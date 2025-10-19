От "Быка" до Егорушки: лихой взлет Егора Кенжаметова - пробил стену к успеху

Наконец, у парня отличная школа. Мастер в ГИТИСе - блестящий Борис Плотников, доктор Борменталь в "Собачьем сердце" 12+, Сотников в "Восхождении" 16+ и Иоганн Мебиус в "Физиках" 16+. Обычно хорошие артисты кого попало на курс не набирают.

Пробил стену к успеху

Он родился 2 мая 1999 года в небольшой крымской деревушке, после чего с семьей переехал в Симферополь, где и вырос. Усердно ходил на спортивно-бальные танцы, выигрывал соревнования и получил третий юношеский разряд. Сцена уже тогда манила Кенжаметова. При этом пресловутые девяностые, про которые сейчас не снимает разве что ленивый, он помнит смутно. И не стремится погружаться.

- Про 1990-е я особо ничего не узнавал, да и незачем было, - честно признавался Кенжаметов. - Мне кажется, в нашей культуре 90-е уже как мифы и легенды, наши народные сказки. У всех есть яркие воспоминания.

В 2016 году после окончания школы он отправился штурмовать театральные вузы и без помощи со стороны поступил в ГИТИС. В 2020 году Егор получил диплом. Во время учебы как раз и случился «Бык». А после окончания вуза - комедия "Вампир Алеша" 18+, мелодрама "Королева" 18+, детектив "Мосгаз" 16+ и триллер "Оффлайн" 18+. Роли интересные, но не флагманские. Прорывом стала криминальная сага "Лихие", в которую Юрий Быков искал актера на роль парня, который проходит путь от забитого подростка до хладнокровного киллера, соратника отца в ОПГ.

- Текст отличный, сцены - супер, но совершенно никакого мэтча (сочетания. - Ред.) с первыми партнерами не было, - вспоминала Анна Завтур, сыгравшая в сериале. - Потом пришел Егор Кенжаметов и просто сломал стену во время проб. Ну не прямо снес, а ударил кулаком и оставил вмятину. И мы оба с Юрой такие: "О, вот это уже нормик!", а то до него Быков уже просто психовал, отодвигал парней, которые со мной пробовались, хватал меня и кричал: "Да ты можешь вот так ее схватить, по стене ударить?!"

Так актер проломил окно в большой проект. Проект подарил Егору шанс получать главные роли: вскоре на большие экраны должен выйти фильм Александра Баршака «Остров Юрьева» 12+, снискавший Гран-при Воронежского кинофестиваля, в этом роуд-муви Кенжаметов сыграл москвича, решившего, что в его тело вселился дух советского капитана-мореплавателя Юрьева. Герой отправляется во Владивосток с друганом, чтобы открыть недооткрытый «остров Юрьева».

А еще он в образе психически неустойчивого персонажа появится у Быкова в третьем сезоне «Метода» 18+ (запланирован на осень на «Кинопоиске») и триллере от Валерия Тодоровского «Похищение» 18+ (Okko) - вместе с Тимофеем Трибунцевым.

Мечтает снимать сам

Ах да, театр! В труппе не числится, но разовые вылазки совершает. Егор играет в модном Пространстве "Внутри", где в постановках появляются Елена Коренева, Роза Хайруллина, Нелли Уварова, Дмитрий Куличков, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Мария Смольникова и другие известные артисты.

Кенжаметов занят в спектакле по Василию Аксенову "Затоваренная бочкотара" вместе с однокурсниками - играет водителя грузовика Володю Телескопова. Но хочет плавно дрейфовать от актерства в сторону созидательного творчества.