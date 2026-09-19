От Селигера до Костромской области: где Макеева, Рудковская и другие звезды искали грибы в сентябре

Оксана Самойлова

Блогер с мамой побывала в лесах дальнего Подмосковья после сентябрьских дождей. Они вдвоем охотятся за грибами последние лет десять. Самойлова хвастается: «Это самый удачный поход в моей жизни за грибами.

И нам сказали, что грибы только начинаются. Так что все, кто любит грибные истории, готовьте корзиночки! В итоге мы собрали две корзины боровиков и ведро лисичек. Еще было очень много моховиков. Но мы так избаловались в этом чудесном лесу, что их не брали».

Анастасия Макеева

Актриса ходила по грибы на отдыхе. Макеева поделилась впечатлениями, собрав два ведра лисичек: «Обожаю тверские леса, есть в них что-то особенное: тишина, невероятный запах хвои, мха и травы.

И, конечно, просыпается азарт грибника, когда замечаешь среди зелени очередную рыжую красавицу. Заехав к друзьям на Селигер, мы не смогли удержаться и отправились в лес за лисичками». Грибы звезда увезла домой - жарила с картошкой и варила суп.

Екатерина Стриженова

Телеведущая съездила за грибами с мужем Александром. Супруги - грибники со стажем, каждые свободные выходные в августе и сентябре они в лесу. На фото - добыча из леса в Переславле-Залесском. «Грибов мало, - посетовала Екатерина. - Но мы набрали три корзины: в основном подберезовики, несколько белых и маслята. Тихая охота превратилась в громкую радость, когда мы вышли на поляну с грибами!» Хозяйка и супчик грибной мужу сварила, и на зиму заморозила.

Лариса Рубальская

Поэтесса не стала хитрить и выставлять себя знатной грибницей - сама нашла с десяток, а остальные докупила у дачников. И сделала заготовки из белых грибов на зиму - наморозила. Обещает варить супы.

Яна Рудковская

Яна собирает грибы с детства и очень это дело любит. Когда подписчики усомнились, что это все она собрала сама, продюсер прикрепила видеоролик. «Это же удовольствие - собирать самой. Почти каждый год жду это время», - сообщила Яна. И поспорила с подписчиками, которые начали ее учить: мол, грибы срезают. По мнению Рудковской, правильнее всего гриб выкручивать.

Свой урожай Рудковская и ее друзья собрали под деревней Асташово в Костромской области, где сейчас целые поляны подберезовиков и подосиновиков.