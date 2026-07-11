От 250 тыс. до 2 млн: как Прохор Шаляпин поднял гонорар в 8 раз и стал соведущим Павла Воли

Никогда раньше Прохор Шаляпин не был популярен, как сейчас. На волне невиданного успеха он оказался после 40 лет. Сейчас ему уже 42. «Телепрограмма» посчитала, как менялись доходы артиста.

На пике: 2 млн руб. за выступление

«Телепрограмма» связалась с организаторами частных мероприятий, чтобы узнать нынешние гонорары Шаляпина.

«Вознаграждение Прохора на сегодня составляет 2 млн руб. за выступление. Плюсом к этой сумме - налог 12%, включая 5% НДС», - рассказал нам менеджер одного из агентств.

Артист наслаждается востребованностью и работает без устали: проводит юбилеи, свадьбы, выступает на праздниках коммерческих компаний. Что важно, он и конферанс обеспечит, и споет. Прохора организаторы хвалят за умение импровизировать. Он легко очаровывает заказчиков - посмотрев, как он работает, обещают впредь звать только его.

Гонорар Шаляпин поднял с этого лета. Четыре года назад он просил в разы меньше - 250 - 500 тыс. руб. Год назад работал за 800 тыс. руб. за мероприятие. Полгода назад - уже за 1 млн руб.

С 1 июня Прохор Шаляпин стал соведущим Павла Воли в его вечернем еженедельном телешоу, что также добавило весомости его фигуре. На днях Прохор провел частное мероприятие на Кипре в паре с самой востребованной в этой индустрии ведущей Лерой Кудрявцевой. Лера в восторге высказалась о сотрудничестве с Шаляпиным: «Понятно, что Прохор никакой не альфонс, нет у него никаких «бабок» (речь о пожилых женщинах, отношения с которыми приписывают артисту. - Авт.), - это все роль клоуна, который, как и мы все, развлекает людей. Прохор классный. Он платит за тебя во время завтраков-обедов-ужинов, предлагает нести твои вещи в аэропорту. Ни один из артистов этого не предложит в нашем шоу-бизнесе!»

То есть, если верить Лере, Шаляпин ведет себя как нормальный мужчина. Что важно, без звездной болезни. Надолго ли его хватит?

Переломный момент: 50 тыс. руб. в день за съемки в треш-реалити

Талантливый выпускник Академии музыки им. Гнесиных и музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова, участник «Фабрики звезд-6» пытался пробиться к вершинам шоу-бизнеса без малого 20 лет. Ради этого голосистый волгоградский парень Андрей Захаренков взял звучный псевдоним Прохор Шаляпин.

И вроде был на слуху, но настоящей популярности не случалось. Прорыв в верхние эшелоны случился после эфира в конце 2023 года реалити-шоу «Новые звезды в Африке» 16+. Телезрители остались в восторге от поведения Шаляпина и его рассуждений. В Сети нарезали роликов с цитатами Прохора, они набрали миллионы просмотров и тысячи восторженных откликов.

К лету 2024 года на Прохора Шаляпина обратили внимание и продюсеры. Его стали приглашать вести значимые развлекательные мероприятия. Популярность росла и достигла пика год назад - Шаляпин стал соведущим VK Fest на пару с Ксенией Собчак, снимался в рекламе, впервые значимо поднял гонорар.

Собчак настолько была очарована Прохором в ходе совместной работы, что пригласила его на интервью. Тогда он рассказал, сколько заработал на реалити, которое открыло ему дорогу в большой шоу-бизнес:

«50 тыс. руб. - съемочный день. Снимался две недели, круглосуточно. Похудел на 11 кг. Мы там ничего не ели, там не кормили, зато так издевались… Я поучаствовал, вернулся в Москву и думал, что это провал очередной. Я привык позориться. Но потом шоу показали в эфире - люди начали вырезать эти рилсы… Я понял, что покидаю команду неудачников».

Так Проша перешел в команду востребованных артистов. Его рассуждения о «терапевтической лени» и пользе «ничегонеделания» - маска артиста. Шаляпин с юности много и настойчиво работает, никогда не опускал руки и не имел вредных привычек.

До большой славы: вешал лапшу за 200 тыс. руб.

А раньше Прохору Шаляпину приходилось ходить по ток-шоу с высосанными из пальца историями, чтобы заработать на жизнь. Он изображал скандальную любовь то с экс-женой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, то с другими дамами. В течение почти десяти лет (до 2020 года) он бродил с одного телеканала на другой. Гонорар составлял в среднем 200 тыс. руб. за одно ток-шоу. За год только на одном канале могло выйти 10 выпусков ток-шоу с ним в одной из главных ролей.

На черный день: накупил жилья на 100 млн руб.

Все заработки он инвестировал в недвижимость, чтобы при необходимости эти квартиры сдавать. Говорят, что теперь копит на загородный дом в Подмосковье.

Шаляпин с молодых лет снимал квартиру в сталинке в Даниловском районе на юге столицы. Подкопив, купил там свою первую квартиру, спустя несколько лет - еще одну рядом, потом еще одну. «В итоге у меня сейчас в этом доме три квартиры, и еще четвертая - в доме напротив. Я мог бы вместо этих нескольких квартир купить одну большую в другом районе, присматривался к Таганскому. Но такой вот я, как наседка...» - смеется Проша. Две квартиры находятся на одной площадке, но объединить их из-за особенностей планировки невозможно. Пока Шаляпин придумал такое решение: одну квартиру оставил для сна и отдыха, вторая - его гардеробная, третья - гостиная и пространство для встречи гостей.

Также артист перевез свою маму и ее мужа из родного Волгограда в прекрасное Подмосковье - в Мытищи. Прохор купил для родительницы двухкомнатную квартиру, сделал там ремонт, но записал предусмотрительно жилье на себя. Риелторы оценивают всю недвижимость Шаляпина в сумму не менее чем в 90 - 100 млн руб.