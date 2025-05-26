От "Дома-2" до "Смехопанорамы" с Петросяном: пять самых рейтинговых шоу, утративших свою популярность

Публикация Teleprogramma.org "Знакомые лица, интриги и коалиции: почему не выстрелил второй сезон "Сокровищ императора" вызвала немало откликов у наших читателей. Многие из них были не согласны с мнением автора о том, что продолжение проекта "Сокровища императора" уступало прошлогоднему сезону.

Пока читатели дискутируют на эту тему, предлагаем вам вспомнить те шоу и передачи, которые когда-то гремели в народе, но потом либо потеряли свои рейтинги, либо вообще канули в лету.

"Последний герой"

Из шинели «Последнего героя» вышли и те самые «Сокровища императора», и «Звезды в джунглях», и «Выжить в Дубае», и многие другие проекты подобного рода. Программа создавалась по международной франшизе "Выживший".

Шоу, в котором участники борются за выживание на необитаемом острове, выдержало шесть сезонов на Первом канале и было перезапущено на ТВ-3.

Первым ведущим реалити стал актер и режиссер Сергей Бодров. Один из сезонов вела Ксения Собчак.