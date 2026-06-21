«Отец продал корову, чтобы я поехал в Москву»: каким был в жизни Валерий Золотухин

Легенда Театра на Таганке, друг Владимира Высоцкого, писатель и артист - это все про Валерия Золотухина, которого вся страна узнала после роли красноармейца Петьки Трофимова в «Пакете», а полюбила после образа шебутного Бумбараша. «Телепрограмма» подготовила фотополосу памяти ко дню рождения артиста.

Валерий Золотухин родился 21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток Алтайского края в многодетной семье Сергея и Матрены Золотухиных. Отец будущего артиста в 20-е годы возглавлял комитет бедноты, через несколько месяцев после рождения сына ушел на фронт, а после возвращения домой стал руководить колхозом. Золотухин окончил школу с серебряной медалью. После участия в художественной самодеятельности решил идти в сторону актерства - и отправился в Москву поступать в ГИТИС. Отец парня продал корову, чтобы собрать денег на поездку. На вступительных Валерий пел и танцевал гопак, за что был принят на факультет музыкального театра. В институте ему помогли устроиться в Театр имени Моссовета.

В 60-х Театр на Таганке был главной визионерской точкой притяжения страны. И, увидев постановку Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана», Золотухин решил, что ему нужен этот театр. Добился просмотра у самого худрука, показал отрывки из оперетт и был принят в труппу. Там и прослужил до конца дней, играя не всегда главные, но всегда ключевые роли: Грушницкого («Герой нашего времени»), Лопухова («Что делать?»), Самозванца («Борис Годунов»).Сразу после окончания ГИТИСа начал сниматься в кино. И удачно.

Дебют в «Пакете», потом яркая роль в «Интервенции» с Владимиром Высоцким, затем главная роль участкового в «Хозяине тайги» и, конечно, бенефисный «Бумбараш» - исторический мюзикл, где Золотухин сыграл демобилизованного с фронта во времена Гражданской войны разбитного бойца Бумбараша. Валерий Сергеевич продолжал сниматься - и в последних ролях («Дневной Дозор», «Черная молния») явил особую грань таланта: не петь и плясать, а выдавать отцовскую интонацию.

Золотухин писал рассказы, был членом Союза писателей Москвы. Первой женой артиста была коллега Нина Шацкая - в этом браке родились сын Денис (1969 г. р.), ставший священником. Второй женой стала другая актриса - Тамара Гусева, у пары родился сын Сергей (1979 г. р.), ставший барабанщиком группы «Мертвые дельфины». В 90-е годы Валерий Сергеевич начал жить с молодой актрисой Ириной Линдт, в 2004 году она родила артисту сына Ивана.