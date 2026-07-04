От Таганрога до ГИТИСа: как стриптизер и двоечник Павел Деревянко покорил Россию к 50 годам

Талантливый, харизматичный, пластичный и эротичный. И в космос летал, и под арестом был, и на крипте миллионы терял. Павел Деревянко - один из самых высокооплачиваемых и востребованных российских артистов.

2 июля Павлу исполнилось 50 лет - и «Телепрограмма» бегло прошлась по творческой и личной биографии артиста.

После школы было кулинарное училище, где на практике Павел чистил картошку в столовой, но и там не задалось: «Один раз меня поставили картошку жарить - ну и выгнали потом из училища».

Зато занятия в театральной студии «Лестница» дали плоды. Получив аттестат в вечерней школе, Деревянко поступил в Таганрогское театральное училище, но через год ушел и оттуда (а еще пробовал учиться на парикмахера). Активно посещал спортзал - и устроился в начале 90-х стриптизером.

Паша родился 2 июля 1976 года в Таганроге (Ростовская область) в семье заводских рабочих «Красного котельщика» - оставался на второй год, школу не любил, особенно точные науки и предметы, где надо считать. Однако от маргинального будущего спас спорт: занимался рукопашкой, карате, «Русским стилем», занимал призовые места.

- Я сидел на первой парте, и иногда на меня накатывало: «Ну давай уже, слушай, понимай, хватит рисовать картинки», - вспоминал артист.

В 20 лет переехал в Москву (посоветовал Влад Ветров, который видел работы начинающего актера в театральном училище), где загремел под суд за распространение запрещенных веществ.

- У меня год условно, и это большое чудо, что меня не выгнали из института! - рассказывал Павел.

В тот момент Деревянко учился в ГИТИСе - у Леонида Хейфеца. Первая роль в кино случилась в 2001 году, сразу после окончания ГИТИСа, - и сразу главная: в мелодраме «Ехали два шофера» 18+.

Потом были и блестящие работы в театре (РАМТ, Моссовета и др.). И множество фильмов и сериалов, среди которых «Штрафбат» 16+, «Брестская крепость» 18+, «Гоголь» + 18, «Беспринципные» 18+ и др. А после фурора, который произвел сериал «Домашний арест» 18+, в одном из провинциальных городов Павлу на полном серьезе предложили баллотироваться в градоначальники.

Павлу приписывали романы с Олесей Судзиловской, Аглаей Тарасовой, Еленой Князевой, Яной Кошкиной и многими другими красотками русского кино. Но серьезные отношения у актера были с юристом Дарьей Мясищевой, которая в 2010 году родила ему дочь Варвару, а в 2014 году - еще одну дочь Сашу.

В 2020 году Павел и Дарья окончательно разошлись, а в 2025 году он женился на Зое Коровиной (Фуць), которая на 13 лет моложе. Артист сделал предложение на футбольном мачте любимого «Динамо». Так и живут с тех пор. С чем - помимо юбилея - и поздравляем!