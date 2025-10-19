От "Быка" до Егорушки: лихой взлет Егора Кенжаметова - пробил стену к успеху

Современный сериальный конвейер штампует одного за одним героев и героинь, которых все сложнее отличить друг от друга: рефлексирующий мент, пьющий неудачник, болеющая мамаша, травмированный браток... И есть ощущение, что аудитория уже наелась однообразным комбикормом. Страна ждет новых героев! "Телепрограмма" представляет портрет Егора Кенжаметова - молодого актера, за которым стоит понаблюдать.
Не затерялся среди лысых талантов
Лысых и мужественных на экране хоть отбавляй. Юра Борисов, Федор Лавров, Юрий Колокольников... Но все же есть в 26-летнем Егоре Кенжаметове, звезде сериала "Лихие" 18+, нечто особенное.
Юрий Быков, снявший парня в главной роли, умеет открывать таланты. Во времена, когда постановщик еще снимал авторское кино, именно он дал публике Дениса Шведова, подсветил Кирилла Полухина и вывел на орбиту Артема Быстрова. А сейчас обратил внимание на Егора. Очевидно, не случайно.
Молодой Женька Лиховцев в "Лихих" (с Артемом Быстровым). Фото: кадр из фильма
- С Юрой Быковым я работаю с большим удовольствием, - признавался артист. - Впечатляет, как в нем соединяются масштаб и устойчивость. Он знает, что делает, смотрит в перспективу всего проекта. И при этом он глубоко рефлексирующий, тонко чувствующий, ищущий человек. Меня называет исключительно Егорушка.
Но еще до быковских «Лихих» Кенжаметов сыграл брата главного героя картины "Бык" 16+, лидера ОПГ Антона (Юра Борисов), Мишу Быкова (пророческой для Егора оказалась фамилия персонажа из драмы Бориса Акопова). Это был второй фильм Егора, перед ним случилась авангардная драма "Аутло" 18+. И поскольку "Бык" выиграл "Кинотавр" и взял Гран-при международного кинофестиваля в Карловых Варах, на Кенжаметова не могли не обратить внимания.
Миша Быков в "Быке" (2019).Фото: кадр из фильма
Наконец, у парня отличная школа. Мастер в ГИТИСе - блестящий Борис Плотников, доктор Борменталь в "Собачьем сердце" 12+, Сотников в "Восхождении" 16+ и Иоганн Мебиус в "Физиках" 16+. Обычно хорошие артисты кого попало на курс не набирают.
Пробил стену к успеху
Он родился 2 мая 1999 года в небольшой крымской деревушке, после чего с семьей переехал в Симферополь, где и вырос. Усердно ходил на спортивно-бальные танцы, выигрывал соревнования и получил третий юношеский разряд. Сцена уже тогда манила Кенжаметова. При этом пресловутые девяностые, про которые сейчас не снимает разве что ленивый, он помнит смутно. И не стремится погружаться.
- Про 1990-е я особо ничего не узнавал, да и незачем было, - честно признавался Кенжаметов. - Мне кажется, в нашей культуре 90-е уже как мифы и легенды, наши народные сказки. У всех есть яркие воспоминания.
В 2016 году после окончания школы он отправился штурмовать театральные вузы и без помощи со стороны поступил в ГИТИС. В 2020 году Егор получил диплом. Во время учебы как раз и случился «Бык». А после окончания вуза - комедия "Вампир Алеша" 18+, мелодрама "Королева" 18+, детектив "Мосгаз" 16+ и триллер "Оффлайн" 18+. Роли интересные, но не флагманские. Прорывом стала криминальная сага "Лихие", в которую Юрий Быков искал актера на роль парня, который проходит путь от забитого подростка до хладнокровного киллера, соратника отца в ОПГ.
- Текст отличный, сцены - супер, но совершенно никакого мэтча (сочетания. - Ред.) с первыми партнерами не было, - вспоминала Анна Завтур, сыгравшая в сериале. - Потом пришел Егор Кенжаметов и просто сломал стену во время проб. Ну не прямо снес, а ударил кулаком и оставил вмятину. И мы оба с Юрой такие: "О, вот это уже нормик!", а то до него Быков уже просто психовал, отодвигал парней, которые со мной пробовались, хватал меня и кричал: "Да ты можешь вот так ее схватить, по стене ударить?!"
Так актер проломил окно в большой проект. Проект подарил Егору шанс получать главные роли: вскоре на большие экраны должен выйти фильм Александра Баршака «Остров Юрьева» 12+, снискавший Гран-при Воронежского кинофестиваля, в этом роуд-муви Кенжаметов сыграл москвича, решившего, что в его тело вселился дух советского капитана-мореплавателя Юрьева. Герой отправляется во Владивосток с друганом, чтобы открыть недооткрытый «остров Юрьева».
А еще он в образе психически неустойчивого персонажа появится у Быкова в третьем сезоне «Метода» 18+ (запланирован на осень на «Кинопоиске») и триллере от Валерия Тодоровского «Похищение» 18+ (Okko) - вместе с Тимофеем Трибунцевым.
Мечтает снимать сам
Ах да, театр! В труппе не числится, но разовые вылазки совершает. Егор играет в модном Пространстве "Внутри", где в постановках появляются Елена Коренева, Роза Хайруллина, Нелли Уварова, Дмитрий Куличков, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Мария Смольникова и другие известные артисты.
Кенжаметов занят в спектакле по Василию Аксенову "Затоваренная бочкотара" вместе с однокурсниками - играет водителя грузовика Володю Телескопова. Но хочет плавно дрейфовать от актерства в сторону созидательного творчества.
Со своей женой актер иногда появляется на премьерах. Но от лишнего внимания бережет: неизвестно даже ее имя! Фото: Анна Селищева/Starfase.ru
- В идеале я бы хотел отодвинуть карьеру артиста на второй план, - огорошил публику Егор. - Сниматься, только если очень нравится материал. Главная же мечта - снимать самому, писать сценарии. Мы с супругой (о ней строгий молчок! - Авт.) уже написали историю к одному короткометражному фильму, сейчас готовим сценарий про секту. Меня интересует сама тема: как люди могут верить в очевидный бред, почему они идут за такими лидерами?