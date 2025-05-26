От "Дома-2" до "Смехопанорамы" с Петросяном: пять самых рейтинговых шоу, утративших свою популярность

Публикация Teleprogramma.org "Знакомые лица, интриги и коалиции: почему не выстрелил второй сезон "Сокровищ императора" вызвала немало откликов у наших читателей. Многие из них были не согласны с мнением автора о том, что продолжение проекта "Сокровища императора" уступало прошлогоднему сезону.
Пока читатели дискутируют на эту тему, предлагаем вам вспомнить те шоу и передачи, которые когда-то гремели в народе, но потом либо потеряли свои рейтинги, либо вообще канули в лету.
"Последний герой"
Из шинели «Последнего героя» вышли и те самые «Сокровища императора», и «Звезды в джунглях», и «Выжить в Дубае», и многие другие проекты подобного рода. Программа создавалась по международной франшизе "Выживший".
Шоу, в котором участники борются за выживание на необитаемом острове, выдержало шесть сезонов на Первом канале и было перезапущено на ТВ-3.
Первым ведущим реалити стал актер и режиссер Сергей Бодров. Один из сезонов вела Ксения Собчак.
Сергей Бодров в шоу "Последний герой"
Несмотря на смену локаций и ведущих, суть шоу оставалась неизменной — выжить любой ценой и получить призовой фонд в размере нескольких миллионов рублей. Участники, отрезанные от цивилизации, были вынуждены бороться за еду и выживание, иногда выходя за пределы своих возможностей.
Скепсис зрителей по поводу реалистичности условий на проекте усилился с появлением звездных участников, начиная с третьего сезона. Однако, вопреки распространенному мнению, герои программы не жили в пятизвездочных отелях между съемками.
Более того, съемочной группе было запрещено есть, курить и пользоваться телефонами в присутствии участников, чтобы не создавать им дискомфорт.
"Дом-2"
Когда реалити-шоу "Дом-2" только появилось в эфире, его смотрели даже мои родственники. Для начала 2000-х такой формат был прорывным и вызывал большой интерес. Ведь в парах, бесконечно выясняющих отношения, которые испытывали страсть, ревновали друг друга, ругались, люди узнавали себя.
Реалити сделало звезд из простых парней и девушек: Ольги Бузовой, Степана Меньщикова, Виктории Бони, Романа Третьякова и многих других участников.
"А ты знаешь, что Меньщиков изменил Водонаевой?" — раздавалось у подъездов. "А она что?", "А он?" А можете ли назвать хоть одно имя нынешних участников телестройки?
Первыми ведущими реалити были Ксения Собчак и Ксения Бородина. Потом Собчак ушла. Много лет телестройку также вела Ольга Бузова.
Ксения Собчак и Ксения Бородина в 2004 году на съемках реалити-шоу "Дом-2"
Ведущие программы часто заявляли о 40 миллионах зрителей, но это уже давно не соответствует действительности. Ведь рано или поздно все приедается, эффект новизны пропадает…
Согласно данным Mediascope, "Дом-2" больше не входит даже в сотню самых популярных программ российского телевидения. Даже повторы старых сериалов на каналах набирают больше просмотров.
В настоящее время количество участников увеличилось, появились новые съемочные площадки на Сейшелах и в Подмосковье, а также отдельные зоны для семейных пар. Бывшие участники постоянно возвращаются, чтобы участвовать в новых сезонах. Но, несмотря на все эти изменения, рейтинги продолжают падать.
В 2021 году проект переехал с ТНТ на телеканал "Ю", сохранив традиции скандалов и выяснения отношений. Но, увы, это уже никому не интересно.
"Фабрика звезд"
"Фабрика звезд" — популярное музыкальное реалити-шоу 2000-х, которое Первый канал адаптировал с испанского формата. Проект стал трамплином для новых российских поп-звезд: Виктории Дайнеко, Тимати, Ирины Дубцовой, Стаса Пьехи, Прохора Шаляпина и многих других.
Оригинальная "Фабрика звезд" на Первом канале завершилась в 2007 году после семи сезонов. Два последующих спин-оффа и 10-й сезон на "Муз-ТВ" не считаются фанатами частью основного проекта.
Большую часть эфирного времени передачи занимали отношения между участниками, а не музыка. Поэтому многие "фабриканты", например Рита Дакота, вспоминают участие в шоу как негативный опыт.
По мнению Яны Чуриковой, причиной закрытия шоу стало отсутствие в России продюсеров, готовых вести целый сезон.
"Были слухи, что хотели привезти кого-то из западных продюсеров, но это и более высокий бюджет, и со своими договориться проще — по понятиям можно решить, не документируя. А у любого Тимбалэнда вот такой контракт, и потом бы все в судах друг друга замучили", — сказала Яна.
Тина Канделаки предприняла попытку перезапустить "Новую Фабрику звезд" на канале ТНТ, однако она не увенчалась успехом.
Кадр из шоу "Фабрика звезд"
По мнению Чуриковой, за прошедшие 20 лет телепередача утратила свою популярность и актуальность. Кроме того, сейчас на российском ТВ есть масса других популярных музыкальных программ, с которыми новой "Фабрике звезд" конкурировать было бы крайне трудно.
"Она провалилась, потому что год на календаре стоял уже какой. Как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно", — добавила Чурикова.
Comedy Woman
Женский юмор — это то понятие, которое вызывает дискуссии в обществе. Так же как и женская поэзия, и женская режиссура… И другие сферы, связанные с участием прекрасной половины человечество.
Но тем не менее резиденткам Comedy Woman, с юмором рассказывающим о нашей нелегкой женской доле, удавалось удерживать внимание аудитории больше 10 лет.
Шоу Comedy Woman было закрыто до начала пандемии, не дожив до своего 12-летия. Причиной закрытия стало то, что программа исчерпала себя, шутки давались с трудом, а актрисы потеряли интерес к проекту.
Дмитрий Хрусталев и другие участницы проекта Comedy Woman
После закрытия шоу в 2020 году некоторые участницы, например Надежда Ангарская, столкнулись со снижением доходов. Другие участницы же, такие как Екатерина Варнава, Марина Федункив и Надежда Сысоева, построили успешные самостоятельные карьеры.
А Марина Федункив еще и стала счастливой в личной жизни: вышла замуж за итальянского бизнесмена и родила ребенка.
"Смехопанорама"
Это знаменитая авторская юмористическая программа Евгения Петросяна, выходившая в эфир с 9 января 1994-го по 29 декабря 2019 года.
В ней со своими шутками, репризами и необычными концертными номерами выступали юмористы самого широкого профиля: сам Петросян, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Регина Дубовицкая, Елена Воробей, Сергей Дроботенко и так далее. Символом передачи считается глиняный клоун, которого Евгений Петросян приобрел в 1995 году в Германии.
Евгений Петросян в 1997 году. Фото: кадр из программы "Cмехопанорама"
Сначала финансирование программы "Смехопанорама" было урезано на четверть, а в январе 2020 года передачу полностью закрыли. Причиной стали низкие рейтинги: в последние годы выпуски юмористического шоу смотрело лишь 8,6% зрителей старше четырех лет.
Таким образом завершилась 25-летняя история проекта, сделавшего Евгения Петросяна знаменитым. Сам комик тяжело воспринял это решение и уверен, что рано или поздно ему разрешат возобновить съемки.
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