ни одну из своих возлюбленных музыкант так и не пригласил в ЗАГС.

При этом детали предстоящей свадьбы Тимати раскрыл продюсер Сергей Дворцов. По его версии, мероприятие будет соответствовать имиджу артиста — с VIP-гостями, дорогими нарядами и помпезной организацией.

Продюсер подчеркнул, что, несмотря на активное окружение поклонниц, рэпер сохраняет верность невесте и намерен построить крепкую семью.

"В своем возрасте он осознает ценность надежной партнерши", — заключил Дворцов.

Если такое случится, то это будет настоящим чудом, поскольку еще никому из женщин Тимати не удавалось подвести его к венцу. Своих прежних избранниц — моделей Анастасию Решетову и Алену Шишкову — рэпер оставлял сразу же после рождения детей.

Давайте вспомним и их истории.

Знакомство Тимати с Аленой Шишковой

В 2012 году Тимати познакомился с вице-мисс России, моделью Аленой Шишковой. Знакомство пары произошло во время съемок клипа Тимати.

Среди всех девушек на площадке внимание артиста привлекла именно Алена — единственная, кто отказался надевать откровенный наряд для участия в проекте.

Тимур нашел контакты модели и начал виртуальное общение с ней. Девушка охотно вела переписку, но сознательно избегала телефонных разговоров и личных встреч в течение трех месяцев, желая убедиться в серьезности его намерений.