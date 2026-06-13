От разведчика до «Доживем до понедельника»: Игорь Старыгин, Анна Ардова и пять жен одной легенды

Самый утонченный и изящный из мушкетеров - Арамис, так горячо любимый зрителями, - это, конечно, Игорь Старыгин. Актер с рязанскими корнями, который запросто мог бы сойти за своего во Франции эпохи Людовика XIII, был и в жизни человеком большого вкуса и деликатно скрываемого ума и проницательности.

Игорь родился 13 июня 1946 года. Его дедушка (сотрудник НКВД) и бабушка были из Рязанской области, а вот родители уже жили в Москве: папа был гражданским летчиком, мама - кассиром. Внук хотел быть похожим на деда, любил играться с его пистолетом, обожал детективы и сам хотел стать разведчиком. Но попал в театральную студию.

- Может быть, не сам процесс лицедейства, а в большей мере процесс подготовки меня привлекал, - признавал он потом. - Девочки шили костюмы, мы с пацанами мастерили декорации. У нас была приятная, как сейчас говорят, тусовка.

Старыгин подумывал о юрфаке МГУ. Но поступил в ГИТИС, который окончил в 1968 году. Первую роль сыграл в 1967 году, дебютировав в драме «Возмездие» 18+ по мотивам симоновского романа «Солдатами не рождаются». Он сыграл адъютанта Рыбочкина.

А первой значительной работой стал Костя Батищев (на фото) - циник, красавец и неформальный лидер класса в «Доживем до понедельника» 12+, лучшем фильме 1968 года по опросу журнала «Советский экран». Так пришла первая известность.

После института артист начал активно сниматься и играл в лучших театрах Москвы (МТЮЗ, Моссовета, «У Никитских ворот», МХАТ им. Горького), и все же в зрительских сердцах он навсегда отпечатался в образе Арамиса - одного из мушкетеров короля.

Кто лучше подходил на эту роль в мюзикле «Д'Артаньян и три мушкетера»? Только он - бесконечно интеллигентный и утонченный, сдержанный и очаровательный Игорь Старыгин (озвучил его Игорь Ясулович).

Безусловный оpus magnum артиста, будто родившегося в ту самую эпоху.Актер был женат пять раз: на однокурснице Людмиле Исаковой, коллеге по ТЮЗу Мире Ардовой (Анна Ардова - его падчерица), танцовщице Ирине Прутовой, продюсере Татьяне Сухачевой и фотографе Екатерине Табашниковой. Единственная дочь Анастасия родилась в 1978 году от брака с Ардовой.

20 сентября 2009-го 63-летнего актера сразил инсульт, после которого он не смог восстановиться. Он ушел из жизни 8 ноября того же года и был похоронен на Троекуровском кладбище. Единственному внуку актера Арсению Зайцеву в этом году исполняется 23. Парень любит лошадей и занимается конным спортом.