От 250 тыс. до 2 млн: как Прохор Шаляпин поднял гонорар в 8 раз и стал соведущим Павла Воли

Певец Прохор Шаляпин. Фото: КП/Даниил Опарин

Как персонаж из низов шоу-бизнеса вдруг стал остромодным, актуальным и богатым.

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Никогда раньше Прохор Шаляпин не был популярен, как сейчас. На волне невиданного успеха он оказался после 40 лет. Сейчас ему уже 42. «Телепрограмма» посчитала, как менялись доходы артиста.

На пике: 2 млн руб. за выступление

«Телепрограмма» связалась с организаторами частных мероприятий, чтобы узнать нынешние гонорары Шаляпина.

«Вознаграждение Прохора на сегодня составляет 2 млн руб. за выступление. Плюсом к этой сумме - налог 12%, включая 5% НДС», - рассказал нам менеджер одного из агентств.

Артист наслаждается востребованностью и работает без устали: проводит юбилеи, свадьбы, выступает на праздниках коммерческих компаний. Что важно, он и конферанс обеспечит, и споет. Прохора организаторы хвалят за умение импровизировать. Он легко очаровывает заказчиков - посмотрев, как он работает, обещают впредь звать только его.

Гонорар Шаляпин поднял с этого лета. Четыре года назад он просил в разы меньше - 250 - 500 тыс. руб. Год назад работал за 800 тыс. руб. за мероприятие. Полгода назад - уже за 1 млн руб.

С 1 июня Прохор Шаляпин стал соведущим Павла Воли в его вечернем еженедельном телешоу, что также добавило весомости его фигуре. На днях Прохор провел частное мероприятие на Кипре в паре с самой востребованной в этой индустрии ведущей Лерой Кудрявцевой. Лера в восторге высказалась о сотрудничестве с Шаляпиным: «Понятно, что Прохор никакой не альфонс, нет у него никаких «бабок» (речь о пожилых женщинах, отношения с которыми приписывают артисту. - Авт.), - это все роль клоуна, который, как и мы все, развлекает людей. Прохор классный. Он платит за тебя во время завтраков-обедов-ужинов, предлагает нести твои вещи в аэропорту. Ни один из артистов этого не предложит в нашем шоу-бизнесе!»

То есть, если верить Лере, Шаляпин ведет себя как нормальный мужчина. Что важно, без звездной болезни. Надолго ли его хватит?

Переломный момент: 50 тыс. руб. в день за съемки в треш-реалити

Талантливый выпускник Академии музыки им. Гнесиных и музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова, участник «Фабрики звезд-6» пытался пробиться к вершинам шоу-бизнеса без малого 20 лет. Ради этого голосистый волгоградский парень Андрей Захаренков взял звучный псевдоним Прохор Шаляпин.

И вроде был на слуху, но настоящей популярности не случалось. Прорыв в верхние эшелоны случился после эфира в конце 2023 года реалити-шоу «Новые звезды в Африке» 16+. Телезрители остались в восторге от поведения Шаляпина и его рассуждений. В Сети нарезали роликов с цитатами Прохора, они набрали миллионы просмотров и тысячи восторженных откликов.

К лету 2024 года на Прохора Шаляпина обратили внимание и продюсеры. Его стали приглашать вести значимые развлекательные мероприятия. Популярность росла и достигла пика год назад - Шаляпин стал соведущим VK Fest на пару с Ксенией Собчак, снимался в рекламе, впервые значимо поднял гонорар.

Собчак настолько была очарована Прохором в ходе совместной работы, что пригласила его на интервью. Тогда он рассказал, сколько заработал на реалити, которое открыло ему дорогу в большой шоу-бизнес:

«50 тыс. руб. - съемочный день. Снимался две недели, круглосуточно. Похудел на 11 кг. Мы там ничего не ели, там не кормили, зато так издевались… Я поучаствовал, вернулся в Москву и думал, что это провал очередной. Я привык позориться. Но потом шоу показали в эфире - люди начали вырезать эти рилсы… Я понял, что покидаю команду неудачников».

Так Проша перешел в команду востребованных артистов. Его рассуждения о «терапевтической лени» и пользе «ничегонеделания» - маска артиста. Шаляпин с юности много и настойчиво работает, никогда не опускал руки и не имел вредных привычек.

До большой славы: вешал лапшу за 200 тыс. руб.

А раньше Прохору Шаляпину приходилось ходить по ток-шоу с высосанными из пальца историями, чтобы заработать на жизнь. Он изображал скандальную любовь то с экс-женой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, то с другими дамами. В течение почти десяти лет (до 2020 года) он бродил с одного телеканала на другой. Гонорар составлял в среднем 200 тыс. руб. за одно ток-шоу. За год только на одном канале могло выйти 10 выпусков ток-шоу с ним в одной из главных ролей.

На черный день: накупил жилья на 100 млн руб.

Все заработки он инвестировал в недвижимость, чтобы при необходимости эти квартиры сдавать. Говорят, что теперь копит на загородный дом в Подмосковье.

Шаляпин с молодых лет снимал квартиру в сталинке в Даниловском районе на юге столицы. Подкопив, купил там свою первую квартиру, спустя несколько лет - еще одну рядом, потом еще одну. «В итоге у меня сейчас в этом доме три квартиры, и еще четвертая - в доме напротив. Я мог бы вместо этих нескольких квартир купить одну большую в другом районе, присматривался к Таганскому. Но такой вот я, как наседка...» - смеется Проша. Две квартиры находятся на одной площадке, но объединить их из-за особенностей планировки невозможно. Пока Шаляпин придумал такое решение: одну квартиру оставил для сна и отдыха, вторая - его гардеробная, третья - гостиная и пространство для встречи гостей.

Также артист перевез свою маму и ее мужа из родного Волгограда в прекрасное Подмосковье - в Мытищи. Прохор купил для родительницы двухкомнатную квартиру, сделал там ремонт, но записал предусмотрительно жилье на себя. Риелторы оценивают всю недвижимость Шаляпина в сумму не менее чем в 90 - 100 млн руб.

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